5 полных готовых сценариев новогоднего утренника во 2 классе 2025–2026 года (ничего скачивать не нужно)
Сценарий №1. «Новогодний экспресс желаний» (38 минут, самый популярный 2025 года)
Действующие лица: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Зайчик-почтальон, Баба Яга, Змея 2026 года (девочка в зелёном), дети.
Звучит музыка «Песенка крокодила Гены» в инструментале. Дети стоят полукругом у ёлки.
Ведущая:
Дорогие ребята! Сегодня к нам приедет самый волшебный поезд в мире — «Новогодний экспресс желаний»!
Все загадали желания? Тогда — по вагонам!
Вбегает Зайчик-почтальон с огромным мешком.
Зайчик:
Стойте-стойте! Одно письмо потерялось! (достаёт конверт)
Тут написано: «Деду Морозу от Бабы Яги».
Вылетает Баба Яга на метле.
Баба Яга:
Моё письмо! Я тоже хочу айфон 16 и миллион подписчиков!
Снегурочка (выходит):
Баба Яга, чтобы получить подарок, нужно сделать доброе дело сделать!
Дети по очереди читают стихи о добрых делах (по 4 строчки каждый, 10–12 детей).
Баба Яга:
Ладно, уговорили! Я возвращаю украденные огоньки на ёлку!
(вешает гирлянду — ёлка зажигается под бурные аплодисменты.
Дед Мороз:
А теперь — общий танец «Змейка 2026» под песню «Голубой вагон»!
Все водят хоровод, в конце — раздача подарков.
Сценарий №2. «Дед Мороз в TikTok» (30 минут, суперсовременный)
Фоновая музыка — тренды TikTok 2025 в новогодней обработке.
Ведущая:
Ребята, беда! Дед Мороз написал, что он… застрял в прошлом веке и не знает, как работает TikTok!
Выходит Дед Мороз с огромным старым кнопочным телефоном.
Дед Мороз:
Дети, что такое вот это ваше «тренд» и «челлендж»?
Дети делятся на 4 команды и за 30 секунд показывают:
1. «Замри-отомри» под «Кабы не было зимы»
2. Танец под «Rasputin» в колпаках
3. Челлендж «Передай мандаринку без рук»
4. Новогодний флешмоб под «Jingle Bells Rock»
Дед Мороз (в конце):
Я всё понял! Лайк — это как «Молодец!», а подписка — как «До свидания в следующем году»!
Зажигаем ёлку хлопушкой в стиле TikTok — 3-2-1 — ГОРИ!
Сценарий №3. Классический «Зажгись, ёлочка!» (35 минут)
Дети водят хоровод и поют 1 куплет «В лесу родилась ёлочка».
Ведущая:
Раз, два, три — ёлочка, гори! (ничего не происходит)
Опять не зажглась! Кто-то украл огонёчки!
Выбегают Лиса Алиса и Кот Базилио.
Лиса: Это мы взяли! Отдадим только за загадки!
Конкурс загадок (10 простых новогодних загадок).
После каждой правильной загадки на ёлку вешается одна гирлянда.
После 8-й загадки — ёлка полностью зажигается.
Дед Мороз и Снегурочка благодарят детей, дарят подарки.
Сценарий №4. «Морозко-2026» (40 минут, театрализованный)
Сцена 1. Изба. Мачеха заставляет Настеньку идти в обычную школу в –30 °C.
Мачеха: Иди в школу пешком 5 километров! А я твою сестру на такси повезу.
Сцена 2. Лес. Настенька встречает Морозко.
Морозко: Замёрзла, деточка?
Настенька: Замёрзла…
Морозко: А учишься ты как?
Настенька: Стараюсь, Иван Царевич…
Морозко: За доброту и прилежание дарю тебе… ноутбук, интернет и перевод на дистанционное обучение в аккредитованную онлайн-школу «Дом Знаний»!
(выносит коробку с макетом ноутбука)
Финал: все герои танцуют под песню «Если б не было зимы» в современной обработке.
Сценарий №5. Экспресс-утренник 20 минут (когда совсем нет времени)
1. Все дети вместе поют «Маленькой ёлочке холодно зимой» (2 куплета)
2. 8 детей по очереди читают короткие стихи (по 4 строки):
Ребёнок 1: У нас сегодня праздник…
Ребёнок 2: Ёлка в гости к нам пришла…
…и так до 8-го
3. Песня-хоровод «В лесу родилась ёлочка» (1 куплет + припев)
4. Приход Деда Мороза и Снегурочки:
Дед Мороз: А теперь — волшебные слова! Все вместе: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»
5. Фото + раздача подарков под песню «Новый год стучится в дверь»