Куда стоит поступать в 2026?

Вопрос, на кого пойти учиться в 2026 году, волнует не только выпускников школ, но и тех, кто решил сменить сферу деятельности. Какие-то профессии постепенно теряют востребованность, а другие, наоборот, испытывают необходимость в притоке специалистов.

В связи с этим бывает сложно определиться с направлением обучения и дальнейшей работы. Далее мы расскажем о наиболее перспективных профессиях, а также разберем способы получения знаний и выбор сферы деятельности.

Тем, кто стоит перед выбором и размышляет, на кого пойти учиться в 2026 году, предлагаем небольшой список потенциально востребованных в будущем профессий.

1. Аналитик Big Data.

Это специалист, задачей которого является обработка информационных массивов. Он должен уметь обрабатывать и структурировать информацию, извлекать ту ее часть, которая сможет помочь грамотно управлять бизнесом и принимать оптимальные управленческие решения в процессе производственной деятельности, определять логические связи, выстраивать схемы и т.д. Такие специалисты необходимы не только бизнесу. Они востребованы государственными компаниями, активно задействованы в научных исследованиях, медицине, экономике и управлении.

2. Инженер по искусственному интеллекту.

Это программист, работающий с искусственным интеллектом. Сегодня такая технология широко распространена в практике многих крупных компаний. Одним из самых простых примеров является приложение «Яндекс.Навигатор». Благодаря ему мы дистанционно можем оценить существующие дорожные условия и облегчить процесс своего передвижения по транспортной магистрали. Научить искусственный интеллект выполнять эту задачу и призван данный специалист.

3. SMM-менеджер.

Активность интернет-продаж возрастает с каждым днем. Показатель продаж в социальных сетях за 2021 год увеличился на 36 %. Сегодня практически у каждого магазина, салона красоты, мастерской или пекарни есть не только свой веб-сайт, но и несколько аккаунтов в социальных сетях. Для того чтобы вести эти страницы, требуются подготовленные люди. Они будут публиковать актуальную для пользователей информацию, контактировать с подписчиками, организовывать конкурсы, размещать полезные статьи и визуальный контент.

4. Специалист в области информационной безопасности.

В защите нуждаются не только личные данные пользователей, но и целые системы. Задачей специалиста в области информационной безопасности является выявление и устранение слабых мест в ПО и разработка эффективных систем защиты.

5. Интернет-маркетолог.

Активное распространение бизнеса в онлайне ведет к росту конкуренции. Для разработки и реализации стратегии продвижения в этой сфере и необходим специалист, имеющий квалификацию интернет-маркетолога. Он отвечает за узнаваемость бренда, старается вызвать лояльность клиентов и обеспечить высокий уровень продаж.

Также предлагаем вашему вниманию 5 классических профессий, которые будут актуальны всегда:

1. Врач. В зависимости от специализации вы можете стать:

врачом-терапевтом, который ведет прием как специалист общей практики. Он занимается диагностикой состояния здоровья пациентов, разрабатывает схемы лечения, назначает лекарства и рекомендует необходимые профилактические мероприятия;

хирургом, который кроме диагностики и лечения проводит операции, решая таким образом серьезные проблемы человеческого организма;

педиатром, занимающимся здоровьем детей и подростков;

патологоанатомом, который на основе изучения биоматериалов делает выводы о том, какие изменения в органах и тканях человека привели к гибели организма человека;

или выбрать другую не менее важную специальность.

2. Косметолог.

Этой профессии предпочтение отдают преимущественно женщины. Косметологи осуществляют уходовые процедуры за лицом и телом, устраняют косметические дефекты внешности, проводят лечебные процедуры, способствующие избавлению от различных кожных проблем. Для того чтобы стать косметологом, требуется базовое медицинское образование и хорошие знания по химии и биологии.

3. Программист.

Это человек, занимающийся разработкой программного обеспечения и пишущий коды компьютерных программ. Ежемесячные доходы высококлассных специалистов в этой области составляют до 220 000 рублей в России и до 500 000 рублей за границей. Конечно, для достижения таких результатов требуются особый аналитический склад ума и способность на протяжении длительного времени выполнять сложные монотонные задачи.

Направления деятельности программистов различны:

программисты, работающие в прикладной сфере, пишут программы для бухгалтерий, отделов статистики, разрабатывают игры, приложения и т. д.;

системные программисты осуществляют работу с операционными системами и сетями, разрабатывают их интерфейсы. Это самая востребованная и хорошо оплачиваемая специальность;

web-программисты разрабатывают сайты, оформляют их интерфейсы, создают программы для сбора данных и т. д.

4. Инженеры.

Эти люди, отвечают за разработку и внедрение новых технологий. Благодаря им наша жизнь становится легче и комфортнее. Они внедряют в производство и наш быт автоматизированные системы, роботизируют рутинные работы.

В перечень задач, стоящих перед этими специалистами, входят:

разработка технических проектов;

создание технической документации;

налаживание работы машин и механизмов;

решение вопросов стандартизации;

исследовательская и аналитическая деятельность;

профилактика и ремонт оборудования и производственных линий.

Сфер применения данной профессии очень много: строительство, металлургия, добыча и переработка полезных ископаемых, автомобилестроение, охрана труда и т.д.

5. Логисты.

Решая вопрос о том, на кого пойти учиться в 2026 году, обязательно обратите внимание на возможность получить профессию логиста. Эти люди занимаются рационализацией процессов движения товарных потоков и ищут оптимальные пути доставки грузов по стране и по всему миру.

Различают несколько видов логистики:

логистика сбыта;

транспортная логистика;

таможенная;

информационная;

комплексная логистика.

Для успешной работы специалисту необходимо освоить навыки ведения переговоров, хорошо ориентироваться в транспортной системе, владеть иностранными языками.

Надеемся, что помогли вам ответить на вопрос о том, на кого пойти учиться в 2026 году, и разъяснили, что необходимо предпринять для того, чтобы ваш выбор оказался верным. Остается принять окончательное решение и приступить к реализации своей мечты.