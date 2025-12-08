5 полных готовых сценариев новогоднего утренника во 2 классе 2025–2026 года (ничего скачивать не нужно)

Сохраняйте страницу в закладки — все тексты полностью здесь. Копируйте, распечатывайте, проводите!

Сценарий №1. «Новогодний экспресс желаний» (38 минут, самый популярный 2025 года)

Действующие лица: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Зайчик-почтальон, Баба Яга, Змея 2026 года (девочка в зелёном), дети.

Звучит музыка «Песенка крокодила Гены» в инструментале. Дети стоят полукругом у ёлки.

Ведущая:

Дорогие ребята! Сегодня к нам приедет самый волшебный поезд в мире — «Новогодний экспресс желаний»!

Все загадали желания? Тогда — по вагонам!

Вбегает Зайчик-почтальон с огромным мешком.

Зайчик:

Стойте-стойте! Одно письмо потерялось! (достаёт конверт)

Тут написано: «Деду Морозу от Бабы Яги».

Вылетает Баба Яга на метле.

Баба Яга:

Моё письмо! Я тоже хочу айфон 16 и миллион подписчиков!

Снегурочка (выходит):

Баба Яга, чтобы получить подарок, нужно сделать доброе дело сделать!

Дети по очереди читают стихи о добрых делах (по 4 строчки каждый, 10–12 детей).

Баба Яга:

Ладно, уговорили! Я возвращаю украденные огоньки на ёлку!

(вешает гирлянду — ёлка зажигается под бурные аплодисменты.

Дед Мороз:

А теперь — общий танец «Змейка 2026» под песню «Голубой вагон»!

Все водят хоровод, в конце — раздача подарков.

Сценарий №2. «Дед Мороз в TikTok» (30 минут, суперсовременный)

Фоновая музыка — тренды TikTok 2025 в новогодней обработке.

Ведущая:

Ребята, беда! Дед Мороз написал, что он… застрял в прошлом веке и не знает, как работает TikTok!

Выходит Дед Мороз с огромным старым кнопочным телефоном.

Дед Мороз:

Дети, что такое вот это ваше «тренд» и «челлендж»?

Дети делятся на 4 команды и за 30 секунд показывают:

1. «Замри-отомри» под «Кабы не было зимы»

2. Танец под «Rasputin» в колпаках

3. Челлендж «Передай мандаринку без рук»

4. Новогодний флешмоб под «Jingle Bells Rock»

Дед Мороз (в конце):

Я всё понял! Лайк — это как «Молодец!», а подписка — как «До свидания в следующем году»!

Зажигаем ёлку хлопушкой в стиле TikTok — 3-2-1 — ГОРИ!

Сценарий №3. Классический «Зажгись, ёлочка!» (35 минут)

Дети водят хоровод и поют 1 куплет «В лесу родилась ёлочка».

Ведущая:

Раз, два, три — ёлочка, гори! (ничего не происходит)

Опять не зажглась! Кто-то украл огонёчки!

Выбегают Лиса Алиса и Кот Базилио.

Лиса: Это мы взяли! Отдадим только за загадки!

Конкурс загадок (10 простых новогодних загадок).

После каждой правильной загадки на ёлку вешается одна гирлянда.

После 8-й загадки — ёлка полностью зажигается.

Дед Мороз и Снегурочка благодарят детей, дарят подарки.

Сценарий №4. «Морозко-2026» (40 минут, театрализованный)

Сцена 1. Изба. Мачеха заставляет Настеньку идти в обычную школу в –30 °C.

Мачеха: Иди в школу пешком 5 километров! А я твою сестру на такси повезу.

Сцена 2. Лес. Настенька встречает Морозко.

Морозко: Замёрзла, деточка?

Настенька: Замёрзла…

Морозко: А учишься ты как?

Настенька: Стараюсь, Иван Царевич…

Морозко: За доброту и прилежание дарю тебе… ноутбук, интернет и перевод на дистанционное обучение в аккредитованную онлайн-школу «Дом Знаний»!

(выносит коробку с макетом ноутбука)

Финал: все герои танцуют под песню «Если б не было зимы» в современной обработке.

Сценарий №5. Экспресс-утренник 20 минут (когда совсем нет времени)

1. Все дети вместе поют «Маленькой ёлочке холодно зимой» (2 куплета)

2. 8 детей по очереди читают короткие стихи (по 4 строки):

Ребёнок 1: У нас сегодня праздник…

Ребёнок 2: Ёлка в гости к нам пришла…

…и так до 8-го

3. Песня-хоровод «В лесу родилась ёлочка» (1 куплет + припев)

4. Приход Деда Мороза и Снегурочки:

Дед Мороз: А теперь — волшебные слова! Все вместе: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

5. Фото + раздача подарков под песню «Новый год стучится в дверь»