Готовые сценарии утренника младшая группа детский сад 2025-2026: 8 новых идей для малышей

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Утренник в младшей группе детского сада — это первое большое событие в жизни малышей 3-4 лет. Здесь важно, чтобы всё было просто, ярко и волшебно: с песенками, танцами, сказочными героями и минимумом слов. Подготовка такого праздника требует креативности, но мы упростим задачу: собрали 8 совершенно новых авторских сценариев 2025-2026 года, адаптированных под возраст и ФГОС ДО.

Эти сценарии протестированы в реальных детских садах и получили восторженные отзывы от воспитателей и родителей. Они помогут развить речь, моторику и социальные навыки, а заодно дадут родителям повод задуматься о будущем образовании — ведь уже в детском саду закладывается основа для школьных успехов, включая переход на дистанционное обучение в онлайн-школах для детей с государственной аккредитацией.

1. Сценарий «Волшебный лес: приключения с листиками»

Идея: утренник, где дети превращаются в лесных жителей. Ведущая — Зима в ярком платье из снежинок.

Ключевые моменты:

  • Вход детей под песню «Новый год к нам мчится!» со снежинками в руках
  • Игра «Собери урожай»: малыши собирают пластиковые фрукты в корзинки
  • Танец «Снегопад» — дети кружатся с шарфами под музыку Вивальди
  • Скетч с Зайчиком и Ёжиком, которые делят грибочки

    • Почему это работает? Для малышей важно движение и тактильные ощущения.

    2. Сценарий «Новогодняя сказка с Дедом Морозом и зверятами»

    Тема: Новый год 2026. Дед Мороз потерял мешок с подарками, и дети помогают ему найти с помощью зверят.

    Номера:

    • Песня «В лесу родилась ёлочка» с хороводом вокруг ёлки
    • Игра «Заморозь зверят»: Дед Мороз «замораживает», дети оживают
    • Танец снежинок с белыми помпонами
    • Финал — раздача подарков под конфетти

      3. Сценарий «Зимние цветочки: с мамами»

      Формат: Дети — зимнице цветочки, которые «расцветают» в Новый год.

      Особенности:

      • Песенка «Зимний сад» с жестами (обнимают снежный воздух)
      • Игра «Подари букет»: малыши дарят бумажные снежинки всем
      • Танец «Снежинки» под лёгкую музыку
      • Сюрприз — коллективный рисунок из отпечатков рук для родителей

        • Такой утренник укрепляет связь с родителями.

        4. Сценарий «Зимнее морское приключение: зимний утренник»

        Сюжет: дети — рыбки, которые плывут в океане, натыкаются на льдину и встречают друзей, с котороми преодолевают препятствие в виде льдины.

        Элементы:

        • Песня «Мы плывём по морю» с движениями рук
        • Игра «Лови рыбку»: с мягкими игрушками
        • Танец медуз с шарфами
        • Финал — «сокровища» в виде наклеек

          • Такой утренник идеален для завершения года, дети и родители часто остаются в восторге от такой небанальной идеи утренника.

          5. Сценарий «Ферма друзей: животные на празднике»

          Весь утренник — на ферме: дети в масках животных показывают, как живут коровки и курочки зимой.

          Номера:

          • Песенка «На ферме» с звуками животных
          • Игра «Кто как говорит?»
          • Танец цыплят
          • Скетч «Помоги фермеру подготовить ферму к зиме»

            • Развивает речь и эмпатию.

            6. Сценарий «Космическое путешествие: звёзды и планеты»

            Футуристический утренник: дети — космонавты, летят на ракете к звёздам через снегопад.

            Ключевые моменты:

            • Песня «Мы летим в ракете»
            • Игра «Собери звёзды» с фольгой
            • Танец планет
            • Финал — «посадка» с шариками

              7. Сценарий «Сказка о дружбе: медвежонок и его друзья»

              Классическая сказка с моралью о дружбе.

              Элементы:

              • Песенка о друзьях
              • Игра «Помоги медвежонку»
              • Танец лесных зверят
              • Финал — общий хоровод вокруг елки

                8. Сценарий «Волшебный сад: бабочки и пчёлки на зимовке»

                Дети — насекомые в саду, собирают нектар и танцуют. А при наступлении зимы ищут укромные места для зимовки

                Номера:

                • Песня «Пчёлки жужжат»
                • Игра «Лети, бабочка»
                • Танец цветов
                • Сюрприз — медовые конфеты

