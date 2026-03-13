Каждому подростку после 9 или 11 класса нужно принимать одно из самых важных решений в жизни — кем быть и куда поступать. Многие подростки растеряны: «Кем я хочу стать?», «А вдруг ошибусь?», «Что скажут родители?». Наш курс c опытным психологом-профориентологом Наталией Самойловой поможет разобраться в себе, мире профессий и вузах — осознанно и без лишнего стресса.
Цель курса
Помочь подростку понять свои интересы, способности, темперамент и тип характера, примерить на себя реальные профессии и выбрать вуз, который подойдёт именно ему.
Что получит участник в конце
Даже если профессия не выбрана на 100 %, у подростка останутся проверенные методы и уверенность в своих силах.
Кому подойдёт курс
Программа — 4 занятия
Занятие 1. Знакомство с миром профессий
Трендовые профессии 2026–2030 + типичные ошибки выбора. Разбор 3 популярных направлений. Тесты на интересы и темперамент + классификации профессий по Климову и типу характера. Домашка: заполнить бланки.
Занятие 2. Примерка профессий на себя
Разбор результатов тестов. Глубокий анализ профессии по шаблону: плюсы/минусы, качества, скилы, мед. противопоказания, условия труда. Каждый разбирает 1–2 свои профессии.
Занятие 3. Техника «Работа с корзиной»
Собираем корзину желаний → фильтруем по ЗП, здоровью, интересам → примеряем (интервью, дни открытых дверей, кружки) → первые шаги к поступлению.
Занятие 4. Как выбрать вуз / колледж и не пожалеть
Реальные критерии: соответствие темпераменту, практика, трудоустройство, кампус, бюджет, целевое. Чек-лист «Мой идеальный вуз» + план действий до лета.