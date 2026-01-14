Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 повышены по 6 предметам

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для подачи документов в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Приказ № 881 от 14 ноября 2025 года зарегистрирован и опубликован. Главная новость — пороговые значения повышены сразу по шести предметам. Это значит, что для поступления (даже на платное место) абитуриентам придётся набрать больше баллов по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

Минимальные баллы — это не проходные (проходные обычно выше и зависят от конкурса в вузе), а именно нижний порог, ниже которого документы просто не примут. Изменения направлены на повышение качества подготовки студентов и соответствия знаний требованиям вузов. По оценкам Минобрнауки, нововведения затронут около 1% абитуриентов.

Какие предметы затронуло повышение

Вот точные новые значения и сравнение с предыдущим годом:

Физика - было 39, стало 41

Информатика - было 44, стало 46

История - было 36, стало 40

Иностранные языки - было 30, стало 40

Химия - было 39, стало 40

Биология - было 39, стало 40

Самое заметное повышение — по иностранным языкам (+10 баллов) и истории (+4 балла). По остальным предметам требования остались прежними:

Русский язык — 40 баллов

Математика (профильный уровень) — 40 баллов

Обществознание — 45 баллов

Литература — 40 баллов

География — 40 баллов

Что это значит для выпускников 2026 года

Если вы планируете поступать на специальности, где требуются физика, информатика, история или иностранный язык — учтите новые пороги при выборе вуза и подготовке. Вузы по-прежнему могут устанавливать свои более высокие минимальные баллы (и часто делают это на популярных направлениях), но федеральный порог — это обязательный минимум для подачи документов.

Важно: эти баллы касаются именно поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки. Для получения аттестата минимальные пороги ЕГЭ остались без изменений (их устанавливает Рособрнадзор отдельно).

Теперь самое время усилить подготовку по ключевым предметам. Удачи всем абитуриентам 2026 года — пусть ваши баллы будут выше минимальных!

