Английский язык насчитывает 12 основных временных форм глагола. Из всего этого разнообразия чаще всего используется Present Simple (простое настоящее время).

В обычной речи его употребляют в 68,9% случаев. Мы говорим «I walk my dog ​​in the morning» («Я выгуливаю мою собаку по утрам»), когда описываем повторяющиеся действия, или «The ice melts at 0 °C» («Лёд тает при 0 °C»), когда упоминаем общеизвестный факт.

В научных статьях и инструкциях Present Simple встречается ещё чаще. На его долю приходится целых 87,1%. Всё потому, что это оно отлично подходит для описания законов и правил.

Поэтому, если вы только начинаете учить английский, то ваш главный приоритет — понять, как образуется время Present Simple. Разберитесь с ним как следует — это самая частая форма и ключ к пониманию других временных форм глагола.

Что такое Present Simple

Название Present Simple можно перевести как «Настоящее Простое». Это без преувеличения самое употребительное грамматическое время глагола в английском языке.

Оно принадлежит к группе простых времён (Simple Tenses). В разных учебниках можно встретить следующие названия:

Present Simple (настоящее простое время) — самый распространённый вариант;

Present Simple Tense (настоящее неопределённое время) — полная форма с добавлением слова tense («время»);

Present Indefinite Tense (настоящее неопределённое время) — традиционный термин, который часто встречается в классической грамматике и русскоязычных учебниках прошлых лет.

Также используются следующие сокращения: PS, PrS, PST. Разнообразие названий не меняет сути — это фундамент английской грамматики. Именно с него чаще всего начинают изучение времён английских глаголов.

Образование Present Simple

При построении утвердительных предложений глагол используется в основной (начальной) форме, но без частицы to. В случае 3-го лица ед. ч. (he, she, it) к глаголу прикрепляется окончание -s /-es.

Местоимение / лицо Правило образования Пример I / you / we / they (1-е, 2-е лицо, 3-е лицо мн. ч.) Используется начальная форма глагола (инфинитив без to) I work in an office. You speak English well. They play football every weekend. He / she / it (3-е лицо ед. ч.) К глаголу добавляется окончание -s или -es He works in an office. She watches TV.

Запомните: окончание −s/−es присоединяется к глаголу только тогда, когда подлежащее стоит в 3-м лице и единственном (!) числе (он, она, оно).

Вот как правильно добавлять окончания -s/-es

Базовое правило: в конце приписываем -s: jumps (прыгает), sings (поёт), helps (помогает).

Глагол оканчивается на: Что добавляем Примеры -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o -es miss → misses, watch → watches, fix → fixes, go → goes согласную + -y -y меняется на -ies study → studies, try → tries, fly → flies гласную + -y Просто добавляем -s play → plays, stay → stays, enjoy → enjoys

Но модальные глаголы (can, must, may и т. д.) не принимают окончание -s в 3-м лице: «He can swim.» (Ни в коем случае не «He cans swim»).

Эти правила несложные и осваиваются после небольшой тренировки.

Глагол to be в Present Simple