Русский язык

Приставки в русском языке

Белослудцева Алёна

Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей

В русском языке существует более полусотни приставок. С помощью этих словообразовательных морфем от одного слова можно образовать множество других, каждое из которых будет иметь свой смысл. Например:

«Прыгала Маша по двору. На месте подпрыгивала, до клумбы допрыгивала, через камешки перепрыгивала, запрыгнула на скамейку, спрыгнула с нее, отпрыгнула от лужи, выпрыгнула на дорожку, впрыгнула в нарисованный мелом квадрат, упрыгала к качелям, пропрыгала вдоль забора и попрыгала немного на траве.»

В статье вы найдете список самых употребительных приставок, узнаете, что они означают и как их правильно писать.

Определение и значение приставок в русском языке

Приставка (другое назначение — префикс) — это часть слова (морфема), которая стоит перед корнем или другой приставкой.

Приставки способны одному и тому же слову придавать дополнительные смысловые оттенки:

  • направление действия (влететь, вылететь);
  • завершенность (полететь, долететь);
  • повторяемость или повторность (переписать);
  • интенсивность (премудрый);
  • отрицание (антистресс);
  • совместность (соавтор);
  • значение времени (предугадать);
  • масштабность (ультрасовременный);
  • происхождение (извлечь).

Кроме того, в русском языке есть случаи, когда к основе присоединяются сразу две или три приставки, что приводит к образованию сложных по структуре слов, таких как «непредусмотренный» (не-, пред-, у-).

Что нужно знать про приставку

Как и суффикс, она помогает образовывать новые слова и придавать новые значения. Но в отличие от него приставка:

  • не превращает слово в другую часть речи;
  • не меняет буквы в основной части;
  • в некоторых длинных словах у приставки может быть свое небольшое ударение (например, у́льтрафиоле́товый).

Можно сказать, что приставка служит инструментом словообразования, который расширяет лексический запас языка, сохраняя при этом исходную часть речи и структуру корня.

Как выделить приставку

Приставки в русском языке

Для этого нужно найти однокоренное слово с другой приставкой или совсем без нее. Если это удалось, значит, отброшенная часть является приставкой. Например, проанализируем слово «переделать». Можно отбросить «пере-» и получить однокоренное слово «делать», можно добавить приставку «за-» и получить «заделать». Следовательно, «пере-» — это приставка.

Но существует немало случаев, в которых произошло слияние приставки с корнем. Поэтому для точного анализа всегда полезно обращаться к морфемным и словообразовательным словарям. Так, в слове «преподавать» часть «пре» легко отделяется и получается «давать». Но корнем будет «преподава-».

Виды приставок русского языка

В русском языке приставки очень разнообразны. Они различаются по происхождению, правилам написания и смысловым оттенкам.

Критерий классификации

Вид приставок в слове

Особенности

Примеры

По происхождению

Исконно русские

Приставки, сформировавшиеся в русском языке и характерные для славянских языков

под- (подход), без- (беззвучный), пере- (переплыть), на- (накрыть), в- (вбежать)

Иноязычные приставки (заимствованные)

Приставки из других языков (чаще из латыни и греческого)

а- (асимметрия), анти- (антиутопия), гипер- (гиперактивный), де- (демобилизация), интер- (интернациональный), супер- (супермодный)

По правилам написания

Неизменяемые приставки (одновариантные)

Всегда пишутся одинаково, независимо от произношения и корня

в-, на-, за-, над-, пред-, по-, про-, у-, со-, вне- (войти, написать, заехать, сверхмощный)

Изменяемые (двухвариантные на з/с)

Написание зависит от глухости/звонкости последующего согласного: перед звонкими и гласными — з, перед глухими — с

без-/бес- (беззвучный/бесконечный), раз-/рас- (разбросать/расписать), из-/ис- (избежать/испечь)

Смысловые (пре-/при-)

Выбор приставки зависит от значения слова

пре- в значении «очень» (премудрый) или близком к пере- (прервать); при- для обозначения приближения, присоединения, неполноты действия (приехать, приклеить, приоткрыть)

По значению

Пространственные

Указывают на направление действия

в- (внутрь: вбежать), вы- (наружу: вылететь), под- (приближение: подъехать), от- (удаление: отойти), за- (за предмет: забежать за угол)

Временные

Указывают на время действия, предшествование или следование

пред- (предвоенный), после- (послевоенный), до- (досрочный)

Количественные / степени

Обозначают степень проявления признака или количество

сверх- (сверхновый), ультра- (ультрамодный), архи- (архисложный), недо- (недосолить)

Отрицание / противоположность

Выражают отрицание или противоположное значение

не- (неправда), без-/бес- (бессмертный), анти- (антигерой), контр- (контратака)

Совместность / взаимность

Обозначают совместность, взаимность действия

со- (соавтор), взаимо- (взаимодействие)

Особые группы

Устаревшие

Редко употребляются

пра- (прадед, праязык), па- (пасынок, паводок)

Образованные от наречных предлогов

Возникли на базе наречий и предлогов

меж- (международный), сверх- (сверхпрочный), около- (околоземный)

Понимание различий значений приставок в русском помогает правильно выполнять морфемный разбор, а также избегать орфографических ошибок.

Как пишутся приставки, оканчивающиеся на з и с

Выбор з или с зависит от звука, следующего за приставкой:

  • з — если далее идет звонкая согласная, например, «размечтаться»: раз- + м (звонкий звук);
  • с — если далее идет глухая согласная, например, «рассмотреть»: рас- + с (глухой звук).

Важно: приставки з- не существует.

Раз-/рас-, роз-/рос-: правописание приставок

Написание гласных а/о в приставках раз-/рас- и роз-/рос- определяется ударением:

  • под ударением — о: розыск, роспись;
  • в безударной позиции — а: разделить, распустить.

Исключение: «розыскной» (надо писать «о», хотя гласная в приставке безударная).

Приставки в русском языке

Приставки пре- и при-

Написание зависит от значения.

Приставка пре-:

  • используется, если можно заменить на пере- (преступить закон = переступить);
  • применяется для выражения высокой степени качества или действия (презабавный = очень забавный).

Приставка при-:

  • обозначает присоединение, прибавление (пришить, приписать);
  • указывает на неполноту действия (привстать);
  • выражает близость, непосредственное примыкание (привокзальный);
  • может указывать на завершенность действия (приземлиться, причалить).

Таким образом, выбор между пре- и при- зависит от смыслового значения, которое приставка придает слову.

Приставки пра- и про-

Написание приставок «пра‑» и «про‑» подчиняется смысловому принципу. Значение приставки «пра‑» связано с понятиями древности и отдаленного родства: праславяне (древние славяне), пракультура (ранние формы культуры).

В отличие от «пра-», приставка «про‑» передает идею движения, направления или завершенности процесса: пробраться (двигаться, преодолевая препятствия), прослушать (выслушать что‑то до конца).

Заключение

Приставки обогащают речь, меняя смысл слов. Зная их значения и правила чередования гласных и согласных в них, легче понимать и правильно писать слова.

