В русском языке существует более полусотни приставок. С помощью этих словообразовательных морфем от одного слова можно образовать множество других, каждое из которых будет иметь свой смысл. Например:
«Прыгала Маша по двору. На месте подпрыгивала, до клумбы допрыгивала, через камешки перепрыгивала, запрыгнула на скамейку, спрыгнула с нее, отпрыгнула от лужи, выпрыгнула на дорожку, впрыгнула в нарисованный мелом квадрат, упрыгала к качелям, пропрыгала вдоль забора и попрыгала немного на траве.»
В статье вы найдете список самых употребительных приставок, узнаете, что они означают и как их правильно писать.
Определение и значение приставок в русском языке
Приставка (другое назначение — префикс) — это часть слова (морфема), которая стоит перед корнем или другой приставкой.
Приставки способны одному и тому же слову придавать дополнительные смысловые оттенки:
- направление действия (влететь, вылететь);
- завершенность (полететь, долететь);
- повторяемость или повторность (переписать);
- интенсивность (премудрый);
- отрицание (антистресс);
- совместность (соавтор);
- значение времени (предугадать);
- масштабность (ультрасовременный);
- происхождение (извлечь).
Кроме того, в русском языке есть случаи, когда к основе присоединяются сразу две или три приставки, что приводит к образованию сложных по структуре слов, таких как «непредусмотренный» (не-, пред-, у-).
Что нужно знать про приставку
Как и суффикс, она помогает образовывать новые слова и придавать новые значения. Но в отличие от него приставка:
- не превращает слово в другую часть речи;
- не меняет буквы в основной части;
- в некоторых длинных словах у приставки может быть свое небольшое ударение (например, у́льтрафиоле́товый).
Можно сказать, что приставка служит инструментом словообразования, который расширяет лексический запас языка, сохраняя при этом исходную часть речи и структуру корня.
Как выделить приставку
Для этого нужно найти однокоренное слово с другой приставкой или совсем без нее. Если это удалось, значит, отброшенная часть является приставкой. Например, проанализируем слово «переделать». Можно отбросить «пере-» и получить однокоренное слово «делать», можно добавить приставку «за-» и получить «заделать». Следовательно, «пере-» — это приставка.
Но существует немало случаев, в которых произошло слияние приставки с корнем. Поэтому для точного анализа всегда полезно обращаться к морфемным и словообразовательным словарям. Так, в слове «преподавать» часть «пре» легко отделяется и получается «давать». Но корнем будет «преподава-».
Виды приставок русского языка
В русском языке приставки очень разнообразны. Они различаются по происхождению, правилам написания и смысловым оттенкам.
|
Критерий классификации
|
Вид приставок в слове
|
Особенности
|
Примеры
|
По происхождению
|
Исконно русские
|
Приставки, сформировавшиеся в русском языке и характерные для славянских языков
|
под- (подход), без- (беззвучный), пере- (переплыть), на- (накрыть), в- (вбежать)
|
Иноязычные приставки (заимствованные)
|
Приставки из других языков (чаще из латыни и греческого)
|
а- (асимметрия), анти- (антиутопия), гипер- (гиперактивный), де- (демобилизация), интер- (интернациональный), супер- (супермодный)
|
По правилам написания
|
Неизменяемые приставки (одновариантные)
|
Всегда пишутся одинаково, независимо от произношения и корня
|
в-, на-, за-, над-, пред-, по-, про-, у-, со-, вне- (войти, написать, заехать, сверхмощный)
|
Изменяемые (двухвариантные на з/с)
|
Написание зависит от глухости/звонкости последующего согласного: перед звонкими и гласными — з, перед глухими — с
|
без-/бес- (беззвучный/бесконечный), раз-/рас- (разбросать/расписать), из-/ис- (избежать/испечь)
|
Смысловые (пре-/при-)
|
Выбор приставки зависит от значения слова
|
пре- в значении «очень» (премудрый) или близком к пере- (прервать); при- для обозначения приближения, присоединения, неполноты действия (приехать, приклеить, приоткрыть)
|
По значению
|
Пространственные
|
Указывают на направление действия
|
в- (внутрь: вбежать), вы- (наружу: вылететь), под- (приближение: подъехать), от- (удаление: отойти), за- (за предмет: забежать за угол)
|
Временные
|
Указывают на время действия, предшествование или следование
|
пред- (предвоенный), после- (послевоенный), до- (досрочный)
|
Количественные / степени
|
Обозначают степень проявления признака или количество
|
сверх- (сверхновый), ультра- (ультрамодный), архи- (архисложный), недо- (недосолить)
|
Отрицание / противоположность
|
Выражают отрицание или противоположное значение
|
не- (неправда), без-/бес- (бессмертный), анти- (антигерой), контр- (контратака)
|
Совместность / взаимность
|
Обозначают совместность, взаимность действия
|
со- (соавтор), взаимо- (взаимодействие)
|
Особые группы
|
Устаревшие
|
Редко употребляются
|
пра- (прадед, праязык), па- (пасынок, паводок)
|
Образованные от наречных предлогов
|
Возникли на базе наречий и предлогов
|
меж- (международный), сверх- (сверхпрочный), около- (околоземный)
Понимание различий значений приставок в русском помогает правильно выполнять морфемный разбор, а также избегать орфографических ошибок.
Как пишутся приставки, оканчивающиеся на з и с
Выбор з или с зависит от звука, следующего за приставкой:
- з — если далее идет звонкая согласная, например, «размечтаться»: раз- + м (звонкий звук);
- с — если далее идет глухая согласная, например, «рассмотреть»: рас- + с (глухой звук).
Важно: приставки з- не существует.
Раз-/рас-, роз-/рос-: правописание приставок
Написание гласных а/о в приставках раз-/рас- и роз-/рос- определяется ударением:
- под ударением — о: розыск, роспись;
- в безударной позиции — а: разделить, распустить.
Исключение: «розыскной» (надо писать «о», хотя гласная в приставке безударная).
Приставки пре- и при-
Написание зависит от значения.
Приставка пре-:
- используется, если можно заменить на пере- (преступить закон = переступить);
- применяется для выражения высокой степени качества или действия (презабавный = очень забавный).
Приставка при-:
- обозначает присоединение, прибавление (пришить, приписать);
- указывает на неполноту действия (привстать);
- выражает близость, непосредственное примыкание (привокзальный);
- может указывать на завершенность действия (приземлиться, причалить).
Таким образом, выбор между пре- и при- зависит от смыслового значения, которое приставка придает слову.
Приставки пра- и про-
Написание приставок «пра‑» и «про‑» подчиняется смысловому принципу. Значение приставки «пра‑» связано с понятиями древности и отдаленного родства: праславяне (древние славяне), пракультура (ранние формы культуры).
В отличие от «пра-», приставка «про‑» передает идею движения, направления или завершенности процесса: пробраться (двигаться, преодолевая препятствия), прослушать (выслушать что‑то до конца).
Заключение
Приставки обогащают речь, меняя смысл слов. Зная их значения и правила чередования гласных и согласных в них, легче понимать и правильно писать слова.