Расписание ОГЭ-2026

Основной период проходит с 2 июня по 6 июля. Даты проведения экзаменов:
- 2 июня (вторник) — математика;
- 5 июня (пятница) — все предметы, кроме русского языка и математики;
- 6 июня (суббота) — информатика и иностранные языки;
- 9 июня (вторник) — русский язык;
- 16 июня (вторник) — все предметы, кроме русского языка и математики;
- 19 июня (пятница) — все предметы, кроме русского языка и математики.
Резервные дни:
- 29 июня (понедельник) — математика;
- 2 июля (четверг) — русский язык;
- 3 июля (пятница) — резервный день для всех предметов, кроме русского языка и математики;
- 6 июля (понедельник) — резервный день для всех предметов, кроме русского языка и математики.