Понятие правоохранительной деятельности
Правоохранительная деятельность представляет собой специфический вид государственной деятельности, который реализуется через специально уполномоченные правоохранительные органы с целью охраны и защиты права путем применения юридических мер воздействия. Данная деятельность характеризуется рядом существенных признаков, которые отличают ее от других видов государственной деятельности:
- Применяются исключительно юридические меры воздействия, что означает строгую регламентацию всех действий правовыми нормами.
- Обязательное строгое соответствие закону — любое действие правоохранительных органов должно иметь правовое основание и осуществляться в рамках установленных законом полномочий.
- Порядок исполнения установлен законом и определяет последовательность действий, процессуальные сроки и формы документов.
- Данная деятельность реализуется исключительно специально уполномоченными органами, что исключает произвольное вмешательство некомпетентных структур в правоохранительную сферу.
Главная цель правоохранительной деятельности заключается в пресечении и профилактике правонарушений, поиске и наказании правонарушителей. Однако это не весь спектр ее задач — не менее важной является защита прав и свобод человека, охрана законных интересов общества и государства. Правоохранительная деятельность охватывает широкий круг направлений: от предупреждения преступлений до исполнения судебных решений, от оперативного розыска до конституционного контроля. Все эти направления тесно взаимосвязаны и образуют единую систему обеспечения законности в государстве.
Определение правоохранительных органов
Полномочия по охране прав и свобод граждан принадлежат специальным структурам, которые создаются государственной властью и именуются правоохранительными органами. Они представляют собой обособленную группу государственных органов, которые уполномочены выполнять деятельность по охране законности и правопорядка. Данные органы наделены властными полномочиями, позволяющими им применять меры государственного принуждения в строго определенных законом случаях и порядке.
Функции правоохранительных органов чрезвычайно разнообразны и охватывают практически все сферы правового регулирования. К основным функциям относятся:
- конституционный контроль, предполагающий проверку соответствия нормативных правовых актов Конституции;
- расследование нарушений права, включающее выявление обстоятельств правонарушений и установление виновных лиц;
- обеспечение общественной и государственной безопасности;
- предупреждение правонарушений посредством профилактической работы;
- прокурорский надзор за соблюдением законности всеми субъектами правоотношений;
- исполнение решений суда, обеспечивающее реальное восстановление нарушенных прав;
- оперативный розыск, направленный на получение информации о преступлениях и лицах, их совершивших;
- охрана общественного порядка в местах массового пребывания граждан;
- юридическая помощь и консультирование населения по правовым вопросам.
Деятельность и организация правоохранительных органов регулируется системой законодательных и нормативных правовых актов различного уровня. Основу этой системы составляет Конституция Российской Федерации — нормативный правовой акт высшей юридической силы, основной закон страны. Конституция является юридической базой для всего законодательства и любой отрасли права, применяется на всей территории Российской Федерации и имеет прямое действие. Помимо Конституции, правовое регулирование осуществляется федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными актами.
Органы правоохранительной системы
К правоохранительным органам в Российской Федерации относится целый ряд государственных структур. Все виды правоохранительных органов могут быть объединены в несколько групп в зависимости от выполняемых функций. Каждая группа решает свой круг задач, но вместе они образуют целостный механизм.
- Органы правосудия — суды (от мировых судей до Верховного суда РФ). Они рассматривают уголовные, гражданские, административные и экономические споры.
- Органы прокурорского надзора — прокуратура, которая следит за соблюдением законов органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами.
- Органы предварительного расследования — Следственный комитет РФ, а также следственные подразделения МВД и ФСБ, которые занимаются раскрытием преступлений.
- Органы обеспечения правопорядка и безопасности — полиция, Росгвардия, органы безопасности (ФСБ), которые охраняют общественный порядок и государственную безопасность.
- Органы принудительного исполнения — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
- Контрольные и фискальные органы — таможня, налоговая служба.
- Органы юридической помощи — адвокатура и нотариат.
Состав системы правоохранительных органов
Система правоохранительных органов Российской Федерации включает в себя разные органы, различающиеся по структуре, функциям и полномочиям.
Суды
Суды занимают особое место в системе правоохранительных органов, поскольку осуществляют судебную власть путем отправления правосудия. Судебная система Российской Федерации включает федеральные суды и мировых судей субъектов Российской Федерации.
- Высшими звеньями судебной системы являются Конституционный суд Российской Федерации и Верховный суд Российской Федерации. Конституционный суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Он проверяет соответствие нормативных правовых актов всех ветвей государственной власти Конституции РФ, разрешает споры о компетенции между органами власти, толкует Конституцию РФ. Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам. Он осуществляет судебный надзор за деятельностью судов, дает разъяснения по вопросам судебной практики, изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику.
- Второе звено судебной системы составляют суды субъектов Российской Федерации (областные, краевые суды, суды республик), районные суды и военные суды. Суды субъектов и районные суды объединены в общую группу судов общей юрисдикции, которые рассматривают большинство гражданских, уголовных и административных дел.
- Третье звено составляют мировые судьи, которые являются основным элементом судебной системы и рассматривают в первой инстанции менее сложные дела: уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, дела о расторжении брака при отсутствии спора о детях, дела о разделе имущества при цене иска до пятидесяти тысяч рублей и другие категории дел.
Прокуратура
Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. В систему прокуратуры входят Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов Федерации, прокуратуры районов и городов, специализированные прокуратуры (военная, транспортная, природоохранная и другие). Основные функции прокуратуры включают:
- надзор за исполнением законов органами исполнительной власти, представительными и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления;
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
- надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание;
- уголовное преследование;
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
- участие в правотворческой деятельности;
- международное сотрудничество по вопросам правовой помощи.
Следственный комитет
Следственный комитет Российской Федерации является независимым правоохранительным органом, осуществляющим предварительное расследование преступлений. Основные задачи Следственного комитета включают:
- оперативное и качественное расследование преступлений;
- обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования;
- защиту прав и свобод человека и гражданина;
- организацию и производство судебных экспертиз.
Следственный комитет не входит ни в одну из ветвей власти (законодательную, исполнительную, судебную), что подчеркивает его особый статус и независимость.
ФСБ
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) обеспечивает безопасность государства от внешних и внутренних угроз. В соответствии с Федеральным законом «О Федеральной службе безопасности», деятельность органов ФСБ осуществляется по следующим основным направлениям:
- контрразведывательная деятельность, направленная на выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности иностранных спецслужб;
- борьба с терроризмом и экстремизмом;
- борьба с преступностью в сфере обеспечения безопасности государства;
- разведывательная деятельность;
- пограничная деятельность по охране Государственной границы РФ;
- обеспечение информационной безопасности;
- борьба с коррупцией.
ФСБ представляет собой единую централизованную систему органов федеральной службы безопасности, обладает специальными полномочиями и использует специальные силы, средства, формы и методы деятельности.
МВД
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Ключевой составной частью МВД является полиция, имеющая сложную структуру подразделений, каждое из которых занимается узкоспециализированной деятельностью. Органы внутренних дел осуществляют разнообразные виды деятельности:
- оперативно-розыскную деятельность;
- дознание и предварительное следствие;
- охрану общественного порядка и безопасности;
- контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности.
Органы внутренних дел действуют в круглосуточном режиме, их сотрудники непосредственно взаимодействуют с гражданами, выезжают на места происшествий, пресекают противоправные действия.
Росгвардия
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была создана в 2016 году как самостоятельный правоохранительный орган, став преемником внутренних войск МВД России. Войска национальной гвардии являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения общественной и государственной безопасности. На Росгвардию возложены следующие основные задачи:
- участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности общества;
- охрана важных государственных объектов и специальных грузов;
- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- обеспечение режимов чрезвычайного и военного положения;
- участие в территориальной обороне Российской Федерации;
- оказание содействия пограничным органам ФСБ в охране Государственной границы.
Росгвардия имеет право применять физическую силу, специальные средства и оружие в случаях и порядке, установленных законом.
ФСИН
Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) осуществляет правоприменительные функции, контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний. Основными задачами ФСИН являются:
- исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных;
- содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений;
- контроль за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно;
- обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Уголовно-исполнительная система включает исправительные колонии различных режимов, следственные изоляторы, тюрьмы, воспитательные колонии, уголовно-исполнительные инспекции. Деятельность ФСИН имеет значительную материально-финансовую составляющую, включающую создание условий для проживания осужденных, оказание медицинской помощи, организацию образования и трудовой занятости.
ФССП
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обеспечивает установленный порядок деятельности судов и исполнение судебных актов. Служба судебных приставов действует на основе Федерального закона «Об исполнительном производстве». В числе основных задач ФССП:
- обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
- организация и осуществление принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц.
Судебные приставы осуществляют дознание по уголовным делам, производство по делам об административных правонарушениях, применяют меры принудительного исполнения, проводят оценку и учет арестованного имущества, организуют его хранение и реализацию, осуществляют розыск должника и его имущества.
ФТС
Федеральная таможенная служба (ФТС) осуществляет функции по контролю и надзору в области таможенного дела. Таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность государства, защищают внутренний рынок, пополняют доходную часть государственного бюджета за счет взимания таможенных платежей. К полномочиям ФТС относятся:
- таможенный контроль за перемещением товаров через границу;
- валютный контроль;
- транспортный контроль в пунктах пропуска;
- выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в таможенной сфере;
- производство по делам о таможенных правонарушениях;
- осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Таможенные органы являются первым барьером на пути ввоза на территорию России некачественного, контрабандного или запрещенного товара.
Нотариат
Нотариат в Российской Федерации осуществляет удостоверение сделок, свидетельствование верности копий документов и переводов, удостоверение фактов, совершение исполнительных надписей. Нотариусы занимаются частной практикой или работают в государственных нотариальных конторах. Деятельность нотариата направлена на охрану прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства, на предупреждение правонарушений посредством придания юридической силы различным документам и фактам. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, предусмотренных законом, что обеспечивает дополнительную защиту прав участников гражданского оборота.
Адвокатура
Адвокатура оказывает квалифицированную юридическую помощь гражданам и организациям. Адвокаты могут осуществлять деятельность индивидуально (адвокатский кабинет) или в составе коллегиальных образований (коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация). Адвокатура содействует охране прав и законных интересов граждан и организаций, соблюдению законности посредством предоставления консультаций и справок по правовым вопросам, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном или уголовном судопроизводстве, в органах государственной власти и местного самоуправления.
Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами
Правоохранительные органы реализуют судебную и исполнительную власть, их взаимодействие с органами законодательной власти происходит преимущественно через действующее законодательство. Обязанность правоохранительных органов заключается в исполнении законов, они не вправе критиковать их или давать политическую оценку в любом виде. Правом законодательной инициативы наделены высшие судебные органы: Верховный суд РФ и ранее действовавший Высший арбитражный суд РФ, что позволяет им вносить предложения по совершенствованию законодательства с учетом судебной практики.
Основная сфера взаимодействия правоохранительных органов с другими государственными органами — обеспечение законности и безопасности. Правоохранительные органы осуществляют охрану жизни, здоровья лиц, которые работают в иных органах государственной власти, а также принадлежащего им имущества. Они обеспечивают безопасность должностных лиц, защищают государственные объекты, участвуют в обеспечении режимов чрезвычайного положения.
Все правоохранительные органы относятся к федеральному уровню публичной власти, причем большинство из них, за исключением прокуратуры и Следственного комитета, являются органами исполнительной власти. Это означает, что они подчиняются Правительству Российской Федерации или непосредственно Президенту РФ. Прокуратура и Следственный комитет занимают особое положение в системе разделения властей, не входя ни в одну из трех классических ветвей власти, что обеспечивает их независимость и самостоятельность.
Правоохранительные органы Российской Федерации работают в тесном сотрудничестве с аналогичными структурами иностранных государств. Это сотрудничество регулируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ (глава 5 «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства»), а также международными договорами Российской Федерации. Сотрудничество включает выдачу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадицию), передачу осужденных лиц для отбывания наказания в государстве их гражданства, взаимную правовую помощь по уголовным делам, обмен информацией о преступной деятельности.
Правоохранительная деятельность находится под контролем государственных и общественных структур, поскольку связана с ограничением прав физических и юридических лиц. 2 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», закрепляющий правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. Совместное участие правоохранительных органов и гражданского общества позволяет формировать единое социокультурное пространство, отражающее такие ценности, как гуманизм, справедливость и уважение к закону, а также способствует правовому информированию населения, повышению уровня правовой культуры и снижению уровня правового нигилизма.
Правоохранительные органы функционируют в едином режиме, используя при необходимости меры государственного принуждения: физическую силу, специальные средства, оружие. Все эти меры строго регламентированы российским законодательством и могут применяться только в установленных законом случаях и порядке. Органы государственной безопасности обладают специальными полномочиями, используют специальные силы и средства, формы и методы деятельности, отличающиеся от других правоохранительных органов.
Правоохранительная система России постоянно развивается, адаптируясь к новым вызовам времени, совершенствует методы работы для повышения эффективности правоохранительной деятельности. Реформы последних лет, такие как создание Следственного комитета, Росгвардии, реорганизация органов по контролю за оборотом наркотиков, свидетельствуют о стремлении государства оптимизировать систему правоохранительных органов, повысить их эффективность в защите прав и свобод человека, борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности.