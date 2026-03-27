Смена дня и ночи — наглядное доказательство шарообразности Земли. Наша планета вращается вокруг своей оси с периодом около 24 часов: на обращенной к звезде стороне — день, на другой стороне (куда не поступает солнечный свет) — ночь. С помощью плоской модели такое невозможно объяснить логично.

Если бы Земля была диском, Солнце либо:

светило бы постоянно над всей поверхностью (не было бы ночи);

двигалось бы по кругу над диском — тогда ночь наступала бы одновременно везде, а не поочередно в разных регионах.

Факт, что в один момент в Токио может быть полдень, а в Нью-Йорке — полночь, подтверждает сферическую форму Земли и ее вращение вокруг своей оси. Периодическая смена дня и ночи полностью согласуется с шарообразной моделью и противоречит гипотезе о плоской форме.

Лунные затмения

Шарообразность наглядно подтверждается явлением лунного затмения. Оно происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и отбрасывает тень на свой естественный спутник. При этом тень Земли на Луне всегда круглая.

Это можно объяснить только сферической формой, так как при любом положении и угле падения света шар всегда отбрасывает либо круглую, либо эллиптическую тень. Но при затмениях наблюдается исключительно круглая тень.

Теория плоской Земли не способна логично объяснить этот феномен. Если бы Земля была диском, ее тень на Луне:

в большинстве случаев имела бы форму овала;

иногда (при определенном ракурсе) принимала бы вид линии или прямоугольника — но таких наблюдений нет.

Регулярно наблюдаемая круглая тень во время лунных затмений прямо указывает на сферическую форму Земли и опровергает гипотезу плоской Земли.

Тени

Наблюдения за тенями и освещенностью высоких объектов — еще одно доказательство шарообразности Земли.

Во-первых, длина и направление теней от одинаковых объектов в разных регионах в одно и то же время различаются. На плоской поверхности при параллельных солнечных лучах тени были бы идентичны. Реальные же измерения (еще со времен Эратосфена) показывают расхождения — они объясняются кривизной земной поверхности.