Почему подростки быстро устают? 7 неочевидных причин и советы, как вернуть энергию

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Ваш ребёнок засыпает за уроками, целыми днями лежит в кровати или жалуется на «разбитость» даже после выходных? Это не всегда лень или капризы. У подростковой усталости есть научные объяснения — от гормональных бурь до скрытых психологических проблем.

7 главных причин, почему подростки «валятся с ног»

1. Гормональный шторм

Половое созревание — настоящая революция в организме. Резкие скачки тестостерона и эстрогена влияют на:

  • Сон: сбиваются циркадные ритмы (подростки становятся «совами»);
  • Энергообмен: тело тратит ресурсы на рост мышц и костей;
  • Настроение: перепады от эйфории до апатии выматывают психику.

Интересный факт: мозг подростка потребляет на 20% больше энергии, чем у взрослого!

2. Хронический недосып

По данным ВОЗ, 73% подростков спят меньше 8 часов в сутки. Виной всему:

  • Гаджеты (синий свет подавляет выработку мелатонина);
  • Поздние уроки и курсы;
  • Эмоциональное перевозбуждение перед сном.

Совет: установите «цифровой комендантский час» — за 1,5 часа до сна никаких соцсетей и игр.

Как помочь подростку? 5 правил от психологов

1. Смените режим

Разрешите спать до 9–10 утра в выходные — это компенсирует недосып.

2. Добавьте белок в рацион

Яйца, творог, рыба и орехи дают энергию без скачков сахара.

Когда пора к специалисту?

Обратитесь за помощью, если у подростка:

  • Появились суицидальные мысли;
  • Наблюдается потеря веса;
  • Возникают провалы в памяти;
  • Сохраняется температура 37–37,5°C более месяца.

Вывод: Подростковая усталость — не приговор. Часто достаточно скорректировать режим, питание и снизить нагрузку. Но если симптомы не проходят — это повод проверить здоровье.

