Падеж — это особая грамматическая категория, которая определяет характер связи существительного с другими элементами в структуре предложения. Без этих словоформ наша речь стала бы запутанной и неоднозначной. Например, «кошка видит мышку» и «кошку видит мышка» без падежей звучали бы одинаково: «кошка видит мышка». Все падежи уточняют роли слов, показывают, кто действует, направленность действия на определённый объект, чем оно совершается.
Что такое падежи в русском языке
Падежи показывают синтаксическую роль слова, его связь с другими словами. Благодаря им уточняются субъект и объект действия, указываются инструмент, место, причина, другие смысловые компоненты, речь становится точной, понятной. В русском языке по падежам изменяются (склоняются) имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, а также причастия. Другие части речи не склоняются.
Наша падежная система включает один прямой падеж (именительный) и пять косвенных. Лингвисты также выделяют ещё шесть дополнительных, но их школьники не изучают.
Падеж существительных (одушевлённых и неодушевлённых) и других склоняемых частей речи — непостоянный морфологический признак, так как выражает отношение слова к другим элементам в словосочетании или предложении.
В сказочной стране Злой Колдун строит козни. Давай его прогоним.
Задание 1. Побег из замка.
Злой Колдун спрятал золотое яблоко в самой высокой башне.
В каком падеже стоит «золотое яблоко»?
Подсказка от доброй феи: задай вопрос к словосочетанию — и путь к свободе откроется!
Правильный ответ: в винительном.
Объяснение: «спрятал (что?) золотое яблоко» — вопрос «что?».
Задание 2. Тайна волшебного леса.
Злой Колдун шепнул заветные слова и взмахнул метлой.
В каком падеже стоит «заветные слова»?
Совет от мудрого филина: вспомни, на какие вопросы отвечает каждый падеж — и Колдун не устоит!
Правильный ответ: в винительном падеже.
Объяснение: «шепнул (что?) заветные слова».
Задание 3. Битва со Злым Колдуном.
Иван-царевич метнул огненный меч в Злого Колдуна, и тот рассыпался искрами.
В каком падеже стоит «огненный меч»?
Напоминание от Серого Волка: «Меч — это предмет действия. Какой падеж любит вопросы кого? что?»
Правильный ответ: в винительном падеже.
Объяснение: «метнул (что?) огненный меч».
Подсчёт результатов:
- 3 правильных ответа: ты — настоящий герой! Сказочные персонажи свободны, а Злой Колдун побеждён!
- 2 правильных ответа: неплохо, но кое-где ещё мелькают тени Колдуна. Перепроверь ответы — победа будет за тобой!
- 1 правильный ответ: колдовство крепко, но не сдавайся! Повторяй правила, и скоро все сказочные герои будут спасены.
- 0 правильных ответов: Злой Колдун ухмыляется… Но это лишь начало! Изучи правила, и в следующий раз ты точно его перехитришь.
Финал: спасибо за смелость! Теперь ты знаешь: падежи — это ключ к любым волшебным дверям. До новых приключений!
Таблица падежей русского языка с вопросами
Следует подчеркнуть, что «вспомогательное слово» — это просто удобный мнемонический приём, помогающий быстро определить падеж даже в сложных случаях. Например, «намело снега». Подобная конструкция вызывает трудности, но если поискать подходящие вспомогательные слова, то возможна единственная замена: «нет снега». Следовательно, «снега» стоит в родительном падеже.
Падежные окончания существительных и прилагательных
|
|
Окончания существительных
|
Окончания прилагательных
|
И. п.
|
‑а, ‑я (1-е скл.); ‑о, ‑е (2-е скл.); нулевое (3‑-е скл.); -а, -я, -и, -ы (мн. ч.)
|
-ой, -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее (ед. ч.); -ые, -ие (мн. ч.)
|
Р. п.
|
‑ы, ‑и (1-е скл.); ‑а, ‑я (2-е скл.); ‑и (3‑-е скл.); нулевое, -ов, -ев, -ей (мн. ч.)
|
-ого, -его, -ой, -ей (ед. ч.); -ых, -их (мн. ч.)
|
Д. п.
|
‑е (1-е скл.); ‑у, ‑ю (2-е скл.); ‑и (3‑-е скл.); -ам, -ям (мн. ч.)
|
-ому, -ему, -ой, -ей (ед. ч.); -ым, -им (мн. ч.)
|
В. п.
|
-у, -ю (1-е скл.); о, е, а, я, нулевое (2-е скл.); нулевое (3‑-е скл.); нулевое, -ы, -и, -а, -я, -ей (мн. ч.)
|
-ой, -ий, -ый, -ую, -юю, -ое, -ее, -ого, -его, -ой, -ей (ед. ч.); -ые, -ие, -ых, -их (мн. ч.)
|
Т. п.
|
-ой, -ей (1-е скл.); -ом, -ем (2-е скл.); -ю (3‑-е скл.); -ами, -ями (мн. ч.)
|
-им,-ым, -ой, -ей (ед. ч.); -ыми, -ими (мн. ч.)
|
П. п.
|
-е, -и (1-е скл.); -е, -и (2-е скл.); -и (3‑-е скл.); -ах, -ях (мн. ч.)
|
-ом, -ем, -ой, -ей (ед. ч.); -ых, -их (мн. ч.)
Окончания нередко совпадают, поэтому определить падеж имени существительного без контекста часто бывает невозможно. Например, «море» имеет одинаковые падежные формы в именительном, винительном и предложном падежах.
Именительный падеж
Это единственный прямой падеж в русском языке, остальные пять являются косвенными.
Полностью совпадает со словарной (начальной) формой имени существительного.
В отличие от остальных падежей, не требует предлогов.
Может выступать не только подлежащим, но и именной частью составного сказуемого (Он — фокусник).
В назывных предложениях (Утро. Тишина.) выполняет главную смысловую функцию без глагола.
Родительный падеж
Косвенный падеж. Может выражать как принадлежность (книга (чья?) друга), так и отсутствие (у меня нет (кого?) друга).
Активно используется в русском языке с отрицанием: не было времени, не видел товарища.
Выражает принадлежность (картина художника) и количественные значения (много людей).
Имеет изменяющиеся окончания, зависящие от склонения и стиля речи (чая / чаю).
Дательный падеж
Обладает уникальным набором вопросов.
Часто указывает на целевую направленность действия (подарить коллеге — слово «коллега» стоит в дательном падеже).
Используется с безличными конструкциями (мне холодно — местоимение «мне» также находится в дательном падеже).
В устойчивых выражениях служит для обозначения цели (к месту).
Может выражать субъект состояния (бабушке не спится).
Винительный падеж
Может обозначать прямой объект (читаю книгу) или меру (прошёл километр).
У одушевлённых существительных в винительном падеже форма часто совпадает с родительным (вижу брата), у неодушевлённых — с именительным (вижу стол).
В устойчивых выражениях встречается «двойной винительный» (застать его спящего).
Творительный падеж
Существительное в творительном падеже может обозначать орудие действия (пилю ножом), сопровождающее лицо (гуляю с другом) или способ передвижения (еду поездом).
Иногда заменяет дательный: «идти лесом» = «идти по лесу»; «ехать полем» = «ехать по полю».
Предложный падеж
Может обозначать место (живу в доме), тему разговора (говорю о книге), время (в январе).
В устойчивых выражениях передаёт состояние: «быть при деньгах», «ходить в слезах».
В разговорной речи встречается «второй предложный» (локатив): «живу в лесу и говорю о лесе» — в обоих случаях предложный.