6 готовых полных сценариев новогоднего утренника для 5 класса 2025–2026 (год Зелёной Змеи) — всё в статье
Пятый класс — это уже настоящие подростки: они обожают юмор, тренды, челленджи и лёгкую иронию. Обычные «зайчики-снежинки» им уже не интересны. Поэтому мы собрали только самые актуальные и проверенные сценарии новогоднего утренника 2025–2026 года, которые собирают сотни тысяч просмотров у классных руководителей и родителей.
Сценарий №1. «Змея потеряла Новый год 2026» (самый вирусный 2025 года)
Жанр: кибер-приключение
Продолжительность: 45 минут
Персонажи: Хакер Змея-2026, Дед Мороз-стример, Снегурочка-инфлюенсер, Антивирус Снеговик, дети — юные хакеры.
Сюжет: Змея взломала главный сервер Нового года и требует выкуп в 1 000 000 лайков. Дети проходят 5 уровней защиты.
Уровни-конкурсы:
1. «Расшифруй код Деда Мороза» (ребусы)
2. «Фишинг-ловушка» — не попасться на уловки Змеи
3. «Танцевальный антивирус» — флешмоб под «Rasputin» (тренд 2025)
4. «Пароль из комплиментов» — сказать Змее 15 добрых слов
5. Финальный баттл рэп-переделка «В лесу родилась ёлочка» на бит
Змея сдаётся, возвращает Новый год и становится добрым символом 2026.
Сценарий №2. «Новогодний Among Us в реальной жизни»
Дети делятся на «космонавтов» и 2–3 «шпионов». Задача — выполнить новогодние задания и вычислить шпионов.
Задания: собрать снежки в ведро с закрытыми глазами, станцевать «змеиный» танец, спеть куплет караоке и т.д.
Финал — голосование и торжественный вход Деда Мороза с подарками для всех, даже для шпионов.
Сценарий №3. «Год Змеи: Back to 80-е» (ретро-вечеринка)
Тема — 80-е годы (Змея родилась в 1989). Дети приходят в неоновых очках, леггинсах, с начёсами.
Песни-переделки:
- «Кукушка» → «Змеюшка»
- «Ветер с моря дул» → «Снег с неба падал»
- «Happy New Year» ABBA в оригинале
Танец под «Sweet Dreams» и «Billie Jean».
Конкурс «Лучший образ 80-х».
Сценарий №4. «Новогодний Stand-Up & Roast Battle»
Для смелых пятых классов.
Ведущие — два стендапера-одноклассника.
Дети заранее готовят шутки (по 30 секунд) про одноклассников, учителей, Змею 2026.
Змея выходит и «роастит» всех в ответ.
Финал — дружеское перемирение и общий флешмоб.
Сценарий №5. «Змеиный квест 2026» (классика с современными фишками)
По залу (или по Zoom-комнатам) 6 станций:
1. «Змеиные загадки»
2. «Танец-змея» (волна по кругу)
3. «Собери ёлку из тела» (лежат на полу и складываются в ёлку)
4. «Фото-челлендж» — самая креативная новогодняя фотка
5. «Рэп-баттл Змея vs Дед Мороз»
6. Зажжение ёлки и подарки
Сценарий №6. Онлайн-версия для Zoom (30 минут) — идеально для дистанционного обучения
1. Все включают новогодний фон и фильтры
2. Круговое поздравление (каждый говорит одно слово — получается общее пожелание)
3. Караоке-баттл: поют по 1 куплету «В лесу родилась ёлочка» в разных стилях (рэп, опера, металл)
4. Конкурс «Кто быстрее наденет 5 новогодних аксессуаров»
5. Дед Мороз заходит с отдельного аккаунта и дарит каждому персональное поздравление
6. Общий скриншот + новогодний стикерпак в чат
