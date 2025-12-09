5 готовых полных сценариев новогоднего утренника для 4 класса 2025–2026 (год Змеи) — всё в тексте статьи

Четвёртый класс — это уже почти «взрослые» дети, которые любят юмор, динамику и лёгкую иронию. Мы собрали самые актуальные и полностью расписанные сценарии новогоднего утренника 2025–2026 года, где символ года — Зелёная Деревянная Змея. Все варианты подходят как для обычной школы, так и для учеников на дистанционном обучении в аккредитованных онлайн-школах для детей («Фоксфорд», «Тетрика», «InternetUrok», «Бит», «Учи.Дома», «Онлайн-школа №1» и др.).

Сценарий №1. «Змея и потерянный 2026 год»

Продолжительность: 40–45 минут

Персонажи: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Змея-2026 (сначала вредная, потом добрая), Кикимора-блогерша, Снеговик-репортер, дети-детективы.

Сюжет: Змея 2026 украла цифры «2026» с главных часов страны, и Новый год не наступит, пока их не вернут.

Ведущий:

Ребята, беда! На Спасской башне исчезли цифры 2026! Без них куранты не пробьют 12! Нам нужно срочно найти Змею и вернуть время!

Кикимора (в наушниках и с телефоном):

Я веду прямой эфир в «Змеяграме»! Подписывайтесь, ставьте лайки! А чтобы получить первую подсказку — станцуйте новогодний флешмоб!

(Танец под современный remix «В лесу родилась ёлочка» + движения из TikTok)

Снеговик-репортер:

Срочно в эфир! Первая цифра спрятана в загадках!

(5–6 загадок про зиму и символ года)

Змея (выходит с короной и блестящим хвостом):

Я — Змея 2026! Хочу, чтобы весь год был только мой! Отдайте мне все подарки — верну цифры!

Дети: Нет! Давай лучше дружить!

Конкурсы со Змеёй:

1. «Змеиный лабиринт» — пройти по ленте на полу не задев

2. «Передай мандарин хвостом» (без рук)

3. «Змеиные комплименты» — сказать Змее 10 добрых слов

Змея (растроганно):

Ладно, уговорили! Забирайте цифры и подарки!

Вход Деда Мороза и Снегурочки. Хоровод, стихи, финальная песня «Новый год стучится в дверь».

Сценарий №2. «Новогодний квест Деда Мороза 2026»

5 станций по залу (или по ссылкам в Zoom):

1. Станция «Снежная метель» — пронести ложку со снежком (ватой

2. Станция «Ледяные загадки Змеи»

3. Станция «Танцевальный баттл» (девочки vs мальчики под «Sleigh Ride»)

4. Станция «Фото с будущим» — дети рисуют быстро «каким я буду в 2030 году»

5. Станция «Зажги звезду» — дружно кричат «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

После каждой станции — часть ключа от сундука с подарками.

Сценарий №3. «Новогодний TikTok-шоу 2026» (ультрасовременный)

Ведущие — два популярных блогера 4 класса.

Весь утренник стилизован под съёмку коротких видео.

- Челлендж «Замри-отомри» под новогодние треки

- «Грим за 30 секунд» (надевают усы, бороды, очки)

- «Передай подарок без рук»

- «Дуэт с Дедом Морозом» — дети по очереди включают камеру и поют с ним строчку песни

- Финальный общий флешмоб под «Happy New Year» (детский кавер)

Змея 2026 — главный гость-инфлюенсер, ставит лайки и снимает сторис.

Сценарий №4. Классический «У ёлки с сюрпризами» (для спокойных классов)

1. Вступление ведущего и стихи детей

2. Песня-переделка «В лесу родилась ёлочка» на современный бит

3. Танец снежинок и снеговиков

4. Приход Змеи 2026 с поздравлением и маленьким номером (стихи про мудрость и удачу)

5. Игры: «Снежки в корзину», «Кто быстрее наденет варежки и разрежет снежинку»

6. Хоровод «Кабы не было зимы»

7. Дед Мороз зажигает ёлку, раздаёт подарки

Сценарий №5. Короткий онлайн-вариант для Zoom (25–30 минут)

Идеально для детей в онлайн-школах:

1. Все включают камеры в колпаках и с гирляндами

2. Круговое поздравление: каждый говорит одно пожелание на 2026 год

3. Общая песня «Маленькой ёлочке холодно зимой» (микрофоны выключены, потом все вместе «С Новым годом!»)

4. Мини-конкурсы в чате и через реакции

5. Дед Мороз заходит с отдельного аккаунта и называет каждого ребёнка по имени

6. Групповой скриншот + рассылка родителям