Как выбрать наушники для учёбы в онлайн-школе: гид для родителей 2026

Когда ребёнок учится онлайн, наушники становятся одним из самых важных гаджетов в доме. Плохой микрофон — и учитель не слышит ответов, слабое шумоподавление — и ребёнок отвлекается на шум дома, неудобная посадка — и через 30 минут уши болят. За последние годы я протестировал десятки моделей вместе с родителями и детьми на дистанционке. В этом обзоре собрал то, что действительно работает для онлайн-уроков: комфорт 4–6 часов в день, чистый звук, хороший микрофон и разумная цена. Все модели доступны на маркетплейсах в 2026 году и имеют рейтинг от 4,5 звёзд.

Главные критерии выбора наушников для онлайн-школы

Вот что мы, в "Доме Знаний" считаем приоритетным для ребёнка на дистанционном обучении (в порядке важности):

Критерий Почему важен Рекомендация Микрофон Учитель должен чётко слышать ответы ребёнка С шумоподавлением или направленный, минимум 2 микрофона Комфорт при долгом ношении Ребёнок сидит в наушниках 4–7 часов Мягкие амбушюры, вес до 250 г, регулируемое оголовье Шумоподавление (ANC) Снижает фоновый шум дома (младшие дети, улица, соседи) Хотя бы базовое ANC или хорошая пассивная изоляция Автономность (TWS) Не прерывать урок из-за разряда От 20 часов с кейсом (TWS) или 30+ часов (накладные) Подключение Стабильность на уроках Zoom / Teams Bluetooth 5.2+, поддержка multipoint (2 устройства) Цена Родители не хотят переплачивать за бренд Оптимально 3 000–8 000 ₽

На чём можно сэкономить: активное шумоподавление премиум-класса, Hi-Res аудио, беспроводная зарядка кейса — для уроков это не критично. На чём нельзя: на микрофоне и комфорте.

Топ-5 моделей для онлайн-уроков

1. Anker Soundcore Life Q30 — лучший баланс цена/качество

Рейтинг 4,8 ⭐

ANC на уровне дорогих моделей, микрофон с шумоподавлением (учителя слышат чётко), мягкие амбушюры, автономия до 40 часов без ANC. Вес 260 г — комфортно даже 5–6 часов. Цена около 4 500–5 500 ₽. Мой фаворит для большинства семей.

2. JBL Tune 770NC — надёжный и громкий звук

Рейтинг 4,7 ⭐

Хорошее ANC, микрофон с ветрозащитой (удобно, если ребёнок отвечает у окна), автономия 44 часа, быстрая зарядка (5 мин = 2 часа). Лёгкие (232 г), оголовье не давит. Идеально для Zoom и Teams. Цена 5 000–6 500 ₽.

3. Xiaomi Redmi Buds 5 Pro — лучшие TWS для подростков

Рейтинг 4,8 ⭐

ANC до 52 дБ, микрофон с AI-шумоподавлением (голос чистый даже в шумной комнате), автономия 38 часов с кейсом, Bluetooth 5.3 + multipoint. Лёгкие (5 г в ухе), не выпадут при движении. Цена 3 500–4 500 ₽ — отличный вариант, если ребёнок не любит накладные.

4. Sony WH-CH720N — комфорт и качество Sony

Рейтинг 4,8 ⭐

Очень мягкие амбушюры, ANC адаптивное, микрофон с технологией Precise Voice Pickup, автономия 35 часов. Вес 192 г — почти не ощущаются. Звук сбалансированный, не «басит» сильно. Цена 6 000–8 000 ₽ — стоит доплаты за комфорт.

5. Edifier W820NB Plus — бюджетный хит 2026

Рейтинг 4,7 ⭐

ANC, микрофон с шумоподавлением, автономия 49 часов, вес 220 г, Bluetooth 5.2. Звук чистый, без искажений на высокой громкости. Цена 3 000–4 000 ₽ — если бюджет ограничен, берите эти.

Мы спросили у родителей, дети которых сейчас учатся в "Доме Знаний", какие наушники они бы посоветовали учени

Покупайте накладные или полноразмерные — внутриканальные устают быстрее при 4+ часах

Проверяйте микрофон в Zoom/Teams перед покупкой (попросите ребёнка записать голосовое)

Берите модель с кнопками управления (не только сенсор) — удобнее на уроке

Если ребёнок часто двигается — TWS с хорошей посадкой или накладные с мягким оголовьем

После 2–3 часов делайте перерыв 10–15 минут без наушников — уши «отдыхают»

Наушники — это не просто аксессуар, а инструмент, который делает онлайн-уроки комфортными и эффективными. Выберите одну из моделей выше — и ребёнок будет лучше слышать учителя, а учитель — его. Удачных покупок и спокойных уроков!