«Дом Знаний» стал малой технологической компанией (МТК) — новые возможности для учеников и родителей

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Онлайн-школа «Дом Знаний» официально получила статус малой технологической компании (МТК) — и это отличная новость для всех наших учеников и родителей!

Новый статус подтверждает: школа соответствует строгим государственным и технологическим стандартам, активно внедряет инновации и развивает IT-направления в образовании. Это логичный шаг вперёд — ранее «Дом Знаний» стал резидентом инновационного центра «Сколково», а теперь получил признание как прогрессивная образовательная компания, внедряющая передовые технологии дистанционного обучения.

Что значит статус малой технологической компании (МТК)?

Малые технологические компании — это образовательные организации, которые используют инновации, цифровые технологии и научные разработки для повышения качества обучения. Для онлайн-школы это не просто статус — это подтверждение высокого уровня доверия и качества образовательных решений.

Благодаря статусу МТК «Дом Знаний» получает доступ к целому ряду государственных программ и льгот, направленных на развитие технологичных компаний. А это значит — ещё больше возможностей для наших учеников!

Какие преимущества теперь получают ученики и родители?

Мы активно инвестируем в развитие цифровой инфраструктуры и делаем всё, чтобы дистанционное обучение было не только эффективным, но и увлекательным.

Вот что ждёт вас уже сейчас:

  • Больше интерактива и геймификации. Учебные модули становятся динамичнее, задания — интереснее, а процесс — более вовлекающим. Учиться теперь проще и увлекательнее!
  • Современные IT-системы на основе искусственного интеллекта. Мы уже внедрили собственные нейроалгоритмы, которые помогают персонализировать обучение, адаптировать материал под темп и уровень ребёнка.
  • Новые инструменты для родителей. Вы сможете в реальном времени видеть прогресс ребёнка, контролировать успеваемость, вовлечённость и получать рекомендации от преподавателей.
  • Поддержка официального образования. Школа аккредитована, работает по государственной программе и выдаёт аттестат государственного образца.

    • Скоро — новое приложение для удобного онлайн-обучения

    Мы не останавливаемся на достигнутом! Уже совсем скоро «Дом Знаний» представит современное мобильное приложение, которое сделает дистанционное обучение ещё удобнее, технологичнее и интереснее. Вас ждут:

    • встроенные напоминания и расписание занятий;
    • геймификация учебного процесса;
    • ИИ-технологии для анализа успеваемости и психологического состояния ученика;
    • возможность учиться в любом месте — обучение всегда с собой.

      • Мы растём и развиваемся для вас. Чем больше технологических возможностей у нас — тем больше пользы получают наши ученики!

      Почему родители выбирают «Дом Знаний»

      Онлайн-школа «Дом Знаний» — это не просто дистанционное обучение. Это сообщество учеников, педагогов и родителей, где каждый ребёнок учится в комфортной атмосфере, без стресса и давления.

      Мы предлагаем:

      • обучение по государственной программе с выдачей государственного аттестата;
      • аккредитацию и официальное право на образовательную деятельность;
      • подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;
      • индивидуальный подход и гибкий график занятий;
      • интерактивный формат уроков и постоянную поддержку тьютора.

        • Образование будущего уже сегодня

        Мы уверены, что технологии не заменяют педагога — они усиливают его. Искусственный интеллект помогает адаптировать курс, а учитель направляет, поддерживает и вдохновляет. В «Доме Знаний» дети учатся понимать, анализировать и мыслить самостоятельно — без страха ошибок и стресса.

        Если вы ищете аккредитованную онлайн-школу, где ваш ребёнок будет учиться с удовольствием и уверенностью, попробуйте «Дом Знаний» прямо сейчас!

        Запишитесь на бесплатную пробную неделю обучения — убедитесь сами, как технологии и забота о детях делают обучение современным, комфортным и вдохновляющим.

        «Дом Знаний» — официально МТК и резидент «Сколково». Мы развиваем технологии ради того, чтобы дети учились с интересом и без стресса!

