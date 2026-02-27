Что подарить маме на 8 марта 2026: 30+ лучших идей с актуальными артикулами Wildberries и Ozon

8 марта — это не просто дата в календаре, а настоящий праздник заботы, любви и благодарности. Мамы заслуживают самого тёплого внимания, особенно те, кто каждый день крутится как белка в колесе: работа, дом, дети, готовка, поддержка всех и вся.

В этом большом гиде мы собрали только проверенные, актуальные на 2026 год идеи подарков с точными артикулами Wildberries и Ozon. Всё разделено по категориям, чтобы вы быстро нашли то, что точно попадёт в сердце вашей мамы. Добавила много бюджетных вариантов от 300 до 3000 рублей — именно в этом диапазоне чаще всего ищут подарки.

1. Подарки для ухода за собой (от 300 рублей)

Мамы часто откладывают покупку приятного для себя. Такой подарок говорит: «Мам, сегодня ты на первом месте».

Набор кремов для рук 15 шт (по 30 г) — хит сезона, разные ароматы, плотная текстура, красивая коробка. Цена ~800–1200 руб. Wildberries артикул 261591230

Набор кремов для рук 5 шт + бальзамы для губ — компактный и нежный вариант. Цена ~500–900 руб. Wildberries артикул 317656657

Набор бомбочек для ванны 12 шт — расслабление после тяжёлого дня. Цена ~600–1000 руб. Wildberries артикул 38519099

Подарочный набор косметики (миниатюры) — для любительниц новинок. Ozon артикул 3410935553

Набор масок для лица 10–15 шт — отличный бюджетный уход. Wildberries артикул 92442537

2. Подарки для уюта дома (от 1000 рублей)

Такие подарки делают пространство уютнее.

Стильная ваза — выглядит дорого. Цена ~1200-1500 руб. Ozon артикул 514304353

Аромадиффузор с палочками (аромат вишня или ваниль) — наполняет дом приятным запахом. Цена ~1000–1200 руб. Ozon артикул 2992825112

Набор махровых полотенец 3–5 шт — всегда нужная вещь. Цена ~1000 руб. Wildberries артикул 178617151

Мыльный букет из тюльпанов ручной работы — не завянет никогда. Цена ~1200–1500 руб. Wildberries артикул 769556946

Стеклянные органайзеры для косметики или кухни — практичный и стильный подарок. Цена ~1200–1400 руб. Wildberries артикул 792200447

Набор ароматических свечей в подарочной коробке — уютный вечер гарантирован. Цена ~700–1000 руб. Ozon артикул 3518468734

3. Подарки для релакса и восстановления (от 2000 рублей)

Самые ценные подарки — те, которые помогают маме отдохнуть.

Массажер для шеи и плеч с подогревом — спасение после долгого дня. Цена ~2800 руб. Ozon артикул 3480166406

Тёплые домашние тапочки с массажными вставками — комфорт каждый вечер. Цена ~1500 руб. Ozon артикул 2437082528

Вафельница для домашних завтраков — чтобы устраивать семейные посиделки. Цена ~2500 руб. Ozon артикул 2899249159

Набор для фондю — Цена ~3000 руб. Ozon артикул 3073477323

Плед мягкий с рукавами — уютные вечера под сериал. Цена ~1500 руб. Wildberries артикул 501553097

4. Персонализированные и душевные подарки

Кружка-хамелеон с надписью «Лучшая мама» или с фото детей — цена ~500 руб. Wildberries артикул 764256487

Фотокнига небольшого формата с семейными снимками — цена ~500 руб. Wildberries артикул 16085576

Ночник с надписью «Мама» или луна/звёзды — цена ~1200 руб. Wildberries артикул 237752652

Набор кружка с подставкой — цена ~1200 руб. Wildberries артикул 46781991

5. Полезные мелочи и гаджеты

Беспроводная зарядка-ночник — цена ~800 руб. Ozon артикул 1738778981

Увлажнитель воздуха мини с подсветкой — цена ~800 руб. Ozon артикул 3493110995

Электрический чайник с регулировкой температуры — цена ~1700 руб. Ozon артикул 1871348464

Набор кухонных полотенец с красивым принтом (5–7 шт) — цена ~500 руб. Wildberries артикул 273925611

Сертификат Wildberries или Ozon на 1000–3000 руб. — универсальный вариант.

Как выбрать подарок маме на 8 марта — чек-лист

Учитывайте её хобби и то, чего ей реально не хватает

Выбирайте красивую подарочную упаковку (многие товары уже идут в ней)

Добавьте личную открытку от руки — это бесценно

Не бойтесь комбинировать (например, кремы + массажер или ваза + свечи)