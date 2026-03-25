В русском языке существует более полусотни приставок. С помощью этих словообразовательных морфем от одного слова можно образовать множество других, каждое из которых будет иметь свой смысл. Например:

«Прыгала Маша по двору. На месте подпрыгивала, до клумбы допрыгивала, через камешки перепрыгивала, запрыгнула на скамейку, спрыгнула с нее, отпрыгнула от лужи, выпрыгнула на дорожку, впрыгнула в нарисованный мелом квадрат, упрыгала к качелям, пропрыгала вдоль забора и попрыгала немного на траве.»

В статье вы найдете список самых употребительных приставок, узнаете, что они означают и как их правильно писать.

Определение и значение приставок в русском языке

Приставка (другое назначение — префикс) — это часть слова (морфема), которая стоит перед корнем или другой приставкой.

Приставки способны одному и тому же слову придавать дополнительные смысловые оттенки:

направление действия (влететь, вылететь);

завершенность (полететь, долететь);

повторяемость или повторность (переписать);

интенсивность (премудрый);

отрицание (антистресс);

совместность (соавтор);

значение времени (предугадать);

масштабность (ультрасовременный);

происхождение (извлечь).

Кроме того, в русском языке есть случаи, когда к основе присоединяются сразу две или три приставки, что приводит к образованию сложных по структуре слов, таких как «непредусмотренный» (не-, пред-, у-).

Что нужно знать про приставку

Как и суффикс, она помогает образовывать новые слова и придавать новые значения. Но в отличие от него приставка:

не превращает слово в другую часть речи;

не меняет буквы в основной части;

в некоторых длинных словах у приставки может быть свое небольшое ударение (например, у́льтрафиоле́товый).

Можно сказать, что приставка служит инструментом словообразования, который расширяет лексический запас языка, сохраняя при этом исходную часть речи и структуру корня.

Как выделить приставку