Если вы хотите учиться в МГУ, вам придется пройти дополнительные вступительные испытания (ДВИ). Особенно важна математика, поскольку этот предмет сдается при поступлении на множество факультетов: от экономического до мехмата и космических исследований.

ДВИ — не просто формальность. Во время вступительных испытаний проверяются знания, способность принимать нестандартные решения и выполнять сложные задачи. Абитуриент должен уметь применять полученные в школе знания в новых условиях. Если ЕГЭ можно сравнить с движением по прямой линии, то ДВИ — попытка найти выход из лабиринта. Однако не стоит паниковать, правильная подготовка поможет уверенно справиться с этим испытанием.

Что такое ДВИ и какие особенности они имеют

Чтобы качественно подготовиться к вступительным испытаниям, нужно заранее ознакомиться с их форматом и содержанием. Рассмотрим, какие виды задач присутствуют на ДВИ, как проводится такой экзамен. Ключевые моменты:

Длительность 4 часа Времени достаточно, однако стоит учитывать наличие задач повышенной сложности Число заданий 7-8 Задачи делятся на несколько уровней сложности Структура Отдельная оценка каждой задачи Для успешного прохождения экзамена необходимо решить как можно больше задач

Совет: правильно распределяйте время при прохождении ДВИ. Начинайте с простых задач, помогающих получить базовые баллы, только после этого приступайте к более сложным.

Дополнительные вступительные испытания охватывают множество тем, каждая из которых требует подробного разбора:

Основные задачи. Это уравнения, системы уравнений, неравенства. Важно уметь работать с разными типами алгебраических выражений. Тригонометрические, логарифмические и показательные уравнения. Проверяются знания свойств функций и формул. Планиметрия. Блок включает стандартные задачи по геометрии, связанные с поиском неизвестных величин или доказательствами. Стереометрия. Работа с объемными фигурами, требующая развитого пространственного мышления. Текстовые задачи. Построение математических моделей на основе представленных условий. Задачи с параметрами. Это задания повышенной сложности, требующие глубокого понимания предмета, умения анализировать разные ситуации.

Отличия от ЕГЭ

На ЕГЭ проверяются стандартные знания по школьной программе. ДВИ — более сложный уровень. От ЕГЭ он отличается:

сложностью формулировок. Задачи строятся так, что вам приходится применять имеющиеся знания в нестандартных условиях;

отсутствием шаблонов. ДВИ не включает типовые задания, в отличие от ЕГЭ. Здесь нужно мыслить нестандартно, искать оригинальные решения;

способом проверки знаний. Для успешного прохождения ДВИ недостаточно просто знать формулы. Нужно понимать принципы их работы, уметь использовать несколько методов решения задач;

отсутствием подсказок. Частичных решений и вариантов ответа на ДВИ вы не найдете. Задачи придется выполнять полностью самостоятельно.

Например, на ЕГЭ вам предлагается задача по вычислению площади треугольника. Известны длины трех сторон. На ДВИ условия той же задачи могут быть записаны так, что вам придется сначала доказать существование такого треугольника, затем связать его площадь с параметрами других фигур.

Сколько времени потребуется на подготовку к ДВИ

Если с математикой вы знакомитесь только на школьных уроках, где рассматриваются базовые темы, то потребуется длительная, основательная подготовка. Такой процесс займет не менее года. За это время вы успеете повторить основные темы школьной программы, научиться решать сложные задачи.

Ученику профильного математического класса, уже получившему высокие баллы на ЕГЭ, длительная подготовка не потребуется. Полгода качественной работы помогут получить глубокие знания, усовершенствовать имеющиеся навыки. Если вы регулярно участвовали в олимпиадах по математике, умеете легко решать самые сложные задачи, достаточно 3 месяцев активной подготовки. Главное — разбирать встречающиеся на ДВИ задания, не тратя время на рассмотрение лишних тем.

Когда приступать к подготовке

Если вы точно решили поступать в МГУ, то не откладывайте начало подготовки. Желательно приступить к ней в 7-8 классе. Не стоит сразу начинать решать сложные задачи. На первом этапе углубляйте знания по математике. Вы должны уверенно решать задания по алгебре, геометрии и другим разделам данного предмета, которые пригодятся на дополнительных испытаниях.

Даже если вы узнали о ДВИ в 9-10 классе, время на подготовку у вас останется. Впереди 1-2 года, за которые вы изучите необходимые темы и научитесь выполнять сложные задания. Шанс успешно пройти ДВИ есть, даже если вы начинаете подготовку в 11 классе.

Как правильно распределять время и силы

Не стоит пытаться изучить все темы сразу, поскольку спешка при подготовке к ДВИ только мешает. Неправильное распределение нагрузок приводит к выгоранию и потере мотивации. Разделите подготовку на несколько этапов:

Изучите базовые темы. Повторите пройденный в школе материал: неравенства, функции, основы геометрии. Так вы восполните пробелы и будете чувствовать себя уверенным на ДВИ. Научитесь решать сложные задачи. Изучите планиметрию и стереометрию, разберитесь с параметрами. Недостаток знаний в этих областях нередко мешает успешному прохождению вступительных испытаний. Поэтому с этими задачами стоит работать дольше, чем с другими темами. Решайте пробные варианты ДВИ. Это поможет ознакомиться с форматом и содержанием экзаменов, выявить и восполнить пробелы в знаниях.

Не стоит заниматься несколько часов подряд, особенно если до вступительных испытаний еще несколько лет. Достаточно выделять на подготовку 1-2 часа в день. Чередуйте изучение теоретического материала с выполнением практических заданий. Разбирайте новую тему, закрепляйте ее решением задач. Обязательно делайте перерывы, так как переутомление мешает усвоению новой информации.

Примерный план на учебный год

Допустим, вы начинаете подготовку в сентябре. Осенью изучайте базовые темы, выполняйте задания средней сложности. В декабре переходите к более сложным темам, например, стереометрии и параметрам. Весной решайте пробные варианты ДВИ. Подробно рассматривайте свои ошибки, наращивайте скорость решения, тренируйте внимательность.

Особенности самостоятельной подготовки

Качественно подготовиться к ДВИ по математике можно и самостоятельно. Главное — использовать правильные источники, четко следовать составленному плану и не бояться сложностей. Рассмотрим, как организовать подготовку, которая поможет успешно пройти испытания. Наиболее эффективный метод — решение прошлых вариантов ДВИ. Они дают хорошее представление о формате испытаний и сложности задач. Изучив прошлые варианты, вы легко составите список обязательных к изучению тем.

Помните, что одного решения задач недостаточно. Важно подробно рассматривать каждую ошибку. Просто исправлять и забывать их не стоит. Разбирайте, почему вы выполнили задание неправильно. Возможно, вы применили не ту формулу, неправильно поняли условия задачи или не разобрались в новой ситуации. Отвечая на такие вопросы, вы избежите подобных ошибок в будущем.

Заведите дневник ошибок, вписывайте в него все непонятные моменты. Возвращайтесь к ним в будущем, чтобы не забывать.

Подготовка на курсах или с репетитором

Если вы поняли, что самостоятельная подготовка не дает должного результата, а времени осталось мало, занятия с репетитором спасут ситуацию. Преподаватель составит правильный план подготовки, поможет изучить сложные темы. Преимущества работы с репетитором:

индивидуальные планы и методики, подбираемые с учетом слабых и сильных сторон ученика;

объяснение сложных тем простым языком;

сохранение мотивации даже при кажущемся отсутствии прогресса.

Преподаватель научит эффективным методам решения задач, которые помогут тратить меньше времени на ДВИ. Важно правильно выбрать репетитора или курсы. Учитывайте следующие моменты:

Опыт. Выбирайте преподавателя, специализирующегося именно на разборе тем и решении задач по ДВИ. Результативность работы. Узнайте, сколько учеников успешно прошло ДВИ и поступило в вуз. Методики. Важно, чтобы преподаватель не просто давал методы решения задач, а подробно разбирал каждую тему. Обратная связь. Грамотный репетитор разбирает ошибки вместе с учеником.

Вывод

Успешное прохождение ДВИ — достаточно сложная задача, требующая длительной и тщательной подготовки. Готовиться можно как с помощью репетитора или курсов, так и самостоятельно. Разбирайте варианты ДВИ прошлых лет, пользуйтесь проверенными учебными материалами, прорабатывайте каждую ошибку. Важную роль играет и психологическая подготовка. Развивайте уверенность в себе и целеустремленность, будьте настойчивыми.