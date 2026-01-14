Минимальные баллы ЕГЭ 2026 повышены по 6 предметам: новые пороги для поступления в вузы

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для подачи документов в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Приказ № 881 от 14 ноября 2025 года зарегистрирован и опубликован. Главная новость — пороговые значения повышены сразу по шести предметам. Это значит, что для поступления (даже на платное место) абитуриентам придётся набрать больше баллов по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

Минимальные баллы — это не проходные (проходные обычно выше и зависят от конкурса в вузе), а именно нижний порог, ниже которого документы просто не примут. Изменения направлены на повышение качества подготовки студентов и соответствия знаний требованиям вузов. По оценкам Минобрнауки, нововведения затронут около 1% абитуриентов.

Какие предметы затронуло повышение

Вот точные новые значения и сравнение с предыдущим годом:

  • Физика - было 39, стало 41
  • Информатика - было 44, стало 46
  • История - было 36, стало 40
  • Иностранные языки - было 30, стало 40
  • Химия - было 39, стало 40
  • Биология - было 39, стало 40

    • Самое заметное повышение — по иностранным языкам (+10 баллов) и истории (+4 балла). По остальным предметам требования остались прежними:

    • Русский язык — 40 баллов
    • Математика (профильный уровень) — 40 баллов
    • Обществознание — 45 баллов
    • Литература — 40 баллов
    • География — 40 баллов

      • Что это значит для выпускников 2026 года

      Если вы планируете поступать на специальности, где требуются физика, информатика, история или иностранный язык — учтите новые пороги при выборе вуза и подготовке. Вузы по-прежнему могут устанавливать свои более высокие минимальные баллы (и часто делают это на популярных направлениях), но федеральный порог — это обязательный минимум для подачи документов.

      Важно: эти баллы касаются именно поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки. Для получения аттестата минимальные пороги ЕГЭ остались без изменений (их устанавливает Рособрнадзор отдельно).

      Теперь самое время усилить подготовку по ключевым предметам. Удачи всем абитуриентам 2026 года — пусть ваши баллы будут выше минимальных!

      Хотите узнать, как набрать нужные баллы по ЕГЭ и не упустить бюджетное место? Прочитайте нашу подробную статью о стратегиях подготовки: https://domznaniy.school/tpost/kak-podgotovitsya-k-ege
