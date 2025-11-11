«Дом Знаний» стал малой технологической компанией (МТК): новые возможности для учеников и родителей

Онлайн-школа «Дом Знаний» официально получила статус малой технологической компании (МТК) — и это отличная новость для всех наших учеников и родителей!

Новый статус подтверждает: школа соответствует строгим государственным и технологическим стандартам, активно внедряет инновации и развивает IT-направления в образовании. Это логичный шаг вперёд — ранее «Дом Знаний» стал резидентом инновационного центра «Сколково», а теперь получил признание как прогрессивная образовательная компания, внедряющая передовые технологии дистанционного обучения.

Что значит статус малой технологической компании (МТК)?

Малые технологические компании — это образовательные организации, которые используют инновации, цифровые технологии и научные разработки для повышения качества обучения. Для онлайн-школы это не просто статус — это подтверждение высокого уровня доверия и качества образовательных решений.

Благодаря статусу МТК «Дом Знаний» получает доступ к целому ряду государственных программ и льгот, направленных на развитие технологичных компаний. А это значит — ещё больше возможностей для наших учеников!

Какие преимущества теперь получают ученики и родители?

Мы активно инвестируем в развитие цифровой инфраструктуры и делаем всё, чтобы дистанционное обучение было не только эффективным, но и увлекательным.

Вот что ждёт вас уже сейчас:

Больше интерактива и геймификации. Учебные модули становятся динамичнее, задания — интереснее, а процесс — более вовлекающим. Учиться теперь проще и увлекательнее!

Современные IT-системы на основе искусственного интеллекта. Мы уже внедрили собственные нейроалгоритмы, которые помогают персонализировать обучение, адаптировать материал под темп и уровень ребёнка.

Новые инструменты для родителей. Вы сможете в реальном времени видеть прогресс ребёнка, контролировать успеваемость, вовлечённость и получать рекомендации от преподавателей.

Поддержка официального образования. Школа аккредитована, работает по государственной программе и выдаёт аттестат государственного образца.

Скоро — новое приложение для удобного онлайн-обучения

Мы не останавливаемся на достигнутом! Уже совсем скоро «Дом Знаний» представит современное мобильное приложение, которое сделает дистанционное обучение ещё удобнее, технологичнее и интереснее. Вас ждут:

встроенные напоминания и расписание занятий;

геймификация учебного процесса;

ИИ-технологии для анализа успеваемости и психологического состояния ученика;

возможность учиться в любом месте — обучение всегда с собой.

Мы растём и развиваемся для вас. Чем больше технологических возможностей у нас — тем больше пользы получают наши ученики!

Почему родители выбирают «Дом Знаний»

Онлайн-школа «Дом Знаний» — это не просто дистанционное обучение. Это сообщество учеников, педагогов и родителей, где каждый ребёнок учится в комфортной атмосфере, без стресса и давления.

Мы предлагаем:

обучение по государственной программе с выдачей государственного аттестата;

аккредитацию и официальное право на образовательную деятельность;

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;

индивидуальный подход и гибкий график занятий;

интерактивный формат уроков и постоянную поддержку тьютора.

Образование будущего уже сегодня

Мы уверены, что технологии не заменяют педагога — они усиливают его. Искусственный интеллект помогает адаптировать курс, а учитель направляет, поддерживает и вдохновляет. В «Доме Знаний» дети учатся понимать, анализировать и мыслить самостоятельно — без страха ошибок и стресса.

