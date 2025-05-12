Почему подростки быстро устают? Разбираемся с причинами и ищем решения

Ваш ребёнок засыпает за уроками, целыми днями лежит в кровати или жалуется на «разбитость» даже после выходных? Это не всегда лень или капризы. У подростковой усталости есть научные объяснения — от гормональных бурь до скрытых психологических проблем.

7 главных причин, почему подростки «валятся с ног» 1. Гормональный шторм Половое созревание — настоящая революция в организме. Резкие скачки тестостерона и эстрогена влияют на: Сон: сбиваются циркадные ритмы (подростки становятся «совами»);

сбиваются циркадные ритмы (подростки становятся «совами»); Энергообмен: тело тратит ресурсы на рост мышц и костей;

тело тратит ресурсы на рост мышц и костей; Настроение: перепады от эйфории до апатии выматывают психику. Интересный факт: мозг подростка потребляет на 20% больше энергии, чем у взрослого! 2. Хронический недосып По данным ВОЗ, 73% подростков спят меньше 8 часов в сутки. Виной всему: Гаджеты (синий свет подавляет выработку мелатонина);

Поздние уроки и курсы;

Эмоциональное перевозбуждение перед сном. Совет: установите «цифровой комендантский час» — за 1,5 часа до сна никаких соцсетей и игр.

Как помочь подростку? 5 правил от психологов 1. Смените режим Разрешите спать до 9–10 утра в выходные — это компенсирует недосып. 2. Добавьте белок в рацион Яйца, творог, рыба и орехи дают энергию без скачков сахара.

Когда пора к специалисту? Обратитесь за помощью, если у подростка: Появились суицидальные мысли;

Наблюдается потеря веса;

Возникают провалы в памяти;

Сохраняется температура 37–37,5°C более месяца.