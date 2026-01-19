Освобождение от уроков физкультуры: правила, сроки и медицинские основания 2026

Освобождение от физкультуры в школе — это не прихоть, а медицинская необходимость в случаях, когда нагрузки могут навредить здоровью. В 2026 году правила остались прежними: освобождение выдаётся только по справке от врача, а решение принимает школа на основании документа. Ниже — полный актуальный гид: какие бывают виды освобождения, какие диагнозы дают право, как оформить справку и на какой срок она действует.

Виды освобождения от физкультуры

Полное освобождение

Не посещает уроки и не сдаёт нормативы

«Зачтено» или без оценки (по решению школы)

От 1 месяца до 1 года (чаще всего до конца учебного года)

Частичное освобождение (ЛФК/специальная группа) Посещает уроки, но выполняет облегчённую программу или ЛФК Оценка ставится по факту выполнения От 1 месяца до 1 года

Временное освобождение Не посещает 1–3 месяца после болезни/травмы «Зачтено» на период От 2 недель до 3 месяцев

Медицинские основания для освобождения (самые частые в 2026 году)

Освобождение даёт врач (педиатр, хирург, невролог, кардиолог, ортопед, окулист и др.) после осмотра и/или обследования. Самые распространённые диагнозы:

Сколиоз 2–4 степени, кифоз, выраженная плоскостопия 3 степени

Близорукость выше –6 диоптрий, отслойка сетчатки, глаукома

Пороки сердца, аритмии, гипертония 2–3 степени

Бронхиальная астма средней/тяжёлой степени, частые обострения

Эпилепсия с приступами, последствия черепно-мозговых травм

После операций на органах брюшной полости, переломы, растяжения (временное)

Ожирение 3–4 степени, тяжёлые формы плоскостопия

Важно: Освобождение даётся не по диагнозу автоматически, а по степени нарушения функции и риску для здоровья. Например, сколиоз 1 степени — почти никогда не освобождает, а только переводит в ЛФК.

Как оформить освобождение: пошагово

Обратитесь к участковому педиатру (или профильному врачу) в поликлинике по месту жительства

Предоставьте жалобы, историю болезни, результаты обследований (рентген, ЭКГ, заключения узких специалистов)

Врач выдаёт справку по форме 027/у или медицинское заключение с указанием группы здоровья и рекомендаций

Отнесите справку классному руководителю или завучу по воспитательной работе

Школа фиксирует освобождение в журнале и личном деле (приказ директора)

Сроки действия справки

Временное (после ОРВИ, травмы, операции) — от 2 недель до 3 месяцев

Долгосрочное (хронические заболевания) — на весь учебный год (с 1 сентября по 31 мая)

Постоянное — крайне редко, только при тяжёлых необратимых нарушениях (инвалидность)

Каждый год справку нужно обновлять (обычно в августе–сентябре), даже если диагноз хронический — врач должен подтвердить актуальность ограничений.

Частые мифы и ошибки родителей

Миф: «Можно купить справку» → Школа и Рособрнадзор проверяют подлинность через базу поликлиник

Миф: «Освобождение = не ходить в школу» → Нет, только от физкультуры

Ошибка: ждать, пока «само пройдёт» при болях в спине или одышке → Лучше перестраховаться

Ошибка: заставлять ребёнка «терпеть» → Это может привести к обострению и инвалидности

Если у ребёнка есть хроническое заболевание или жалобы на здоровье во время физкультуры — не бойтесь оформить освобождение. Это не слабость, а забота о будущем здоровье позвоночника, сердца и суставов. А в онлайн-школах, где физкультуры как предмета нет, ребёнок может заниматься ЛФК по своему графику без давления.