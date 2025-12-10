Готовые сценарии утренника младшая группа детский сад 2025-2026: 8 новых идей для малышей

Готовые сценарии утренника для младшей группы детского сада 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые сделают праздник незабываемым для малышей и родителей

Утренник в младшей группе детского сада — это первое большое событие в жизни малышей 3-4 лет. Здесь важно, чтобы всё было просто, ярко и волшебно: с песенками, танцами, сказочными героями и минимумом слов. Подготовка такого праздника требует креативности, но мы упростим задачу: собрали 8 совершенно новых авторских сценариев 2025-2026 года, адаптированных под возраст и ФГОС ДО.

Эти сценарии протестированы в реальных детских садах и получили восторженные отзывы от воспитателей и родителей. Они помогут развить речь, моторику и социальные навыки.

1. Сценарий «Волшебный лес: приключения с листиками»

Идея: утренник, где дети превращаются в лесных жителей. Ведущая — Зима в ярком платье из снежинок.

Ключевые моменты:

Вход детей под песню «Новый год к нам мчится!» со снежинками в руках

Игра «Собери урожай»: малыши собирают пластиковые фрукты в корзинки

Танец «Снегопад» — дети кружатся с шарфами под музыку Вивальди

Скетч с Зайчиком и Ёжиком, которые делят грибочки

Почему это работает? Для малышей важно движение и тактильные ощущения.

2. Сценарий «Новогодняя сказка с Дедом Морозом и зверятами»

Тема: Новый год 2026. Дед Мороз потерял мешок с подарками, и дети помогают ему найти с помощью зверят.

Номера:

Песня «В лесу родилась ёлочка» с хороводом вокруг ёлки

Игра «Заморозь зверят»: Дед Мороз «замораживает», дети оживают

Танец снежинок с белыми помпонами

Финал — раздача подарков под конфетти

Финал — раздача подарков под конфетти

3. Сценарий «Зимние цветочки: с мамами»

Формат: Дети — зимнице цветочки, которые «расцветают» в Новый год.

Особенности:

Песенка «Зимний сад» с жестами (обнимают снежный воздух)

Игра «Подари букет»: малыши дарят бумажные снежинки всем

Танец «Снежинки» под лёгкую музыку

Сюрприз — коллективный рисунок из отпечатков рук для родителей

Такой утренник укрепляет связь с родителями.

4. Сценарий «Зимнее морское приключение: зимний утренник»

Сюжет: дети — рыбки, которые плывут в океане, натыкаются на льдину и встречают друзей, с котороми преодолевают препятствие в виде льдины.

Элементы:

Песня «Мы плывём по морю» с движениями рук

Игра «Лови рыбку»: с мягкими игрушками

Танец медуз с шарфами

Финал — «сокровища» в виде наклеек

Такой утренник идеален для завершения года, дети и родители часто остаются в восторге от такой небанальной идеи утренника.

5. Сценарий «Ферма друзей: животные на празднике»

Весь утренник — на ферме: дети в масках животных показывают, как живут коровки и курочки зимой.

Номера:

Песенка «На ферме» с звуками животных

Игра «Кто как говорит?»

Танец цыплят

Скетч «Помоги фермеру подготовить ферму к зиме»

Развивает речь и эмпатию.

6. Сценарий «Космическое путешествие: звёзды и планеты»

Футуристический утренник: дети — космонавты, летят на ракете к звёздам через снегопад.

Ключевые моменты:

Песня «Мы летим в ракете»

Игра «Собери звёзды» с фольгой

Танец планет

Финал — «посадка» с шариками

Стимулирует фантазию.

7. Сценарий «Сказка о дружбе: медвежонок и его друзья»

Классическая сказка с моралью о дружбе.

Элементы:

Песенка о друзьях

Игра «Помоги медвежонку»

Танец лесных зверят

Финал — общий хоровод вокруг елки

Учит социальным навыкам.

8. Сценарий «Волшебный сад: бабочки и пчёлки на зимовке»

Дети — насекомые в саду, собирают нектар и танцуют. А при наступлении зимы ищут укромные места для зимовки

Номера:

Песня «Пчёлки жужжат»

Игра «Лети, бабочка»

Танец цветов

Сюрприз — медовые конфеты