Приключения буквы 'Е'

В русском языке каждая буква имеет свое значение. Сегодня мы рассмотрим букву 'Е' и ее роль в словах. 'Е' может быть звонкой или глухой, она может менять значение слова и даже создавать новые слова! Давайте исследуем несколько интересных примеров, где 'Е' играет ключевую роль.Например, слова "лес" и "лёс" — разные слова с разным значением, только из-за буквы 'Е'. Мы также рассмотрим, как 'Е' влияет на грамматику и синтаксис в различных контекстах. Это позволит детям лучше понять структуру русского языка и научиться правильно использовать букву 'Е' в словах.