Изучение параллелограммов в рамках школьной программы начинается в седьмом классе. Эта геометрическая фигура выглядит очень простой, но у нее немало интересных свойств. Их знание необходимо как для дальнейшего изучения геометрии, так и для успешной сдачи ЕГЭ. Свойства и признаки параллелограмма достаточно очевидны, поэтому запоминаются легко.

Эта статья посвящена всестороннему рассмотрению параллелограмма: мы сформулируем его определение, перечислим свойства и признаки, приведем формулы для вычисления площади и периметра, решим несколько типовых задач.

Определение параллелограмма

Определение можно сформулировать следующим образом: четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны, является параллелограммом.

Попарная параллельность означает, что противоположные стороны являются отрезками параллельных прямых. Продолжения этих сторон никогда не пересекутся.

Три четырехугольника, являющихся частными случаями параллелограмма, имеют собственные названия:

прямоугольник — все углы прямые;

ромб — все стороны имеют одинаковую длину;

квадрат — прямоугольник, у которого все стороны равны.

Очевидно, что для квадрата подходят три названия: параллелограмм, прямоугольник, ромб.

В учебниках и научной литературе прошлого века можно встретить термин «ромбоид». Так назывался параллелограмм, не являющийся ни ромбом, ни прямоугольником.

Вершинами параллелограмма называются четыре точки, в которых сходятся его стороны. Традиционно их обозначают заглавными латинскими буквами (например, A, B, C, D), последовательно обходя геометрическую фигуру по или против часовой стрелки. Но жестких правил для этого нет, и каждый может выбирать такие обозначения, какие сочтет нужным.