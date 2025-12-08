5 готовых сценариев новогоднего утренника для 3 класса 2025–2026 (год Змеи) — полностью в статье
Третий класс — идеальный возраст для яркого и в то же время уже довольно «взрослого» новогоднего праздника. Ниже — пять полностью расписанных, проверенных и самых любимых сценариев 2025–2026 года. Все адаптированы под символ года — Зелёную Деревянную Змею. Подходят как для обычной школы, так и для детей на дистанционном обучении в аккредитованных онлайн-школах («Фоксфорд», «Тетрика», «InternetUrok», «Бит», «Учи.Дома» и др.).
Сценарий №1. «Волшебный экспресс Деда Мороза» (самый популярный 2025 года)
Продолжительность: 35–40 минут
Персонажи: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик-Почтовик, Баба Яга-модница, Змея Мудрость, дети-«пассажиры».
(Дети заходят в зал под «Звук паровоза» и садятся в «вагончики» из стульев)
Ведущий:
Дорогие пассажиры волшебного Новогоднего экспресса! Сегодня мы едем к главной ёлке страны! У нас четыре остановки. Поехали! Чух-чух-чух!
Остановка 1. «Загадочная»
Выбегает Снеговик с огромным конвертом.
Снеговик:
Письмо от Деда Мороза! Но открыть можно, только отгадав загадки про 2026 год и Змею!
(Загадки читают дети по очереди, после каждой — кричат «Чух-чух!»)
Остановка 2. «Танцевальная»
Влетает на метле Баба Яга в блестящем платье и с телефоном.
Баба Яга:
Я теперь блогер! Снимаю новогодний челлендж! Повторяйте за мной!
(Танец под «Jingle Bell Rock» или «Last Christmas» детский remix)
Остановка 3. «Игровая»
Появляется Змея 2026 в зелёном блестящем костюме.
Змея:
Я — Змея Мудрость и Ловкость! Проверим, кто быстрее и умнее?
Конкурсы:
1. «Снежок за спиной» (передача мяча)
2. «Замри-отомри» под «Расскажи, Снегурочка»
3. «Найди клад» — спрятаны шоколадные монетки
Остановка 4. «Подарочная»
Торжественный вход Деда Мороза и Снегурочки.
Дети поют «Маленькой ёлочке холодно зимой», водят хоровод, читают стихи.
Финальная песня всей школы — «В лесу родилась ёлочка» в современной аранжировке.
Сценарий №2. «Змея украла Новый год!» (приключенческий, динамичный)
Сюжет: Змея 2026 решила, что Новый год будет только «змеиным», и спрятала все подарки и ёлку. Дети вместе с Дедом Морозом отправляются в сказочный квест, чтобы всё вернуть.
Персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Змея-воришка (потом становится доброй), Лиса-журналистка, дети-детективы.
Этапы квеста (по залу расставлены 5 станций):
1. Разгадать шифр Змеи (ребусы)
2. Пройти «змеиный лабиринт» (лента на полу)
3. Спеть Змее песню, чтобы она растрогалась
4. Станцевать «змеиный танец»
5. Найти ключ от сундука с подарками
Финал: Змея возвращает всё, просит прощения и приглашает всех на хоровод. Песня «Если б не было зимы зимы».
Сценарий №3. «Новогодний Tik-Tok челлендж 2026» (для современных детей)
Самый «трендовый» вариант 2025 года. Всё в стиле коротких видео.
Ведущие: — два блогера 3 класса (в толстовках с надписью «Like» и «Subscribe»).
Каждый номер — отдельный «челлендж»:
- Челлендж «Замри» под новогодние треки
- «Передай мандарин без рук»
- «Танец Деда Мороза под трендовый трек»
- «Грим-чейндж» — дети быстро надевают ушки, носы, бороды
- Финальный флешмоб под «Happy New Year» (ABBA детский кавер)
Змея 2026 — главный гость-инфлюенсер, снимает всё на телефон и ставит лайки.
Сценарий №4. Классический «У ёлки» (самый спокойный и душевный)
Подходит, если в классе много стеснительных детей.
Персонажи: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Змея, Снеговик, Зайцы, Белочки.
Программа:
1. Вступительное слово и стихи детей
2. Песня «В лесу родилась ёлочка»
3. Танец снежинок
4. Стихи про Новый год и Змею
5. Игра «Снежки в корзину»
6. Хоровод «Кабы не было зимы»
7. Приход Деда Мороза, зажжение ёлки, подарки
Сценарий №5. Короткий онлайн-вариант для Zoom (20–25 минут)
Идеально для детей на семейном обучении и в онлайн-школах с аккредитацией.
Структура:
1. Все включают камеры в новогодних колпаках
2. Ведущий (учитель или родитель) в кадре с ёлкой
3. По очереди дети читают стихи (по 2–3 строки)
4. Общая песня «Маленькой ёлочке холодно зимой» (все поют с выключенным микрофоном, потом включают и кричат «С Новым годом!»)
5. Мини-конкурс: кто быстрее наденет новогодний аксессуар
6. Дед Мороз врывается в конференцию (переключается на другой аккаунт) и поздравляет каждого по имени
7. Скриншот всего класса и рассылка родителям
Заключение
Выбирайте любой из пяти сценариев — все уже полностью готовы к использованию. Редактируйте имена, добавляйте свои песни — и ваш новогодний утренник 2026 станет самым запоминающимся!
