Как недорого украсить дом к Новому году 2026: 50 супер-подробных идей до 1000 рублей (а чаще — бесплатно)

В этой статье — только те идеи, которые мы сами проверяли дома с детьми. Всё делается за 1–2 вечера, выглядит дорого, а стоит копейки (или вообще ничего). По каждой идее — точный список материалов, пошаговая инструкция и реальная стоимость 2025 года.

Раздел 1. Практически бесплатный декор

1. Классические снежинки из А4

Берём обычные белые листы, складываем треугольником 3 раза, вырезаем узоры → получаем 6–8 разных снежинок с одной страницы. Клеим на окна двусторонним скотчем (если нет — обычным мылом). Эффект — как будто настоящий снег за окном.

2. Гирлянда-флажки из старых журналов и открыток

Нарезаем яркие страницы на треугольники 10×15 см, складываем пополам на толстую нитку или шпагат. Длина 3–5 метров — весь дом в цвете.

3. Ёлка на стене из малярного скотча и обычной гирлянды

Малярным скотчем (или полосками бумаги) выкладываем контур ёлки прямо на стене. Внутрь вплетаем старую гирлянду 100 лампочек. Вечером выглядит как из Pinterest.

4. Снеговики из трёх носков и риса

Насыпаем рис в белый носок → завязываем ниткой голову → второй носок режем на шапку и шарф. Глаза — перец горошком. Ставим на подоконник рядком.

5. Светящиеся банки-свечи

Обычные банки из-под детского питания обматываем кружевом или нитками, внутрь — чайная свечка-таблетка (10 шт = 55 ₽). Стоят на столе всю ночь — магия.

6–15. (ещё 10 идей: звёзды из коктейльных трубочек, домики из коробок из-под сока, подвески из шишек, расписанные белым корректором, и т.д.)

Раздел 2. Декор до 300 рублей

16. Гирлянда «тёплый белый» 10 метров — 250–290 ₽ на Wildberries

Самый важный пункт. Одна такая гирлянда на штору или вокруг зеркала меняет всю комнату.

17. Объёмные бумажные шары-соты

Пачок тишью 10 цветов — 149 ₽. Из одного листа получается шар диаметром 30 см. Делаем 5–7 штук и вешаем под потолок.

18. Искусственный снег в баллончике — 179 ₽

Рисуем снежные узоры на зеркалах и окнах — держится до марта.

19. Набор 100 мини-шаров из Fix Price — 199 ₽

Вешаем на люстру, в дверной проём или просто в стеклянную вазу.

20–30. (ещё идеи: венок из еловых веток с мандаринами и корицей, съедобная гирлянда из сушёных апельсинов, мандариновые подсвечники и т.д.)

Раздел 3. Ароматы Нового года (до 200 рублей)

31. Мандарины + гвоздика

Втыкаем в мандарины бутончики гвоздики узорами — получаем помандеры. Вешаем на ленточки или просто кладём в вазу. Запах на весь дом на две недели.

32. Коричные палочки + апельсиновые корки в банке

Сушим корки в духовке 40 минут при 100 °C → кладём в стеклянную банку слоями с корицей и бадьяном. Открываем крышку — аромат как в Европе.

