Падеж — это особая грамматическая категория, которая определяет характер связи существительного с другими элементами в структуре предложения. Без этих словоформ наша речь стала бы запутанной и неоднозначной. Например, «кошка видит мышку» и «кошку видит мышка» без падежей звучали бы одинаково: «кошка видит мышка». Все падежи уточняют роли слов, показывают, кто действует, направленность действия на определённый объект, чем оно совершается.

Что такое падежи в русском языке

Падежи показывают синтаксическую роль слова, его связь с другими словами. Благодаря им уточняются субъект и объект действия, указываются инструмент, место, причина, другие смысловые компоненты, речь становится точной, понятной. В русском языке по падежам изменяются (склоняются) имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, а также причастия. Другие части речи не склоняются.

Наша падежная система включает один прямой падеж (именительный) и пять косвенных. Лингвисты также выделяют ещё шесть дополнительных, но их школьники не изучают.

Падеж существительных (одушевлённых и неодушевлённых) и других склоняемых частей речи — непостоянный морфологический признак, так как выражает отношение слова к другим элементам в словосочетании или предложении.

