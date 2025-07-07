Какие предметы изучают в 8 классе российской школы по ФГОС?

Восьмой класс — важный этап в школьном образовании, когда учащиеся начинают углублённо изучать предметы и готовиться к профильному обучению в старших классах. В России обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) предусматривает обязательный набор дисциплин, которые помогают сформировать базовые знания и развить ключевые компетенции.

Основные предметы в 8 классе по ФГОС

Русский язык и литература. Углубленное изучение грамматики, орфографии, анализа текстов и литературы, развитие речи и критического мышления.

Математика. Алгебра и геометрия: уравнения, функции, теоремы и задачи на построение.

История. История России и мира, изучение ключевых эпох и событий.

Обществознание. Основы права, экономики, социальных наук и гражданской ответственности.

География. Изучение регионов России и мира, работа с картами, анализ географических данных.

Физика. Основы механики, тепловые процессы и электромагнетизм.

Химия. Строение вещества, химические реакции, элементы периодической системы.

Иностранный язык. Углубленное изучение английского языка (аудирование, чтение, письмо, говорение).

Информатика. Основы программирования, цифровая грамотность, кибербезопасность.

Физическая культура. Развитие физической активности, укрепление здоровья.

Технология и искусство. Творческие предметы — музыка, изобразительное искусство, прикладные навыки.

