Как понять, что ребёнку нужен психолог — 12 тревожных сигналов

Дети меняются, переживают кризисы, злятся, грустят — это нормально. Но есть моменты, когда «пройдёт само» уже не работает, а затягивание может серьёзно навредить. Ниже — 12 признаков, которые родители чаще всего упускают, но детские психологи считают красными флагами. Если вы видите 3–4 и более пунктов из списка дольше 2–4 недель — это повод записаться на консультацию (даже одну). Лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

12 сигналов, которые нельзя игнорировать

1. Резкое и длительное изменение поведения

Был общительный — стал замкнутым. Был спокойный — стал вспыльчивым. Резкая смена характера без видимой причины (развод, переезд, смерть близкого) — почти всегда сигнал бедствия.

2. Постоянная тревога или страхи, которые мешают жить

Боится оставаться один, паникует перед школой, не может уснуть из-за мыслей «а вдруг что-то случится», постоянно спрашивает «а мама не умрёт?». Тревога, которая не проходит за 3–4 недели — это уже не «просто возраст».

3. Резкое падение успеваемости без объективных причин

Раньше учился на 4–5, теперь сплошные двойки, не может сосредоточиться, «выключается» на уроках. Часто это депрессия или сильная тревога, а не лень.

4. Полный или почти полный уход в себя

Перестал общаться с друзьями, отказывается от прогулок, хобби, сидит в комнате один в телефоне/играх часами. Социальная изоляция — один из самых тревожных симптомов.

5. Самоповреждение или разговоры о смерти

Царапает/режет кожу, говорит «не хочу жить», «лучше бы я умер», «никому я не нужен». Это срочно — даже если кажется «просто подростковый максимализм».

Срочно к специалисту (в течение 1–3 дней): Попытки или угрозы суицида Самоповреждение (даже мелкие порезы «для облегчения») Галлюцинации, бред, сильная дезориентация Полный отказ от еды/питья

6. Навязчивые действия или мысли

Постоянно моет руки, проверяет замки, боится микробов, не может выйти из дома без ритуалов — это может быть началом ОКР.

7. Резкие перепады настроения без причины

Смех сменяется плачем за 5 минут, агрессия на ровном месте, «всё бесит». Это может быть признаком начинающегося расстройства настроения.

8. Проблемы со сном дольше 3–4 недель

Не засыпает до 2–3 ночи, просыпается с кошмарами, встаёт очень рано или спит по 12–14 часов. Сон — зеркало психического состояния.

9. Регресс в развитии

Раньше ходил в туалет сам — начал писаться ночью. Раньше говорил связно — стал мямлить или молчать. Регресс — всегда тревожный знак.

10. Постоянные жалобы на тело без медицинских причин

«Болит живот», «голова кружится», «не могу дышать» — а врачи ничего не находят. Часто это соматоформные проявления тревоги.

11. Резкое изменение пищевого поведения

Перестал есть мясо/молочку без объяснения, ест только 3 продукта, сильно похудел/набрал вес за 1–2 месяца.

12. Зависимость от телефона/игр как способ ухода от реальности

Проводит в играх/соцсетях 8–12 часов в сутки, кричит/плачет, если забрать гаджет, не спит ночами — это уже не просто «залипает», а способ справляться с внутренним дискомфортом.

Короткий чек-лист: когда точно пора идти

Симптомы длятся > 3–4 недель и усиливаются

Ребёнок сам говорит «мне плохо», «я не справляюсь», «не хочу жить»

Появилось самоповреждение или суицидальные мысли/разговоры

Резко изменился характер, сон, аппетит, успеваемость

Ребёнок перестал радоваться тому, что раньше радовало

Первая консультация — это не «поставить диагноз», а просто посмотреть, всё ли в порядке. Часто хватает 1–3 встреч, чтобы понять, нужна ли помощь, и если да — то какая. Лучше прийти на 1 приём «зря», чем пропустить начало серьёзных проблем.

Вы не «плохой родитель», если думаете, что ребёнку нужен психолог. Вы хороший родитель, если замечаете и действуете.