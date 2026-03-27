В своих экспериментах по исследованию теплового действия электрического тока Джеймс Джоуль помещал проводник в калориметр с водой и фиксировал изменение температуры жидкости. В ходе опытов он последовательно изменял силу тока I, использовал проволоки из разных материалов, разной длины и толщины (для изменения сопротивления R), контролировал время t протекания тока. Тщательно замеряя количество выделяемой теплоты Q, учёный установил, что оно прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока.

Опыты Эмилия Ленца проводились по сходной методике, но обеспечивали повышенную точность измерений. Кроме того, выполнялась всесторонняя проверка результатов. Для экспериментов использовались проводники из платины, железа, меди и нейзильбера (сплав меди с никелем и железом). Вместо воды использовался 85–86%-ный раствор этилового спирта. Выбор жидкости был обусловлен тем, что удельное электрическое сопротивление спирта значительно выше, чем у воды, которую использовал в своих опытах Джеймс Джоуль. Это повышало точность измерений, так как минимизировало влияние проводимости среды на результаты экспериментов.

Учёный последовательно включал проволоки с различным сопротивлением и убеждался, что при одинаковых значениях I сильнее нагревается тот, у которого выше R. Результаты опытов Ленца подтвердили, что интенсивность тепловыделения возрастает пропорционально квадрату силы тока.

Закон Джоуля — Ленца находит широкое практическое применение в самых разных областях науки и техники: от бытовой электротехники до промышленного оборудования. В статье мы подробно рассмотрим суть закона и примеры решения типовых задач.

Суть закона Джоуля — Ленца и его проявления

Сегодня, когда электроприборы окружают нас повсюду, даже ученики младших классов знают: прохождение электрического тока всегда сопровождается выделением тепла. Каждый день мы видим это в действии: чайник закипает, утюг нагревается, лампа светится. Нагрев компьютера, ноутбука, смартфона при работе — тоже наглядный пример теплового действия тока (но в этих случаях свой вклад также вносят динамические потери при переключении транзисторов).

Процесс выделения тепла при прохождении электрического тока носит название джоулева (резистивного или омического) нагрева.

Закон Джоуля — Ленца позволяет оценить и контролировать тепловой эффект — в нём отражена зависимость количества выделяемого в проводнике тепла от конкретных параметров.

Краткая формулировка этого закона выглядит следующим образом: количество теплоты Q, выделяемой в проводнике или полупроводнике, прямо пропорционально сопротивлению R, времени прохождения тока t и квадрату силы тока I: Q = I2Rt. Это значит, что количество выделяемого тепла растёт с увеличением:

сопротивления проводника R;

времени протекания тока t;

квадрата силы тока I.

Сопротивление, в свою очередь, зависит от материала, длины, площади сечения и длины провода. Отсюда следуют два вывода:

чем больше площадь сечения, тем меньше тепла выделяется;

чем короче длина, тем слабее тепловой эффект.

Проиллюстрировать эти закономерности на практике можно с помощью опыта с двумя лампами, имеющими разное значение R. При последовательном подключении к источнику питания ярче светится лампа с большим R, а при параллельном подключении — наоборот.

Природа тепла в проводниках

Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля. В электролитах носителями заряда служат ионы, в металлах — свободные электроны, в полупроводниках к ним добавляются ещё и «дырки», а в в плазме — ионы.

Упрощённо рассмотрим выделение тепла в металлическом проводнике. При отсутствии электрического напряжения свободные заряженные частицы движутся хаотично, но при подключении источника напряжения приобретают общую направленность перемещения — возникает ток, и проводник начинает нагреваться. Причина кроется во взаимодействии движущихся зарядов с кристаллической решёткой материала.

Атомы в твёрдом теле образуют упорядоченную структуру — кристаллическую решётку. Ионы в её узлах не статичны: они непрерывно колеблются вокруг положений равновесия из-за теплового движения. Когда свободные электроны начинают направленно перемещаться под действием поля, они неизбежно сталкиваются с этими ионами.

При каждом соударении иону передаётся часть кинетической энергии движущейся частицы. В результате амплитуда колебаний иона увеличивается, что соответствует росту температуры вещества. Чем больше сила тока, тем чаще происходят столкновения и тем сильнее нагрев.

Дополнительно на интенсивность выделения тепла влияют свойства самого материала — примеси, дефекты кристаллической решётки и тип связей между атомами создают дополнительные препятствия для движения заряженных частиц, увеличивая число столкновений и, как следствие, тепловыделение.

Уравнение Джоуля — Ленца

Рассмотрим математическую запись закона Джоуля — Ленца.

Представим участок электрической цепи, в котором протекает ток и происходит нагревание проводника. При условии отсутствия на этом участке процессов, требующих для своего протекания потребления энергии, количество выделенной теплоты Q будет эквивалентно работе тока A:

Q = A.

Работа тока рассчитывается по формуле:

A = IUt,

где:

I — сила тока (А),

U — напряжение (В),

t — время (с).

Соответственно, количество выделенной теплоты можно записать как:

Q = IUt.

С учётом закона Ома U выражается через I и сопротивление R:

U = IR.

Подставляя это выражение в предыдущую формулу, получаем:

Q = I⋅(IR)⋅t = I2Rt.

Таким образом, мы вывели форму записи закона Джоуля — Ленца (она называется интегральной) — формулу, позволяющую рассчитать количество теплоты, выделяемой в проводнике, через его сопротивление, I и время прохождения тока.