М. Ю. Лермонтов и поэма «Бородино»: личность, творчество и разбор произведения

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) — один из величайших поэтов и прозаиков русской литературы XIX века. Его творчество сочетает романтическую глубину, патриотизм и психологическую точность. Одним из наиболее известных произведений, изучаемых в школьной программе, является поэма «Бородино». В этой статье мы подробно рассмотрим личность Лермонтова, особенности его творчества, сюжет поэмы и художественные приёмы, а также ключевых героев произведения.

Материал подготовлен экспертами онлайн-школы «Дом Знаний», где дети учатся с интересом и без стресса, получают индивидуальную поддержку и качественную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Личность и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова

Лермонтов — это поэт с острым чувством справедливости, глубоким пониманием человеческой природы и любовью к Родине. Основные черты его личности, проявляющиеся в творчестве:

Патриотизм — Лермонтов горячо любил Россию и часто писал о героизме русского народа.

Глубокая эмоциональность — произведения Лермонтова пронизаны переживаниями, сомнениями и страстями.

Романтический идеализм — поиск справедливости, верность идеалам и внутренней правде.

Историческая осведомлённость — поэт интересовался событиями прошлого и современности, что отражается в произведениях о войне и героях России.

«Бородино» — одна из работ Лермонтова, где проявляется его патриотизм, чувство национальной гордости и умение передать героизм простого русского солдата.

Сюжет и содержание поэмы «Бородино»

Поэма посвящена Отечественной войне 1812 года и описывает сражение при Бородино. Лермонтов через разговор с ветераном войны передаёт атмосферу сражения, мужество солдат и значимость исторических событий.

Краткое содержание

Поэт беседует с ветераном войны, который рассказывает о событиях Бородинского сражения.

Через живые детали боя Лермонтов передаёт напряжение и страх, а также стойкость и героизм русской армии.

Основной акцент делается на патриотизм, самопожертвование и любовь к Родине.

Сюжет помогает ученикам понять, как исторические события влияют на судьбы людей и формируют национальное сознание.

Герои поэмы «Бородино»

Главные действующие лица — это не отдельные личности, а образы народа и солдат, символизирующие стойкость и патриотизм. Основные герои:

Русский солдат — воплощение мужества, отваги и преданности Родине.

Ветеран войны — рассказчик, передающий зрителю живые воспоминания о сражении.

Русский народ — коллективный образ, символизирующий единство и силу нации.

Лермонтов мастерски использует художественные средства, чтобы оживить образы, показать драматизм событий и подчеркнуть моральный подвиг участников войны.

Художественные приёмы и особенности поэмы

При разборе произведения важно обратить внимание на:

Эпитеты и метафоры — передают эмоциональную окраску боя и героизм участников.

Ритм и рифма — создают динамику и напряжение в повествовании.

Исторические детали — делают текст достоверным и насыщенным фактами.

Диалог и повествование — используются для передачи опыта ветеранов и живой речи солдат.

Понимание этих приёмов помогает школьникам успешно выполнять задания на ОГЭ и ЕГЭ по литературе, анализировать текст и готовить развернутые ответы на вопросы.

Почему важно изучать «Бородино» в школе

Произведение Лермонтова учит:

ценить историческое наследие России;

понимать героизм и патриотизм;

анализировать художественные средства и характер персонажей;

развивать навыки критического мышления и устной речи.

Разбор «Бородино» помогает школьникам не только успешно готовиться к экзаменам, но и формирует понимание исторической и культурной ценности литературы.

Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям изучать литературу с интересом

В «Доме Знаний» дети учатся по аккредитованной программе с получением государственного аттестата. Наша онлайн-школа сочетает дистанционное обучение с интерактивными заданиями, живыми вебинарами и поддержкой учителей-экспертов.

Индивидуальная помощь при разборе сложных текстов;

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по литературе;

Гибкий график обучения и обучение без стресса;

Возможность углублённого изучения литературы и истории;

Интерактивные методики, которые делают изучение стихотворений и поэм увлекательным.

«Дом Знаний» помогает детям учиться с интересом и без стресса, а подготовка к экзаменам становится комфортной и эффективной.