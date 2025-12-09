6 готовых полных сценариев новогоднего утренника для 5 класса 2025–2026 (год Зелёной Змеи) — всё в статье

Пятый класс — это уже настоящие подростки: они обожают юмор, тренды, челленджи и лёгкую иронию. Обычные «зайчики-снежинки» им уже не интересны. Поэтому мы собрали только самые актуальные и проверенные сценарии новогоднего утренника 2025–2026 года, которые собирают сотни тысяч просмотров у классных руководителей и родителей.

Все сценарии полностью подходят для детей на дистанционном обучении в аккредитованных онлайн-школах для детей, таких как "Дом Знаний"

Сценарий №1. «Змея потеряла Новый год 2026» (самый вирусный 2025 года)

Жанр: кибер-приключение

Продолжительность: 45 минут

Персонажи: Хакер Змея-2026, Дед Мороз-стример, Снегурочка-инфлюенсер, Антивирус Снеговик, дети — юные хакеры.

Сюжет: Змея взломала главный сервер Нового года и требует выкуп в 1 000 000 лайков. Дети проходят 5 уровней защиты.

Уровни-конкурсы:

1. «Расшифруй код Деда Мороза» (ребусы)

2. «Фишинг-ловушка» — не попасться на уловки Змеи

3. «Танцевальный антивирус» — флешмоб под «Rasputin» (тренд 2025)

4. «Пароль из комплиментов» — сказать Змее 15 добрых слов

5. Финальный баттл рэп-переделка «В лесу родилась ёлочка» на бит

Змея сдаётся, возвращает Новый год и становится добрым символом 2026.

Сценарий №2. «Новогодний Among Us в реальной жизни»

Дети делятся на «космонавтов» и 2–3 «шпионов». Задача — выполнить новогодние задания и вычислить шпионов.

Задания: собрать снежки в ведро с закрытыми глазами, станцевать «змеиный» танец, спеть куплет караоке и т.д.

Финал — голосование и торжественный вход Деда Мороза с подарками для всех, даже для шпионов.

Сценарий №3. «Год Змеи: Back to 80-е» (ретро-вечеринка)

Тема — 80-е годы (Змея родилась в 1989). Дети приходят в неоновых очках, леггинсах, с начёсами.

Песни-переделки:

- «Кукушка» → «Змеюшка»

- «Ветер с моря дул» → «Снег с неба падал»

- «Happy New Year» ABBA в оригинале

Танец под «Sweet Dreams» и «Billie Jean».

Конкурс «Лучший образ 80-х».

Сценарий №4. «Новогодний Stand-Up & Roast Battle»

Для смелых пятых классов.

Ведущие — два стендапера-одноклассника.

Дети заранее готовят шутки (по 30 секунд) про одноклассников, учителей, Змею 2026.

Змея выходит и «роастит» всех в ответ.

Финал — дружеское перемирение и общий флешмоб.

Сценарий №5. «Змеиный квест 2026» (классика с современными фишками)

По залу (или по Zoom-комнатам) 6 станций:

1. «Змеиные загадки»

2. «Танец-змея» (волна по кругу)

3. «Собери ёлку из тела» (лежат на полу и складываются в ёлку)

4. «Фото-челлендж» — самая креативная новогодняя фотка

5. «Рэп-баттл Змея vs Дед Мороз»

6. Зажжение ёлки и подарки

Сценарий №6. Онлайн-версия для Zoom (30 минут) — идеально для дистанционного обучения

1. Все включают новогодний фон и фильтры

2. Круговое поздравление (каждый говорит одно слово — получается общее пожелание)

3. Караоке-баттл: поют по 1 куплету «В лесу родилась ёлочка» в разных стилях (рэп, опера, металл)

4. Конкурс «Кто быстрее наденет 5 новогодних аксессуаров»

5. Дед Мороз заходит с отдельного аккаунта и дарит каждому персональное поздравление

6. Общий скриншот + новогодний стикерпак в чат