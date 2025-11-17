Ученица «Дома Знаний» Малиса Хлуд завоевала Гран-при престижного конкурса им. Джорджа Гершвина!

Мы безмерно рады поделиться блестящей новостью, которая вновь доказывает: талант, подкрепленный правильной поддержкой, способен на самые высокие достижения. Ученица нашей онлайн-школы «Дом Знаний» — Малиса Хлуд — стала триумфатором XII Открытого конкурс-фестиваля имени Джорджа Гершвина, удостоившись главной награды — Гран-при!

Поздравляем Малису с этим выдающимся успехом! Эта победа — не просто результат невероятного таланта, но и колоссального труда, упорства и дисциплины. Именно эти качества мы стремимся развивать в каждом нашем ученике.

Путь к успеху: как онлайн-школа помогает раскрыть потенциал

История Малисы — яркий пример того, как дистанционное обучение создает идеальные условия для развития индивидуальных способностей ребенка. Гибкий график в «Доме Знаний» позволил Малисе совмещать интенсивную подготовку к конкурсу с качественным освоением основной школьной программы. Не секрет, что подготовка к ОГЭ и ЕГЭ отнимает много сил и времени, но персонализированный подход наших педагогов помог ей эффективно распределить нагрузку и избежать стресса.

«Онлайн-формат дал мне свободу, — делится Малиса. — Я могла углубленно заниматься музыкой в наиболее продуктивные для себя часы, при этом не отставая по школьным предметам. Учителя в «Доме Знаний» всегда шли навстречу, поддерживали и верили в меня».

«Дом Знаний»: не просто школа, а пространство для роста

Победа наших учеников на всероссийских и международных конкурсах — закономерный результат продуманной образовательной системы. Чем наша онлайн-школа для детей принципиально отличается от других?

Индивидуальные образовательные маршруты. Мы не загоняем детей в рамки, а создаем программу под цели и интересы каждого. Будь то музыка, спорт или программирование.

Аккредитация и государственный аттестат. «Дом Знаний» — это аккредитованная онлайн-школа. Это значит, что все наши ученики по окончании обучения получают государственный аттестат установленного образца, точно такой же, как и в обычных школах. Для родителей это — гарантия качества и законности образовательного процесса.

Фокус на подготовке к экзаменам без паники. Наши курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ построены на авторских методиках, которые позволяют систематизировать знания и научиться решать экзаменационные задачи. Мы учим не бояться экзаменов, а уверенно идти на них.

Учеба с интересом и без стресса. Мы создали среду, где нет места школьной тревожности. Доброжелательная атмосфера, интерактивные уроки и постоянная поддержка кураторов помогают детям полюбить процесс обучения.

Дистанционное обучение — это современно и эффективно

Если вы до сих пор сомневаетесь в эффективности дистанционного обучения, история Малисы — лучшее доказательство его преимуществ. Это формат, который:

Экономит время на дорогу, которое можно потратить на хобби, углубленное изучение предметов или отдых.

Позволяет выстроить комфортный ритм жизни, что положительно сказывается на психическом и физическом здоровье ребенка.

Дает доступ к качественному образованию из любой точки мира.

Мы в «Доме Знаний» видим своей миссией не просто дать детям знания, а воспитать гармоничных, увлеченных и уверенных в себе личностей. Победа Малисы Хлуд — это наша общая победа и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении.