Расписание ОГЭ-2026

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Основной период проходит с 2 июня по 6 июля. Даты проведения экзаменов:

  • 2 июня (вторник) — математика;
  • 5 июня (пятница) — все предметы, кроме русского языка и математики;
  • 6 июня (суббота) — информатика и иностранные языки;
  • 9 июня (вторник) — русский язык;
  • 16 июня (вторник) — все предметы, кроме русского языка и математики;
  • 19 июня (пятница) — все предметы, кроме русского языка и математики.

Резервные дни:

  • 29 июня (понедельник) — математика;
  • 2 июля (четверг) — русский язык;
  • 3 июля (пятница) — резервный день для всех предметов, кроме русского языка и математики;
  • 6 июля (понедельник) — резервный день для всех предметов, кроме русского языка и математики.
