Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Общие темы

Новые и простые рецепты для новогоднего стола 2026: готовим всей семьей

3 мин. чтения
eye36
preview_image
author_avatar
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Новый год 2026 уже близко, и самое время подумать о праздничном меню! Если вы хотите удивить гостей оригинальными, но простыми блюдами, а заодно вовлечь всю семью в процесс — эта подборка для вас. Мы собрали свежие идеи 2025–2026 годов: креативные закуски с новогодним декором, легкие салаты, ароматное горячее и десерты, где дети станут главными помощниками. Готовка превратится в веселую традицию!

Почему готовить новогодний стол вместе с детьми — отличная идея?

Совместная готовка развивает у детей навыки, учит teamwork и создает теплые воспоминания. Выбирайте рецепты с безопасными задачами: смешивание, украшение, нарезка мягких продуктов. Новые тренды 2026 — яркий декор в стиле "зимней сказки" и полезные ингредиенты.

Оригинальные закуски: быстро и эффектно

Канапе "Дед Мороз" из помидоров черри

Хит 2026 года — милые фигурки, которые дети обожают собирать.

Ингредиенты: помидоры черри, моцарелла в шариках, сливочный сыр, маслины, зубочистки.

  • Разрежьте помидоры пополам.
  • На зубочистку наденьте: шарик сыра (голова), половинку помидора (шапка), маслину (помпон).
  • Нарисуйте глаза и улыбку майонезом или сыром.

    • Рулетики из лаваша с семгой и авокадо

    Новый twist на классику — с полезным авокадо вместо огурца.

    Ингредиенты: тонкий лаваш, слабосоленая семга, авокадо, сливочный сыр, укроп.

  • Смажьте лаваш сыром.
  • Выложите ломтики семги и пюре авокадо с укропом.
  • Сверните рулет, охладите и нарежьте (дети помогут сворачивать!).

    • Салаты: свежие и яркие варианты

    Салат "Новогодний венок" с курицей и гранатом

    Красиво и полезно — укладывается в форме венка.

    Ингредиенты: отварная курица, гранат, кукуруза, яблоко, йогурт для заправки, зелень.

  • Нарежьте ингредиенты кубиками.
  • Выложите на блюдо кольцом, украсьте зернами граната и укропом как "иголками".

    • Горячее: сытное и ароматное

    Запеканка "Зимняя сказка" с курицей и овощами

    Новый рецепт: слои с сыром и хрустящей корочкой.

    Ингредиенты: куриное филе, картофель, брокколи, морковь, сыр, сливки.

  • Нарежьте и отварите овощи частично.
  • Выложите слоями в форму: курица, овощи, залейте сливками с сыром.
  • Запекайте 40 мин при 180°C.

    • Десерты: сладкая магия для детей

    Имбирное печенье "Елочки и звездочки" с яркой глазурью

    Классика с новым декором — разноцветная глазурь и посыпки.

    Ингредиенты: мука, мед, имбирь, корица, яйцо, сахарная пудра для глазури.

    • Замесите тесто, раскатайте и вырежьте формочками.
    • Выпекайте 10 мин.
    • Дети украшают глазурью и посыпками.

    • Мандариновые "корзинки" с фруктовым салатом

      Полезный и праздничный десерт.

      Ингредиенты: мандарины, бананы, киви, яблоки, йогурт, ягоды.

      • Аккуратно вырежьте верхушку мандарина и выньте мякоть.
      • Нарежьте фрукты, смешайте с йогуртом.
      • Наполните "корзинки" и украсьте.

        • Заключение: Волшебство на кухне

        Эти новые рецепты сделают ваш новогодний стол 2026 ярким и запоминающимся. Главное — радость от совместного творчества! Счастливого Нового года и хороших каникул!

        ← Все новости