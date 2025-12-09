5 готовых полных сценариев новогоднего утренника для 4 класса 2025–2026 (год Змеи) — всё в тексте статьи
Четвёртый класс — это уже почти «взрослые» дети, которые любят юмор, динамику и лёгкую иронию. Мы собрали самые актуальные и полностью расписанные сценарии новогоднего утренника 2025–2026 года, где символ года — Зелёная Деревянная Змея.
По данным Яндекс.Wordstat и Google Trends 2025 года самые частотные запросы родителей: «онлайн школа с государственной аккредитацией», «дистанционное обучение 1-11 класс с аттестатом государственного образца», «подготовка к ОГЭ и ЕГЭ онлайн», «лучшие онлайн-школы России 2025». И даже на семейном обучении дети участвуют в утренниках — по Zoom или в записи!
Сценарий №1. «Змея и потерянный 2026 год»
Продолжительность: 40–45 минут
Персонажи: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Змея-2026 (сначала вредная, потом добрая), Кикимора-блогерша, Снеговик-репортер, дети-детективы.
Сюжет: Змея 2026 украла цифры «2026» с главных часов страны, и Новый год не наступит, пока их не вернут.
Ведущий:
Ребята, беда! На Спасской башне исчезли цифры 2026! Без них куранты не пробьют 12! Нам нужно срочно найти Змею и вернуть время!
Кикимора (в наушниках и с телефоном):
Я веду прямой эфир в «Змеяграме»! Подписывайтесь, ставьте лайки! А чтобы получить первую подсказку — станцуйте новогодний флешмоб!
(Танец под современный remix «В лесу родилась ёлочка» + движения из TikTok)
Снеговик-репортер:
Срочно в эфир! Первая цифра спрятана в загадках!
(5–6 загадок про зиму и символ года)
Змея (выходит с короной и блестящим хвостом):
Я — Змея 2026! Хочу, чтобы весь год был только мой! Отдайте мне все подарки — верну цифры!
Дети: Нет! Давай лучше дружить!
Конкурсы со Змеёй:
1. «Змеиный лабиринт» — пройти по ленте на полу не задев
2. «Передай мандарин хвостом» (без рук)
3. «Змеиные комплименты» — сказать Змее 10 добрых слов
Змея (растроганно):
Ладно, уговорили! Забирайте цифры и подарки!
Вход Деда Мороза и Снегурочки. Хоровод, стихи, финальная песня «Новый год стучится в дверь».
Сценарий №2. «Новогодний квест Деда Мороза 2026»
5 станций по залу (или по ссылкам в Zoom):
1. Станция «Снежная метель» — пронести ложку со снежком (ватой
2. Станция «Ледяные загадки Змеи»
3. Станция «Танцевальный баттл» (девочки vs мальчики под «Sleigh Ride»)
4. Станция «Фото с будущим» — дети рисуют быстро «каким я буду в 2030 году»
5. Станция «Зажги звезду» — дружно кричат «Раз, два, три — ёлочка, гори!»
После каждой станции — часть ключа от сундука с подарками.
Сценарий №3. «Новогодний TikTok-шоу 2026» (ультрасовременный)
Ведущие — два популярных блогера 4 класса.
Весь утренник стилизован под съёмку коротких видео.
- Челлендж «Замри-отомри» под новогодние треки
- «Грим за 30 секунд» (надевают усы, бороды, очки)
- «Передай подарок без рук»
- «Дуэт с Дедом Морозом» — дети по очереди включают камеру и поют с ним строчку песни
- Финальный общий флешмоб под «Happy New Year» (детский кавер)
Змея 2026 — главный гость-инфлюенсер, ставит лайки и снимает сторис.
Сценарий №4. Классический «У ёлки с сюрпризами» (для спокойных классов)
1. Вступление ведущего и стихи детей
2. Песня-переделка «В лесу родилась ёлочка» на современный бит
3. Танец снежинок и снеговиков
4. Приход Змеи 2026 с поздравлением и маленьким номером (стихи про мудрость и удачу)
5. Игры: «Снежки в корзину», «Кто быстрее наденет варежки и разрежет снежинку»
6. Хоровод «Кабы не было зимы»
7. Дед Мороз зажигает ёлку, раздаёт подарки
Сценарий №5. Короткий онлайн-вариант для Zoom (25–30 минут)
Идеально для детей в онлайн-школах:
1. Все включают камеры в колпаках и с гирляндами
2. Круговое поздравление: каждый говорит одно пожелание на 2026 год
3. Общая песня «Маленькой ёлочке холодно зимой» (микрофоны выключены, потом все вместе «С Новым годом!»)
4. Мини-конкурсы в чате и через реакции
5. Дед Мороз заходит с отдельного аккаунта и называет каждого ребёнка по имени
6. Групповой скриншот + рассылка родителям
