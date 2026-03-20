Дробно-рациональные уравнения кажутся сложными, но на деле всё просто! В этой статье разберём, как их решать по шагам, почему важно учитывать ОДЗ и как не попасть в типичные ловушки. Немного практики, и вы будете щёлкать такие задачи, как семечки!
Понятие дроби
Вспомним, что такое дробь. Это математическая запись, обозначающая отношение двух величин (то есть частное от деления этих величин). Записывается в виде
где числитель располагается над чертой, а знаменатель — под ней. Горизонтальная линия, называется дробной чертой и означает деление.
Различают два основных типа: числовые и алгебраические дроби. Числовые содержат только числа и бывают, например, натуральными (2 / 5) или десятичными (0,4). Алгебраические дроби отличаются тем, что одной или в обеих частях могут стоять переменные — как в выражении y / (x+1). Они широко применяются при решении уравнений и преобразовании выражений.
Основные свойства дробей
Знаменатель дроби не должен быть нулём — иначе выражение теряет смысл (деление на 0 запрещено).
Значение дроби равно нулю, если числитель равен нулю, а знаменатель — нет.
Дроби a/b и c/d равны при условии, что a • d = b • c (то есть при умножении «крест‑накрест» получается одно и то же).
Умножение или деление числителя и знаменателя на одно и то же натуральное число даёт дробь, равную исходной.
С дробями можно выполнять все стандартные операции.
Понятие уравнения
Уравнение — это равенство, в котором есть неизвестная величина (переменная).
Решить уравнение — значит найти такое число (или несколько чисел), которое можно подставить вместо неизвестной и получить верное равенство. Это число называют корнем уравнения.
Понятие дробного уравнения
Дробные — это уравнения, в которых есть дроби. Ничего сложного!
Дробно-рациональные уравнения — вид дробных: неизвестная стоит в знаменателе. Вот и вся суть. Например:
При решении важно учитывать область допустимых значений (ОДЗ) — это все значения неизвестной, при которых уравнение «имеет смысл», то есть знаменатель не обращается в ноль (ведь делить на ноль нельзя!). Перед решением нужно найти и исключить такие значения. Главное — следить, чтобы знаменатель не стал нулём, а для этого первым делом отыскивайте корни знаменателя.
Как решать уравнения с дробями
Уравнения с дробями — не такая уж загадка. Сейчас покажем, как их решать быстро и без ошибок.
1. Метод пропорции
Преобразования уравнения включают два шага:
- Шаг 1. Привести все дроби уравнения к общему знаменателю.
- Шаг 2. Воспользоваться правилом пропорции: если a/b = c/d, то a • d=b • c.
Пример. Решите уравнение:
(x + 3 ) /5 = 2 - (2x + 3) / 7
Шаг 1.
(x + 3) /5 = 2 • 7 / 7 - (2x + 3) / 7
(x + 3) /5 = (14 - (2x + 3)) / 7
(x + 3) /5 = (14 - 2x - 3) / 7
(x + 3) /5 = (11 - 2x) / 7
Шаг 2.
Выполняем умножение «крест-накрест»:
7 (x + 3) = 5 (11 - 2x)
Остаётся раскрыть скобки и решить уравнение после элементарных преобразований.
7х + 21 = 55 - 10х
7х + 10х = 55 - 21
14х = 34
х = 2
Ответ: х = 2.
2. Метод избавления от дробей
Состоит в том, чтобы подобрать наименьшее число, которое без остатка делится на имеющиеся знаменатели, и умножить это число на обе части уравнения.
Пример. Решить уравнение:
(х+2)/2 = 1 + (х - 3) / 3
Наименьшее число, которое делится на 2 и на 3, это 6. Умножаем на его обе части уравнения и найдём корень:
6 • (х+2)/2 = 6 • (1 + (х - 3) / 3)
3 • (х+2) = 6 + 2 • (х - 3)
3х + 6 = 6 + 2х - 6
3х - 2х = 6 - 6 - 6
х = -6
Ответ: х = -6.
Что ещё важно учитывать при решении
Умножать и делить на ноль уравнение запрещено.
Если при подстановке найденного значения знаменатель обнулился, значит, допущена ошибка.
Универсальный алгоритм решения
Найти ОДЗ.
Вычислить общий знаменатель. Умножить на него уравнение, выполнить сокращения.
Раскрыть скобки и привести подобные.
Найти корни упрощённого уравнения.
Отсеять корни, не входящие в область допустимых значений (ОДЗ).
Выписать окончательный ответ.
Примеры решения дробных уравнений
Решите уравнение: 2/х + 3 = 5.
ОДЗ — все действительные числа, кроме 0.
х • (2/х + 3) = 5х
2 + 3х = 5х
2 = 5х - 3х
2х = 2
х = 1
Ответ: х = 1
Решите уравнение: 4/(х - 2) = 6 / (х + 1)
Корни знаменателей 2 и -1. Значит, ОДЗ — все действительные числа, кроме 2 и -1.
Умножаем «крест-накрест»:
4(х + 1) = 6 (х - 2)
4х + 4 = 6х - 12
6х - 4х = -12 - 4
2х = -16
х = -8.
Ответ: х = -8.
Решите уравнение: