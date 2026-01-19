Приложения для повышения концентрации внимания у детей 2026

В эпоху онлайн-школ и гаджетов детям всё сложнее удерживать внимание на уроке дольше 10–15 минут. Соцсети, короткие видео и уведомления буквально крадут фокус. Родители часто ищут ответы на запросы: как повысить концентрацию ребёнка, приложения для фокуса школьника, как меньше отвлекаться на телефон во время онлайн-уроков. Хорошая новость: есть проверенные приложения, которые помогают детям учиться эффективнее, а родителям — контролировать процесс без постоянных конфликтов. Они сочетают блокировку отвлекающих факторов, таймеры, геймификацию и даже нейрофидбек. Вот самые актуальные и безопасные варианты на 2026 год.

Топ-приложения для концентрации и онлайн-обучения

Kaspersky Safe Kids

Лучшее решение для родителей, которые хотят одновременно защитить ребёнка и помочь ему сосредоточиться на учёбе. Можно ставить жёсткие лимиты на телефон/планшет во время онлайн-уроков (например, блокировка всего кроме Zoom и учебных платформ). Даёт подробную статистику: сколько времени ушло на TikTok, YouTube, игры. Многие родители отмечают, что после введения расписания концентрация на уроках выросла на 30–50%.

Forest

Самое популярное геймифицированное приложение для детей 7–14 лет. Запускаешь таймер — на экране начинает расти дерево. Отвлёкся — дерево погибает. Собрал лес — можно посадить настоящее дерево через партнёров. Идеально для детей, которые любят визуальные результаты и заботятся об экологии. Отлично работает в паре с онлайн-уроками: 25–40 минут фокуса без переключения.

RescueTime (или Lite-версия)

Автоматически отслеживает, куда уходит время на компьютере/телефоне. Показывает графики: сколько минут на уроки, сколько на Instagram. Режим Focus@Will блокирует отвлекающие сайты. Подходит подросткам 12+, которые уже понимают ценность статистики и хотят сами контролировать привычки.

Focus Keeper / PomoToDo

Классика Помодоро в детской версии: 25 минут учёбы → 5 минут отдыха. Круг заполняется — прогресс виден сразу. PomoToDo ещё и список задач ведёт. Очень помогает детям с СДВГ и тем, кому трудно сидеть долго. Родители часто сочетают с онлайн-школой: 2–3 помидора на урок — и ребёнок не выгорает.

Myndlift

Продвинутый вариант для детей с СДВГ и сильной рассеянностью. Использует нейрофидбек: ребёнок играет в специальные игры, где успех зависит от уровня концентрации мозга (нужен совместимый датчик). Результаты впечатляют: через 2–3 месяца концентрация растёт, импульсивность снижается. Подходит для семей, готовых вложиться в долгосрочное улучшение внимания.

