Новости "Дома Знаний"

Команда «Дома Знаний» вышла в финал Кубка Первых — успех наших юных программистов

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Команда онлайн-школы «Дом Знаний» вышла в финал Кубка Первых по спортивному программированию!

Мы рады поделиться замечательной новостью! Команда онлайн-школы «Дом Знаний» под руководством учителя информатики Якуба Нурмагомедовича успешно прошла два сложных онлайн-этапа и вышла в финал Открытого Кубка по спортивному программированию среди школьных команд Республики Дагестан «Кубок Первых».

Финальный этап состоится 20 ноября 2025 года в очном формате на базе Дагестанского государственного технического университета в Махачкале.

Поздравляем нашу команду!

Это большое достижение для ребят и их наставника. Спортивное программирование — одна из самых интеллектуально требовательных дисциплин, требующая логики, скорости мышления, командной работы и глубокого понимания алгоритмов.

Мы искренне гордимся нашими юными программистами, которые успешно конкурируют с сильнейшими школьными командами республики, и желаем им:

  • уверенности в своих знаниях,
  • максимальной сосредоточенности,
  • твёрдости в решающих моментах,
  • и, конечно, победы в финале!

    • Почему ученики «Дома Знаний» достигают высоких результатов

    Онлайн-школа «Дом Знаний» создаёт условия, в которых дети могут учиться с интересом, без стрессов и с реальной поддержкой учителей. Благодаря гибкому формату и современным технологиям наши ученики успевают уделять больше времени любимым предметам, олимпиадной подготовке и развитию в сфере IT.

    У нас:

    • аккредитованная онлайн-школа с государственным аттестатом;
    • дистанционное обучение с интерактивными уроками и поддержкой наставников;
    • возможность углублённого изучения информатики и подготовки к олимпиадам;
    • подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;
    • современная цифровая среда и технологии, включая проект «Виртуальный учитель».

      Онлайн-школа «Дом Знаний» — обучение, в котором технологии, поддержка учителей и индивидуальный подход помогают детям уверенно двигаться к своим достижениям.

