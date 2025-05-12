Почему подростки быстро устают? Разбираемся с причинами и ищем решения
Ваш ребёнок засыпает за уроками, целыми днями лежит в кровати или жалуется на «разбитость» даже после выходных? Это не всегда лень или капризы. У подростковой усталости есть научные объяснения — от гормональных бурь до скрытых психологических проблем.
7 главных причин, почему подростки «валятся с ног»
1. Гормональный шторм
Половое созревание — настоящая революция в организме. Резкие скачки тестостерона и эстрогена влияют на:
- Сон: сбиваются циркадные ритмы (подростки становятся «совами»);
- Энергообмен: тело тратит ресурсы на рост мышц и костей;
- Настроение: перепады от эйфории до апатии выматывают психику.
Интересный факт: мозг подростка потребляет на 20% больше энергии, чем у взрослого!
2. Хронический недосып
По данным ВОЗ, 73% подростков спят меньше 8 часов в сутки. Виной всему:
- Гаджеты (синий свет подавляет выработку мелатонина);
- Поздние уроки и курсы;
- Эмоциональное перевозбуждение перед сном.
Совет: установите «цифровой комендантский час» — за 1,5 часа до сна никаких соцсетей и игр.
Как помочь подростку? 5 правил от психологов
1. Смените режим
Разрешите спать до 9–10 утра в выходные — это компенсирует недосып.
2. Добавьте белок в рацион
Яйца, творог, рыба и орехи дают энергию без скачков сахара.
Когда пора к специалисту?
Обратитесь за помощью, если у подростка:
- Появились суицидальные мысли;
- Наблюдается потеря веса;
- Возникают провалы в памяти;
- Сохраняется температура 37–37,5°C более месяца.
Вывод: Подростковая усталость — не приговор. Часто достаточно скорректировать режим, питание и снизить нагрузку. Но если симптомы не проходят — это повод проверить здоровье.