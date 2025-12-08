5 готовых сценариев новогоднего утренника для 3 класса 2025–2026 (год Змеи) — полностью в статье

Готовые сценарии новогоднего утренника в 3 классе 2025–2026: 5 полных вариантов прямо в тексте

Третий класс — идеальный возраст для яркого и в то же время уже довольно «взрослого» новогоднего праздника. Ниже — пять полностью расписанных, проверенных и самых любимых сценариев 2025–2026 года. Все адаптированы под символ года — Зелёную Деревянную Змею. Подходят как для обычной школы, так и для детей на дистанционном обучении в аккредитованных онлайн-школах («Фоксфорд», «Тетрика», «InternetUrok», «Бит», «Учи.Дома» и др.).

Сценарий №1. «Волшебный экспресс Деда Мороза» (самый популярный 2025 года)

Продолжительность: 35–40 минут

Персонажи: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик-Почтовик, Баба Яга-модница, Змея Мудрость, дети-«пассажиры».

(Дети заходят в зал под «Звук паровоза» и садятся в «вагончики» из стульев)

Ведущий:

Дорогие пассажиры волшебного Новогоднего экспресса! Сегодня мы едем к главной ёлке страны! У нас четыре остановки. Поехали! Чух-чух-чух!

Остановка 1. «Загадочная»

Выбегает Снеговик с огромным конвертом.

Снеговик:

Письмо от Деда Мороза! Но открыть можно, только отгадав загадки про 2026 год и Змею!

(Загадки читают дети по очереди, после каждой — кричат «Чух-чух!»)

Остановка 2. «Танцевальная»

Влетает на метле Баба Яга в блестящем платье и с телефоном.

Баба Яга:

Я теперь блогер! Снимаю новогодний челлендж! Повторяйте за мной!

(Танец под «Jingle Bell Rock» или «Last Christmas» детский remix)

Остановка 3. «Игровая»

Появляется Змея 2026 в зелёном блестящем костюме.

Змея:

Я — Змея Мудрость и Ловкость! Проверим, кто быстрее и умнее?

Конкурсы:

1. «Снежок за спиной» (передача мяча)

2. «Замри-отомри» под «Расскажи, Снегурочка»

3. «Найди клад» — спрятаны шоколадные монетки

Остановка 4. «Подарочная»

Торжественный вход Деда Мороза и Снегурочки.

Дети поют «Маленькой ёлочке холодно зимой», водят хоровод, читают стихи.

Финальная песня всей школы — «В лесу родилась ёлочка» в современной аранжировке.

Сценарий №2. «Змея украла Новый год!» (приключенческий, динамичный)

Сюжет: Змея 2026 решила, что Новый год будет только «змеиным», и спрятала все подарки и ёлку. Дети вместе с Дедом Морозом отправляются в сказочный квест, чтобы всё вернуть.

Персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Змея-воришка (потом становится доброй), Лиса-журналистка, дети-детективы.

Этапы квеста (по залу расставлены 5 станций):

1. Разгадать шифр Змеи (ребусы)

2. Пройти «змеиный лабиринт» (лента на полу)

3. Спеть Змее песню, чтобы она растрогалась

4. Станцевать «змеиный танец»

5. Найти ключ от сундука с подарками

Финал: Змея возвращает всё, просит прощения и приглашает всех на хоровод. Песня «Если б не было зимы зимы».

Сценарий №3. «Новогодний Tik-Tok челлендж 2026» (для современных детей)

Самый «трендовый» вариант 2025 года. Всё в стиле коротких видео.

Ведущие: — два блогера 3 класса (в толстовках с надписью «Like» и «Subscribe»).

Каждый номер — отдельный «челлендж»:

- Челлендж «Замри» под новогодние треки

- «Передай мандарин без рук»

- «Танец Деда Мороза под трендовый трек»

- «Грим-чейндж» — дети быстро надевают ушки, носы, бороды

- Финальный флешмоб под «Happy New Year» (ABBA детский кавер)

Змея 2026 — главный гость-инфлюенсер, снимает всё на телефон и ставит лайки.

Сценарий №4. Классический «У ёлки» (самый спокойный и душевный)

Подходит, если в классе много стеснительных детей.

Персонажи: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Змея, Снеговик, Зайцы, Белочки.

Программа:

1. Вступительное слово и стихи детей

2. Песня «В лесу родилась ёлочка»

3. Танец снежинок

4. Стихи про Новый год и Змею

5. Игра «Снежки в корзину»

6. Хоровод «Кабы не было зимы»

7. Приход Деда Мороза, зажжение ёлки, подарки

Сценарий №5. Короткий онлайн-вариант для Zoom (20–25 минут)

Идеально для детей на семейном обучении и в онлайн-школах с аккредитацией.

Структура:

1. Все включают камеры в новогодних колпаках

2. Ведущий (учитель или родитель) в кадре с ёлкой

3. По очереди дети читают стихи (по 2–3 строки)

4. Общая песня «Маленькой ёлочке холодно зимой» (все поют с выключенным микрофоном, потом включают и кричат «С Новым годом!»)

5. Мини-конкурс: кто быстрее наденет новогодний аксессуар

6. Дед Мороз врывается в конференцию (переключается на другой аккаунт) и поздравляет каждого по имени

7. Скриншот всего класса и рассылка родителям

Заключение

Выбирайте любой из пяти сценариев — все уже полностью готовы к использованию. Редактируйте имена, добавляйте свои песни — и ваш новогодний утренник 2026 станет самым запоминающимся!