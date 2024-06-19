Законы Ньютона для малышей

Веселые эксперименты, чтобы понять основы физики Ньютона!

Законы Ньютона — основа классической механики, но они могут быть интересными и для самых маленьких! В этом посте мы проведем несколько простых экспериментов, чтобы проиллюстрировать каждый из трех законов Ньютона. Например, мы можем показать, как первый закон Ньютона (инерция) действует на игрушечную машинку: она останавливается, когда перестают крутить колеса. Второй закон (сила равна массе умноженной на ускорение) можно продемонстрировать, пуская разные игрушки с одного склона. А третий закон (действие и противодействие) — с помощью мячика и пружины. Эти простые эксперименты помогут детям лучше понять физические явления вокруг нас.

