Каждому подростку после 9 или 11 класса нужно принимать одно из самых важных решений в жизни — кем быть и куда поступать. Многие подростки растеряны: «Кем я хочу стать?», «А вдруг ошибусь?», «Что скажут родители?». Наш курс c опытным психологом-профориентологом Наталией Самойловой поможет разобраться в себе, мире профессий и вузах — осознанно и без лишнего стресса.

Цель курса

Помочь подростку понять свои интересы, способности, темперамент и тип характера, примерить на себя реальные профессии и выбрать вуз, который подойдёт именно ему.

Что получит участник в конце

Чёткое представление о своих сильных сторонах, интересах и личностных качествах

Понимание рынка профессий 2026–2030 годов и как в нём ориентироваться

Навык анализа любой профессии: плюсы, минусы, скилы, противопоказания, условия труда

Инструменты для самостоятельного выбора и корректировки в будущем

Чек-лист и критерии выбора вуза / колледжа — чтобы поступить туда, где будет комфортно и перспективно

Даже если профессия не выбрана на 100 %, у подростка останутся проверенные методы и уверенность в своих силах.

Кому подойдёт курс

Подросткам 13–16 лет (8–11 классы)

Тем, кто мечтает о профессии, но боится ошибиться

Тем, кто вообще не знает, чего хочет

Родителям, которые хотят помочь ребёнку, а не навязывать своё мнение

Программа — 4 занятия

Занятие 1. Знакомство с миром профессий

Трендовые профессии 2026–2030 + типичные ошибки выбора. Разбор 3 популярных направлений. Тесты на интересы и темперамент + классификации профессий по Климову и типу характера. Домашка: заполнить бланки.

Занятие 2. Примерка профессий на себя

Разбор результатов тестов. Глубокий анализ профессии по шаблону: плюсы/минусы, качества, скилы, мед. противопоказания, условия труда. Каждый разбирает 1–2 свои профессии.

Занятие 3. Техника «Работа с корзиной»

Собираем корзину желаний → фильтруем по ЗП, здоровью, интересам → примеряем (интервью, дни открытых дверей, кружки) → первые шаги к поступлению.

Занятие 4. Как выбрать вуз / колледж и не пожалеть