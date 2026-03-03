Американские мужские имена — это яркий культурный микс, где библейские корни сочетаются с европейскими, ирландскими, испанскими и даже африканскими влияниями. В США они часто короткие, энергичные и легко произносятся по всему миру. Многие из них имеют прямые или близкие аналоги в русском языке — это делает их особенно интересными для русскоязычной аудитории.

В этой статье мы разберём самые популярные американские мужские имена по данным Social Security Administration (SSA) за последние годы (тренды 2024–2026), их значения, транскрипцию и русские эквиваленты. Также посмотрим на редкие варианты и культурные параллели.

Топ-10 самых популярных американских мужских имён (данные SSA 2024–2025)

Вот актуальный топ по официальной статистике США. Мы указали русскую транскрипцию, значение и ближайший русский аналог (если он есть).

Liam (Лиам) — «решительный защитник» (ирландская форма от William). Русский аналог: Вильям → Владимир или просто Виллиам (редко используется).

Noah (Ной) — «покой, утешение» (библейское). Прямой русский аналог: Ной (встречается в религиозном контексте).

Oliver (Оливер) — «оливковое дерево, мир». Русский аналог: Оливер (без прямого эквивалента), иногда ассоциируют с Олег по звучанию.

Theodore (Теодор / Тедди) — «дар Божий» (греческое). Русский аналог: Фёдор или Теодор (редко).

James (Джеймс / Джимми) — «заменяющий» (от Яков). Прямой русский аналог: Яков или Иаков.

Henry (Генри) — «правитель дома» (германское). Русский аналог: Генрих или Генри, близко к Георгий по статусу.

Mateo (Матео) — «дар Божий» (испанская форма от Matthew). Русский аналог: Матфей или Матвей.

Elijah (Илайджа / Элайджа) — «мой Бог — Яхве». Русский аналог: Илия или Илья.

Lucas (Лукас) — «светоносный» (латинское). Русский аналог: Лука.

William (Уильям / Уилл) — «решительный защитник». Русский аналог: Вильям или Владимир (по смыслу и популярности).

Как видно, многие американские мужские имена имеют библейские или европейские корни, которые перекликаются с русскими традициями. Особенно ярко это проявляется в именах вроде Noah → Ной, Elijah → Илья, Lucas → Лука, Mateo → Матвей.

Русские аналоги популярных американских мужских имён

John (Джон) → Иван — классическая пара: John = Иван

Michael (Майкл) → Михаил — очень близко по смыслу и звучанию

David (Дэвид) → Давид / Давыд — библейское имя общее

Daniel (Дэниел) → Даниил / Данила — популярно в обеих культурах

Andrew (Эндрю) → Андрей — прямой эквивалент

Joseph (Джозеф) → Иосиф / Осип — библейский корень

Benjamin (Бенджамин) → Вениамин — точное соответствие

Alexander (Александр) → Александр — универсальное имя

Samuel (Сэмюэл) → Самуил / Самсон — близко по смыслу

Thomas (Томас) → Фома — классическая пара

Редкие и необычные американские мужские имена

Помимо топа, в США популярны редкие имена, которые звучат свежо и современно. Вот несколько примеров с возможными русскими ассоциациями: Arlo (Арло) — «крепость на холме». Ассоциация: звучит как Артём или Арон. Milo (Майло) — «милосердный». Близко к Милан или Милослав. Asher (Ашер) — «счастливый». Русский аналог: Асher или ассоциация с Феликс (счастливый). Levi (Леви) — «присоединённый». Библейское, в русском — Левий. Ezra (Эзра) — «помощь». Прямой аналог: Ездра (встречается в церковном контексте). Fox (Фокс) — «лис». Не имеет аналога, но звучит дерзко, как Рыжий в шутку.

Почему американские мужские имена часто перекликаются с русскими?

Обе культуры черпают из общего источника — Библии и европейских традиций. Имена вроде Michael → Михаил, John → Иван, Andrew → Андрей пришли через христианство и имеют одинаковые корни. В США добавляется испанское и ирландское влияние (Mateo, Liam), но основа часто та же самая.

Интересно, что в русскоязычных семьях иногда используют американские варианты имён (Лиам, Ной, Оливер) именно потому, что они звучат интернационально и имеют близкие русские параллели.

Заключение

Американские мужские имена — это не только мода, но и отражение многовековой истории миграций и культур. Многие из них имеют прямые русские аналоги (Иван = John, Михаил = Michael, Илья = Elijah), что делает их понятными и близкими. Если вы изучаете ономастику или просто интересуетесь именами — этот список поможет увидеть параллели между двумя мирами.