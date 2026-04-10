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Вода: строение, физические и химические свойства

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Вода: строение, физические и химические свойства
Екатерина Магомедова - Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.

Вода (альтернативное название: гидроксид водорода) — одно из самых важных для земной жизни веществ. Масса всех водных запасов составляет всего 0,0244% от массы Земли, но вода покрывает около 71% поверхности планеты и составляет основу всех организмов. В этой статье мы разберем строение молекулы воды, а также ее химические и физические свойства. 

Роль воды в жизни человека

Вода составляет значительную часть человеческого тела (среднее значение — 55–60% от всей массы). Она выполняет множество жизненно важных функций: обеспечивает обмен веществ, помогает поддерживать стабильную температуру, участвует в синтезе необходимых для жизни веществ, создает гидратную оболочку вокруг ДНК, способствует выведению продуктов обмена.

Распределение воды в тканях неравномерно:

  • в крови содержится 75–80% воды, благодаря чему эта соединительная ткань сохраняет текучесть и эффективно снабжает органы необходимыми веществами;
  • мозг на 70–75% состоит из воды; ее дефицит способен негативно сказаться на концентрации и памяти;
  • стекловидное тело глаза — 98%. Это почти чистая вода;
  • в костях около 20–30% — это необходимо для сохранения прочности и эластичности;
  • зубы отличаются наименьшим содержанием влаги — в зубной эмали всего 1–2% воды, что придает ей высокую твердость.

Соблюдение водного баланса — залог нормальной работы организма и хорошего самочувствия. 

Строение молекулы воды

Молекула воды (H2​O) образована одним атомом кислорода и двумя атомами водорода. В процессе образования связей неспаренные электроны атомов (один у каждого атома H и два у атома O) формируют две общие электронные пары по обменному механизму, что приводит к возникновению ковалентных полярных связей.

Наличие двух неподеленных электронных пар на атоме кислорода вызывает отклонение от линейной геометрии: валентный угол ∠HOH составляет 104,5°.

Асимметричное распределение электронной плотности, обусловленное более высокой электроотрицательностью атома кислорода, приводит к формированию частичных зарядов: положительных на атомах водорода и отрицательного на атоме кислорода. Такая асимметрия делает молекулу воды диполем.

Водородная связь

Этот тип связи представляет собой взаимодействие между соседними молекулами воды. Ее возникновение обусловлено наличием в молекуле воды атома кислорода, который сильно притягивает электроны. В результате связь между H и O в молекуле воды становится полярной. На кислороде появляется небольшой отрицательный заряд, а на водороде — положительный. Положительно заряженный атом H одной молекулы «притягивается» к отрицательно заряженному кислороду соседней молекулы.

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На рисунках такую связь обычно показывают точками или пунктиром.

Физические свойства воды

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При комнатной температуре и атмосферном давлении чистая вода представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с крайне низкой вязкостью. Не имеет ни вкуса, ни запаха. Закипает при 100°C. Замерзает при 0°C (температура кристаллизации), образуя лед.

При замерзании вода расширяется, а плотность льда оказывается ниже, чем у жидкой фазы, поэтому льдины плавают на поверхности. Благодаря этому свойству воды водоемы зимой не промерзают до дна, сохраняя жизнь обитателям.

Теплоемкость воды при температуре 20°C — 4182 Дж/(кг·°C). Это больше, чем у таких металлов, как медь, латунь, цинк. Поэтому вода медленно нагревается и остывает, регулируя климат: океаны и моря смягчают температурные перепады зимой и летом.

На нашей планете вода существует в трех агрегатных состояниях: твердом (лед), жидком, газообразном (пар). Это обусловлено расстоянием Земли от Солнца — 149,6 млн км. При расстоянии менее 134 млн км вода бы испарилась, а при более 166 млн км — полностью замерзла.

Химические свойства воды

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Вода — бинарное неорганическое соединение, в котором кислород находится в степени окисления −2, а водород — в степени +1. Это значит, что воду можно назвать оксидом водорода. Также ей подходит название гидрид кислорода.

Многие соли образуют кристаллогидраты при взаимодействии с водой. 

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Взаимодействие с металлами (щелочными и щелочноземельными), например, с натрием или кальцием (металл + вода), часто протекает настолько бурно, что может сопровождаться вспышкой.

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Взаимодействие с неметаллами (галогенами) протекает по-разному: фтор реагирует бурно, тогда как реакция с йодом практически не идет.

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Взаимодействие с оксидами может приводить к образованию кислот или оснований.

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Вода может взаимодействовать со многими металлами, неметаллами, оксидами, солями, карбидами, нитридами, фосфидами и другими веществами. Также она может расщеплять сложные вещества на более простые части. Этот процесс носит название гидролиз. Кроме того, вода — универсальный растворитель, она создает условия для электролиза других веществ.

Заключение

Вода — уникальное вещество с особой молекулярной структурой, определяющей ее свойства. Она обладает высокой теплоемкостью, поверхностным натяжением, способностью растворять многие соединения. Аномалии физических характеристик, а также реакционная способность делают воду абсолютно необходимой для жизнедеятельности любых организмов.

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