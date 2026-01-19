Освобождение от уроков физкультуры: правила, сроки и медицинские основания 2026
Освобождение от физкультуры в школе — это не прихоть, а медицинская необходимость в случаях, когда нагрузки могут навредить здоровью. В 2026 году правила остались прежними: освобождение выдаётся только по справке от врача, а решение принимает школа на основании документа. Ниже — полный актуальный гид: какие бывают виды освобождения, какие диагнозы дают право, как оформить справку и на какой срок она действует.
Виды освобождения от физкультуры
|Полное освобождение
|Не посещает уроки и не сдаёт нормативы
|«Зачтено» или без оценки (по решению школы)
|От 1 месяца до 1 года (чаще всего до конца учебного года)
|Частичное освобождение (ЛФК/специальная группа)
|Посещает уроки, но выполняет облегчённую программу или ЛФК
|Оценка ставится по факту выполнения
|От 1 месяца до 1 года
|Временное освобождение
|Не посещает 1–3 месяца после болезни/травмы
|«Зачтено» на период
|От 2 недель до 3 месяцев
Медицинские основания для освобождения (самые частые в 2026 году)
Освобождение даёт врач (педиатр, хирург, невролог, кардиолог, ортопед, окулист и др.) после осмотра и/или обследования. Самые распространённые диагнозы:
Сколиоз 2–4 степени, кифоз, выраженная плоскостопия 3 степени
Близорукость выше –6 диоптрий, отслойка сетчатки, глаукома
Пороки сердца, аритмии, гипертония 2–3 степени
Бронхиальная астма средней/тяжёлой степени, частые обострения
Эпилепсия с приступами, последствия черепно-мозговых травм
После операций на органах брюшной полости, переломы, растяжения (временное)
Ожирение 3–4 степени, тяжёлые формы плоскостопия
Важно: Освобождение даётся не по диагнозу автоматически, а по степени нарушения функции и риску для здоровья. Например, сколиоз 1 степени — почти никогда не освобождает, а только переводит в ЛФК.
Как оформить освобождение: пошагово
Обратитесь к участковому педиатру (или профильному врачу) в поликлинике по месту жительства
Предоставьте жалобы, историю болезни, результаты обследований (рентген, ЭКГ, заключения узких специалистов)
Врач выдаёт справку по форме 027/у или медицинское заключение с указанием группы здоровья и рекомендаций
Отнесите справку классному руководителю или завучу по воспитательной работе
Школа фиксирует освобождение в журнале и личном деле (приказ директора)
Сроки действия справки
Временное (после ОРВИ, травмы, операции) — от 2 недель до 3 месяцев
Долгосрочное (хронические заболевания) — на весь учебный год (с 1 сентября по 31 мая)
Постоянное — крайне редко, только при тяжёлых необратимых нарушениях (инвалидность)
Каждый год справку нужно обновлять (обычно в августе–сентябре), даже если диагноз хронический — врач должен подтвердить актуальность ограничений.
Частые мифы и ошибки родителей
Миф: «Можно купить справку» → Школа и Рособрнадзор проверяют подлинность через базу поликлиник
Миф: «Освобождение = не ходить в школу» → Нет, только от физкультуры
Ошибка: ждать, пока «само пройдёт» при болях в спине или одышке → Лучше перестраховаться
Ошибка: заставлять ребёнка «терпеть» → Это может привести к обострению и инвалидности
Если у ребёнка есть хроническое заболевание или жалобы на здоровье во время физкультуры — не бойтесь оформить освобождение. Это не слабость, а забота о будущем здоровье позвоночника, сердца и суставов. А в онлайн-школах, где физкультуры как предмета нет, ребёнок может заниматься ЛФК по своему графику без давления.
