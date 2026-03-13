Курс по профориентации в "Доме Знаний": от сомнений к уверенности — выбери профессию и вуз осознанно

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Каждому подростку после 9 или 11 класса нужно принимать одно из самых важных решений в жизни — кем быть и куда поступать. Многие подростки растеряны: «Кем я хочу стать?», «А вдруг ошибусь?», «Что скажут родители?». Наш курс c опытным психологом-профориентологом Наталией Самойловой поможет разобраться в себе, мире профессий и вузах — осознанно и без лишнего стресса.

Цель курса

Помочь подростку понять свои интересы, способности, темперамент и тип характера, примерить на себя реальные профессии и выбрать вуз, который подойдёт именно ему.

Что получит участник в конце

  • Чёткое представление о своих сильных сторонах, интересах и личностных качествах
  • Понимание рынка профессий 2026–2030 годов и как в нём ориентироваться
  • Навык анализа любой профессии: плюсы, минусы, скилы, противопоказания, условия труда
  • Инструменты для самостоятельного выбора и корректировки в будущем
  • Чек-лист и критерии выбора вуза / колледжа — чтобы поступить туда, где будет комфортно и перспективно

    • Даже если профессия не выбрана на 100 %, у подростка останутся проверенные методы и уверенность в своих силах.

    Кому подойдёт курс

    • Подросткам 13–16 лет (8–11 классы)
    • Тем, кто мечтает о профессии, но боится ошибиться
    • Тем, кто вообще не знает, чего хочет
    • Родителям, которые хотят помочь ребёнку, а не навязывать своё мнение

      • Программа — 4 занятия

      Занятие 1. Знакомство с миром профессий

      Трендовые профессии 2026–2030 + типичные ошибки выбора. Разбор 3 популярных направлений. Тесты на интересы и темперамент + классификации профессий по Климову и типу характера. Домашка: заполнить бланки.

      Занятие 2. Примерка профессий на себя

      Разбор результатов тестов. Глубокий анализ профессии по шаблону: плюсы/минусы, качества, скилы, мед. противопоказания, условия труда. Каждый разбирает 1–2 свои профессии.

      Занятие 3. Техника «Работа с корзиной»

      Собираем корзину желаний → фильтруем по ЗП, здоровью, интересам → примеряем (интервью, дни открытых дверей, кружки) → первые шаги к поступлению.

      Занятие 4. Как выбрать вуз / колледж и не пожалеть

      Реальные критерии: соответствие темпераменту, практика, трудоустройство, кампус, бюджет, целевое. Чек-лист «Мой идеальный вуз» + план действий до лета.

