Английский язык насчитывает 12 основных временных форм глагола. Из всего этого разнообразия чаще всего используется Present Simple (простое настоящее время).
В обычной речи его употребляют в 68,9% случаев. Мы говорим «I walk my dog in the morning» («Я выгуливаю мою собаку по утрам»), когда описываем повторяющиеся действия, или «The ice melts at 0 °C» («Лёд тает при 0 °C»), когда упоминаем общеизвестный факт.
В научных статьях и инструкциях Present Simple встречается ещё чаще. На его долю приходится целых 87,1%. Всё потому, что это оно отлично подходит для описания законов и правил.
Поэтому, если вы только начинаете учить английский, то ваш главный приоритет — понять, как образуется время Present Simple. Разберитесь с ним как следует — это самая частая форма и ключ к пониманию других временных форм глагола.
Что такое Present Simple
Название Present Simple можно перевести как «Настоящее Простое». Это без преувеличения самое употребительное грамматическое время глагола в английском языке.
Оно принадлежит к группе простых времён (Simple Tenses). В разных учебниках можно встретить следующие названия:
- Present Simple (настоящее простое время) — самый распространённый вариант;
- Present Simple Tense (настоящее неопределённое время) — полная форма с добавлением слова tense («время»);
- Present Indefinite Tense (настоящее неопределённое время) — традиционный термин, который часто встречается в классической грамматике и русскоязычных учебниках прошлых лет.
Также используются следующие сокращения: PS, PrS, PST. Разнообразие названий не меняет сути — это фундамент английской грамматики. Именно с него чаще всего начинают изучение времён английских глаголов.
Образование Present Simple
При построении утвердительных предложений глагол используется в основной (начальной) форме, но без частицы to. В случае 3-го лица ед. ч. (he, she, it) к глаголу прикрепляется окончание -s /-es.
|
Местоимение / лицо
|
Правило образования
|
Пример
|
I / you / we / they (1-е, 2-е лицо, 3-е лицо мн. ч.)
|
Используется начальная форма глагола (инфинитив без to)
|
I work in an office. You speak English well. They play football every weekend.
|
He / she / it (3-е лицо ед. ч.)
|
К глаголу добавляется окончание -s или -es
|
He works in an office. She watches TV.
Запомните: окончание −s/−es присоединяется к глаголу только тогда, когда подлежащее стоит в 3-м лице и единственном (!) числе (он, она, оно).
Вот как правильно добавлять окончания -s/-es
Базовое правило: в конце приписываем -s: jumps (прыгает), sings (поёт), helps (помогает).
|
Глагол оканчивается на:
|
Что добавляем
|
Примеры
|
-s, -ss, -sh, -ch, -x, -o
|
-es
|
miss → misses, watch → watches, fix → fixes, go → goes
|
согласную + -y
|
-y меняется на -ies
|
study → studies, try → tries, fly → flies
|
гласную + -y
|
Просто добавляем -s
|
play → plays, stay → stays, enjoy → enjoys
Но модальные глаголы (can, must, may и т. д.) не принимают окончание -s в 3-м лице: «He can swim.» (Ни в коем случае не «He cans swim»).
Эти правила несложные и осваиваются после небольшой тренировки.
Глагол to be в Present Simple
Глагол to be — один из самых коварных в английском языке. Он неправильный и не подчиняется общим правилам образования Презент Симпл. В отличие от обычных глаголов, он не получает окончание -s. Вместо этого to be полностью меняет форму.
Запомните три варианта:
- am — с I (I am a student — Я студент);
- is — с he / she / it (She is kind — Она добрая; It is cold — Холодно);
- are — с you / we / they (They are friends — Они друзья).
Это исключение сбивает с толку: мы ожидаем he be+s, но получаем he is. Подобные ошибки новички допускают очень часто.
В разговорной речи часто используются сокращения:
- I am → I’m;
- You are → You’re;
- He is → He’s;
- She is → She’s;
- It is → It’s;
- We are → We’re;
- They are → They’re.
Твёрдое знание форм am / is / are — необходимое условие для грамотной речи.
Употребление глаголов do/does и have/has
Глаголы to do и to have тоже изменяются по своим правилам.
My sister (she) does yoga twice a week. — Моя сестра занимается йогой дважды в неделю.
We do a lot of teamwork in our company. — Мы много работаем в команде в нашей компании.
My brother and I (we) do our homework right after school. — Мы с братом делаем домашнее задание сразу после школы.
Jane (she) has a beautiful antique necklace. — У Джейн есть красивое старинное ожерелье.
We have a small house in the village. — У нас есть маленький домик в деревне.
Утверждение
Основная схема утвердительного предложения выглядит следующим образом: подлежащее + сказуемое (глагол в начальной форме) + остальные члены предложения.
|
Элемент предложения
|
Правило
|
Пример
|
Подлежащее
|
Может быть местоимением (I, you, he, she, it, we, they) или существительным
|
My brother… / We…
|
Сказуемое
|
Для I/you/we/they и мн. ч. → начальная форма глагола
Для he/she/it и ед. ч. → глагол + -s/-es
|
lives / live
|
Дополнения, обстоятельства
|
Следуют после сказуемого, уточняют детали (где? когда? с кем? и т. д.)
|
…in London.
Little Red Riding Hood visits her grandmother every day. — Красная Шапочка навещает бабушку каждый день.
We listen to science podcasts. — Мы слушаем подкасты о науке.
Отрицание
Отрицательное предложение строится по следующей схеме: подлежащее + do/does not + глагол (в начальной форме) + остальные члены предложения.
Если же действие отсутствует, то вспомогательный глагол do не нужен, и схема приобретает вид:
Подлежащее + am/is/are + not + остальные члены предложения.
В данном случае do/does — это вспомогательный глагол, а not — отрицательная частица.
В разговорной речи not часто сокращается и сливается со вспомогательным или модальным глаголом:
- do not → don’t;
- does not → doesn’t;
- I am not → I’m not (обратите внимание, что это сокращение отличается от остальных);
- is not → isn’t;
- are not → aren’t;
- cannot → can’t.
Важно запомнить, что при образовании отрицания в Present Simple do/does служит только «строительным элементом». Он не имеет самостоятельного значения, выполняет только грамматическую функцию и не переводится на русский язык отдельно.
We don’t go to that café very often. — Мы нечасто ходим в то кафе.
He doesn’t understand this rule. — Он не понимает это правило.
I’m not interested in this topic. — Меня эта тема не интересует.
This coffee is not hot enough. — Этот кофе недостаточно горячий.
Вопрос
Основная схема общего вопросительного предложения следующая: Do/Does (вспомогательный глагол) + подлежащее + глагол (в начальной форме) + остальные члены предложения + вопросительный знак.
Do you wake up early on weekdays? — Ты рано встаёшь по будням?
Does he play any musical instruments? — Он играет на каких-либо музыкальных инструментах?
Does your brother work in an office? — Твой брат работает в офисе?
В общем ответе обязательно используется вспомогательный глагол do/does.
1. Do you drink coffee in the morning? — Ты пьёшь кофе по утрам?
— Yes, I do. / No, I don’t. — Да. / Нет.
2. Does she work as a teacher? — Она работает учителем?
— Yes, she does. / No, she doesn’t. — Да. / Нет.
Если используются вопросительные слова when (когда), who (кто), where (где), why (почему) и другие, то они ставятся на первое место:
Вопросительное слово + do/does + подлежащее + глагол (в начальной форме) + остальные члены предложения + вопросительный знак.
Why does she learn Hindi? — Почему она учит хинди?
— She learns Hindi because she wants to travel to India. — Она учит хинди, потому что хочет поехать в Индию.
Если действие отсутствует, то вспомогательный глагол не нужен:
Форма глагола to be (am/is/are) + подлежащее + остальные члены предложения + вопросительный знак.
Are you a student? — Ты студент?
Is he from Canada? — Он из Канады?
Am I right? — Я прав?
Краткие ответы:
Утвердительный: Yes, I am / he is / they are.
Отрицательный: No, I’m not / he isn’t / they aren’t.
Когда используется Present Simple
Это настоящее время используется для описания общепризнанных истин, а также действий, которые происходят регулярно.
Простые случаи употребления Present Simple
1. Научные истины, законы природы.
The sun rotates on its axis. — Солнце вращается вокруг своей оси.
2. Регулярные действия и привычки.
I water the flowers every day. — Я каждый день поливаю цветы.
3. Сообщения фактов об окружающем мире, людях, их состоянии.
Mary does rhythmic gymnastics. — Мэри занимается художественной гимнастикой.
Чуть более сложные случаи употребления Present Simple
1. Сообщения о запланированных событиях, которые происходят по фиксированному расписанию.
The train departs at 8 a.m., according to the schedule. — Поезд отправляется в 8 утра, согласно расписанию.
Our class starts at 9:30. — Наш урок начинается в 9:30.
2. Перечисление действий в инструкциях, рецептах, пошаговых руководствах.
First, you mix the flour and eggs. Then you add milk. — Сначала вы смешиваете муку и яйца. Затем добавляете молоко.
3. Краткие, динамичные заголовки.
Scientists discover new species of spider. — Учёные открывают новый вид пауков.
Сложные случаи употребления Present Simple
1. Пересказы сюжетов, рассказывание историй.
Alice sees a White Rabbit and follows him down a hole. She enters Wonderland, meets amazing characters, and attends a trial. The Queen of Hearts orders her execution, but Alice wakes up. — Алиса видит Белого Кролика и следует за ним в нору. Она попадает в Страну чудес, встречает удивительных персонажей и присутствует на суде. Королева Червей приказывает казнить её, но Алиса просыпается.
2. В условных предложениях первого типа (First Conditional) после союзов if, unless, when, after, и других.
She will miss the bus if she doesn’t leave now. — Она опоздает на автобус, если не выйдет сейчас.
Маркеры времени Present Simple
На употребление времени Present Simple указывают определённые слова-маркеры, также называемые словами-якорями.
Наречия частоты — «как часто»:
- always — всегда;
- usually / normally — обычно, как правило;
- often / frequently — часто;
- sometimes — иногда;
- occasionally — время от времени, изредка;
- rarely / seldom — редко;
- hardly ever — почти никогда, крайне редко;
- never — никогда.
Наречия располагаются перед смысловым глаголом (действием), но после to be / вспомогательных / модальных глаголов
She never eats sushi. — Она никогда не ест суши.
He is always sprightly. — Он всегда бодрый.
Указатели времени:
- every day/week/month/year — каждый день/неделю/месяц/год;
- once/twice a week — раз/два в неделю;
- three times a month — три раза в месяц;
- from time to time — время от времени (синоним sometimes);
- now and then — время от времени, порой (разговорный вариант).
She goes to the beach every day. — Она ходит на пляж каждый день.
Проверьте, как хорошо вы знаете слова по теме
Выполните задания:
- Какие маркеры времени характерны для этого времени? Назовите 3–5 слов.
- Вспомните, как образуются отрицания.
- Составьте 3 утвердительных, 3 отрицательных и 3 вопросительных предложения.
Примеры предложений с Present Simple
Раскройте скобки:
- My brother (to play) ______ football every Saturday.
- She (to speak) ______ three languages fluently.
- The sun (to rise) ______ in the east.
- We usually (to have) ______ breakfast at 8 a.m.
- Tom (to work) ______ as a programmer in a big company.
- They (to watch) ______ movies on weekends.
- I (to like) ______ chocolate ice cream.
- The train (to leave) ______ the station at exactly 9:15 every morning.
- Cats (to like) ______ milk.
- My sister (to study) ______ English at the university.
Ответы:
- My brother plays football every Saturday.
- She speaks three languages fluently.
- The sun rises in the east.
- We usually have breakfast at 8 a.m.
- Tom works as a programmer in a big company.
- They watch movies on weekends.
- I like chocolate ice cream.
- The train leaves the station at exactly 9:15 every morning.
- Cats like milk.
- My sister studies English at the university.