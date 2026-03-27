Английский язык

Всё о Present Simple: как образуется, правила употребления, примеры

Османова Беата

Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам

Английский язык насчитывает 12 основных временных форм глагола. Из всего этого разнообразия чаще всего используется Present Simple (простое настоящее время). 

В обычной речи его употребляют в 68,9% случаев. Мы говорим «I walk my dog ​​in the morning» («Я выгуливаю мою собаку по утрам»), когда описываем повторяющиеся действия, или «The ice melts at 0 °C» («Лёд тает при 0 °C»), когда упоминаем общеизвестный факт.

В научных статьях и инструкциях Present Simple встречается ещё чаще. На его долю приходится целых 87,1%. Всё потому, что это оно отлично подходит для описания законов и правил.

Поэтому, если вы только начинаете учить английский, то ваш главный приоритет — понять, как образуется время Present Simple. Разберитесь с ним как следует — это самая частая форма и ключ к пониманию других временных форм глагола.

Что такое Present Simple

Название Present Simple можно перевести как «Настоящее Простое». Это без преувеличения самое употребительное грамматическое время глагола в английском языке.

Оно принадлежит к группе простых времён (Simple Tenses). В разных учебниках можно встретить следующие названия:

  • Present Simple (настоящее простое время) — самый распространённый вариант;
  • Present Simple Tense (настоящее неопределённое время) — полная форма с добавлением слова tense («время»);
  • Present Indefinite Tense (настоящее неопределённое время) — традиционный термин, который часто встречается в классической грамматике и русскоязычных учебниках прошлых лет.

Также используются следующие сокращения: PS, PrS, PST. Разнообразие названий не меняет сути — это фундамент английской грамматики. Именно с него чаще всего начинают изучение времён английских глаголов.

Образование Present Simple

При построении утвердительных предложений глагол используется в основной (начальной) форме, но без частицы to. В случае 3-го лица ед. ч. (he, she, it) к глаголу прикрепляется окончание -s /-es.

Местоимение / лицо

Правило образования

Пример

I / you / we / they (1-е, 2-е лицо, 3-е лицо мн. ч.)

Используется начальная форма глагола (инфинитив без to)

I work in an office. You speak English well. They play football every weekend.

He / she / it (3-е лицо ед. ч.)

К глаголу добавляется окончание -s или -es

He works in an office. She watches TV.

Запомните: окончание −s/−es присоединяется к глаголу только тогда, когда подлежащее стоит в 3-м лице и единственном (!) числе (он, она, оно).

Вот как правильно добавлять окончания -s/-es

Базовое правило: в конце приписываем -s: jumps (прыгает), sings (поёт), helps (помогает).

Глагол оканчивается на:

Что добавляем

Примеры

-s, -ss, -sh, -ch, -x, -o

-es

miss → misses, watch → watches, fix → fixes, go → goes

согласную + -y

-y меняется на -ies

study → studies, try → tries, fly → flies

гласную + -y

Просто добавляем -s

play → plays, stay → stays, enjoy → enjoys

Но модальные глаголы (can, must, may и т. д.) не принимают окончание -s в 3-м лице: «He can swim.» (Ни в коем случае не «He cans swim»).

Эти правила несложные и осваиваются после небольшой тренировки.

Глагол to be в Present Simple

Глагол to be — один из самых коварных в английском языке. Он неправильный и не подчиняется общим правилам образования Презент Симпл. В отличие от обычных глаголов, он не получает окончание -s. Вместо этого to be полностью меняет форму.

Запомните три варианта:

  • am — с I (I am a student — Я студент);
  • is — с he / she / it (She is kind — Она добрая; It is cold — Холодно);
  • are — с you / we / they (They are friends — Они друзья).

Это исключение сбивает с толку: мы ожидаем he be+s, но получаем he is. Подобные ошибки новички допускают очень часто. 

В разговорной речи часто используются сокращения:

  • I am → I’m;
  • You are → You’re;
  • He is → He’s;
  • She is → She’s;
  • It is → It’s;
  • We are → We’re;
  • They are → They’re.

Твёрдое знание форм am / is / are — необходимое условие для грамотной речи.

Употребление глаголов do/does и have/has

Глаголы to do и to have тоже изменяются по своим правилам.

My sister (she) does yoga twice a week. — Моя сестра занимается йогой дважды в неделю.

We do a lot of teamwork in our company. — Мы много работаем в команде в нашей компании.

My brother and I (we) do our homework right after school. — Мы с братом делаем домашнее задание сразу после школы.

Jane (she) has a beautiful antique necklace. — У Джейн есть красивое старинное ожерелье.

We have a small house in the village. — У нас есть маленький домик в деревне.

Утверждение

Основная схема утвердительного предложения выглядит следующим образом: подлежащее + сказуемое (глагол в начальной форме) + остальные члены предложения.

Элемент предложения

Правило

Пример

Подлежащее

Может быть местоимением (I, you, he, she, it, we, they) или существительным

My brother… / We…

Сказуемое

Для I/you/we/they и мн. ч. → начальная форма глагола

 Для he/she/it и ед. ч. → глагол + -s/-es

lives / live

Дополнения, обстоятельства

Следуют после сказуемого, уточняют детали (где? когда? с кем? и т. д.)

…in London. 

Little Red Riding Hood visits her grandmother every day. — Красная Шапочка навещает бабушку каждый день.

We listen to science podcasts. — Мы слушаем подкасты о науке.

Отрицание

Отрицательное предложение строится по следующей схеме: подлежащее + do/does not + глагол (в начальной форме) + остальные члены предложения.

Если же действие отсутствует, то вспомогательный глагол do не нужен, и схема приобретает вид:

Подлежащее + am/is/are + not + остальные члены предложения.

В данном случае do/does — это вспомогательный глагол, а not — отрицательная частица.

В разговорной речи not часто сокращается и сливается со вспомогательным или модальным глаголом:

  • do not → don’t;
  • does not → doesn’t;
  • I am not → I’m not (обратите внимание, что это сокращение отличается от остальных);
  • is not → isn’t;
  • are not → aren’t;
  • cannot → can’t.

Важно запомнить, что при образовании отрицания в Present Simple do/does служит только «строительным элементом». Он не имеет самостоятельного значения, выполняет только грамматическую функцию и не переводится на русский язык отдельно.

We don’t go to that café very often. — Мы нечасто ходим в то кафе.

He doesn’t understand this rule. — Он не понимает это правило.

I’m not interested in this topic. — Меня эта тема не интересует.

This coffee is not hot enough. — Этот кофе недостаточно горячий.

Вопрос

Основная схема общего вопросительного предложения следующая: Do/Does (вспомогательный глагол) + подлежащее + глагол (в начальной форме) + остальные члены предложения + вопросительный знак.

Do you wake up early on weekdays? — Ты рано встаёшь по будням?

Does he play any musical instruments? — Он играет на каких-либо музыкальных инструментах?

Does your brother work in an office? — Твой брат работает в офисе?

В общем ответе обязательно используется вспомогательный глагол do/does. 

1.   Do you drink coffee in the morning? — Ты пьёшь кофе по утрам?
— Yes, I do. / No, I don’t. — Да. / Нет.

2.   Does she work as a teacher? — Она работает учителем?
— Yes, she does. / No, she doesn’t. — Да. / Нет.

Если используются вопросительные слова when (когда), who (кто), where (где), why (почему) и другие, то они ставятся на первое место:

Вопросительное слово + do/does + подлежащее + глагол (в начальной форме) + остальные члены предложения + вопросительный знак.

Why does she learn Hindi? — Почему она учит хинди?
— She learns Hindi because she wants to travel to India. — Она учит хинди, потому что хочет поехать в Индию.

Если действие отсутствует, то вспомогательный глагол не нужен:
Форма глагола to be (am/is/are) + подлежащее + остальные члены предложения + вопросительный знак.

Are you a student? — Ты студент?

Is he from Canada? — Он из Канады?

Am I right? — Я прав?

Краткие ответы:

Утвердительный: Yes, I am / he is / they are.

Отрицательный: No, I’m not / he isn’t / they aren’t.

Когда используется Present Simple

Это настоящее время используется для описания общепризнанных истин, а также действий, которые происходят регулярно.

Простые случаи употребления Present Simple

1. Научные истины, законы природы.

The sun rotates on its axis. — Солнце вращается вокруг своей оси.

2. Регулярные действия и привычки.

I water the flowers every day. — Я каждый день поливаю цветы.

3. Сообщения фактов об окружающем мире, людях, их состоянии.

Mary does rhythmic gymnastics. — Мэри занимается художественной гимнастикой.

Чуть более сложные случаи употребления Present Simple

1. Сообщения о запланированных событиях, которые происходят по фиксированному расписанию.

The train departs at 8 a.m., according to the schedule. — Поезд отправляется в 8 утра, согласно расписанию.

Our class starts at 9:30. — Наш урок начинается в 9:30.

2. Перечисление действий в инструкциях, рецептах, пошаговых руководствах.

First, you mix the flour and eggs. Then you add milk. — Сначала вы смешиваете муку и яйца. Затем добавляете молоко.

3. Краткие, динамичные заголовки.

Scientists discover new species of spider. — Учёные открывают новый вид пауков.

Сложные случаи употребления Present Simple

1. Пересказы сюжетов, рассказывание историй.

Alice sees a White Rabbit and follows him down a hole. She enters Wonderland, meets amazing characters, and attends a trial. The Queen of Hearts orders her execution, but Alice wakes up. — Алиса видит Белого Кролика и следует за ним в нору. Она попадает в Страну чудес, встречает удивительных персонажей и присутствует на суде. Королева Червей приказывает казнить её, но Алиса просыпается.

2. В условных предложениях первого типа (First Conditional) после союзов if, unless, when, after, и других.

She will miss the bus if she doesn’t leave now. — Она опоздает на автобус, если не выйдет сейчас.

Маркеры времени Present Simple

На употребление времени Present Simple указывают определённые слова-маркеры, также называемые словами-якорями.

Наречия частоты — «как часто»:

  • always — всегда;
  • usually / normally — обычно, как правило;
  • often / frequently — часто; 
  • sometimes — иногда; 
  • occasionally — время от времени, изредка;
  • rarely / seldom — редко; 
  • hardly ever — почти никогда, крайне редко; 
  • never — никогда.

Наречия располагаются перед смысловым глаголом (действием), но после to be / вспомогательных / модальных глаголов

She never eats sushi. — Она никогда не ест суши.

He is always sprightly. — Он всегда бодрый.

Указатели времени:

  • every day/week/month/year — каждый день/неделю/месяц/год;
  • once/twice a week — раз/два в неделю;
  • three times a month — три раза в месяц;
  • from time to time — время от времени (синоним sometimes);
  • now and then — время от времени, порой (разговорный вариант).

She goes to the beach every day. — Она ходит на пляж каждый день.

Проверьте, как хорошо вы знаете слова по теме

Выполните задания:

  1. Какие маркеры времени характерны для этого времени? Назовите 3–5 слов.
  2. Вспомните, как образуются отрицания.
  3. Составьте 3 утвердительных, 3 отрицательных и 3 вопросительных предложения.

Примеры предложений с Present Simple

Раскройте скобки:

  1. My brother (to play) ______ football every Saturday.
  2. She (to speak) ______ three languages fluently.
  3. The sun (to rise) ______ in the east.
  4. We usually (to have) ______ breakfast at 8 a.m.
  5. Tom (to work) ______ as a programmer in a big company.
  6. They (to watch) ______ movies on weekends.
  7. I (to like) ______ chocolate ice cream.
  8. The train (to leave) ______ the station at exactly 9:15 every morning.
  9. Cats (to like) ______ milk.
  10. My sister (to study) ______ English at the university.

Ответы:

  1. My brother plays football every Saturday.
  2. She speaks three languages fluently.
  3. The sun rises in the east.
  4. We usually have breakfast at 8 a.m.
  5. Tom works as a programmer in a big company.
  6. They watch movies on weekends.
  7. I like chocolate ice cream.
  8. The train leaves the station at exactly 9:15 every morning.
  9. Cats like milk.
  10. My sister studies English at the university.
