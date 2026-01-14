Как снизить эмоциональное давление на школьников во время подготовки к ЕГЭ?

Эмоциональное выгорание, тревожность, страх неудачи — эти проблемы всё чаще встречаются у современных школьников. Высокие нагрузки, ЕГЭ/ОГЭ, ожидания родителей и учителей создают сильное психологическое давление. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил простые и эффективные меры, которые помогут снизить этот стресс без радикальных изменений в системе образования.

«Снизить эмоциональное давление на учеников помогут организация кабинетов доверия и проведение дополнительных занятий», — отметил Игорь Мурог.

Что такое кабинеты доверия и зачем они нужны

Кабинет доверия — это место, где ребёнок может поговорить с психологом или специально обученным педагогом в спокойной, безопасной обстановке. Главные принципы:

Конфиденциальность — разговор не выйдет за пределы кабинета (кроме случаев угрозы жизни и здоровью)

Доступность — ученик может прийти в любое время урока или перемены без предварительной записи

Без осуждения — ребёнка выслушают, а не будут сразу учить или наказывать

Дополнительные занятия как способ разгрузки

На первый взгляд кажется парадоксальным: добавлять занятия, чтобы снизить стресс. Но Игорь Мурог имеет в виду не увеличение нагрузки, а качественно другие форматы:

Короткие факультативы по интересам (рисование, шахматы, программирование, театр)

Групповые занятия по снятию стресса (йога для подростков, дыхательные практики, арт-терапия)

Подготовка к экзаменам в комфортном темпе и маленьких группах, где учитель объясняет материал спокойно, без давления на скорость

Такие занятия помогают ребёнку почувствовать успех в чём-то, кроме оценок, восстановить уверенность в себе и переключиться с «надо» на «хочу». Когда у школьника есть хотя бы один предмет или занятие, где он чувствует себя компетентным, общий уровень тревожности снижается.

Почему эти меры работают и что могут сделать родители и школы уже сейчас

Психологи подтверждают: эмоциональное давление снижается, когда у ребёнка есть:

Место, где его выслушают без критики

Возможность регулярно получать положительные эмоции от учёбы или творчества

Чувство контроля над своей жизнью (а не только «надо сдать ЕГЭ»)

Что можно сделать уже сегодня:

Родителям — поговорить с администрацией школы о создании или расширении работы кабинета доверия

Школам — ввести хотя бы 1–2 часа в неделю «занятий без оценок» по интересам

Всем — чаще хвалить ребёнка не только за пятёрки, но и за старание, доброту, творчество

Эти изменения могут серьёзно улучшить эмоциональное состояние детей и сделать школу местом, где хочется учиться, а не выживать.