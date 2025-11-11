Платная ли поддержка психолога в онлайн-школе «Дом Знаний»?

В последнее время родители всё чаще задаются вопросом: нужен ли ребёнку школьный психолог и как это работает в онлайн-школах? Ведь обучение на дистанции — это не только уроки, но и эмоциональная адаптация, умение организовать себя, уверенность и мотивация. Именно поэтому в онлайн-школе «Дом Знаний» работает собственная психологическая служба, которая помогает детям учиться с интересом и без стресса.

А теперь к главному: психологическая поддержка в «Доме Знаний» — бесплатна в тарифах "Заочный" и "Расширенный" .

Почему психологическая поддержка важна в обучении

Даже самый умный и трудолюбивый ребёнок может столкнуться с трудностями — тревогой перед контрольной, неуверенностью в себе, непониманием со сверстниками или выгоранием от перегрузки. В традиционной школе часто нет времени на индивидуальные беседы, а в онлайн-формате мы можем уделить внимание каждому.

Психологи «Дома Знаний» помогают детям не только решать проблемы, но и:

понимать и управлять своими эмоциями;

повышать уверенность в себе и самооценку;

справляться со стрессом перед ОГЭ и ЕГЭ;

находить мотивацию и радость от обучения;

налаживать общение с педагогами и родителями.

Наша цель — чтобы ребёнок учился в комфортной психологической среде, без давления и страха ошибок. Ведь только тогда знания усваиваются по-настоящему.

Как работает психологическая служба «Дома Знаний»

В онлайн-школе «Дом Знаний» психологи доступны ученикам и родителям в течение всего учебного года. Система поддержки построена на принципах доброжелательности, конфиденциальности и открытости.

Вот как это устроено:

Бесплатные индивидуальные консультации. Психолог помогает в решении личных и учебных трудностей, тревожности, стрессовых ситуаций.

Групповые встречи и вебинары. Темы — мотивация, уверенность, организация времени, отношения в семье и с одноклассниками.

Рекомендации для родителей. Как поддержать ребёнка, не перегружая его, и сохранить доверие в семье.

Поддержка кураторов и педагогов. Учителя знают, как мягко реагировать на эмоциональные состояния учеников и вовремя подключать психолога при необходимости.

Все консультации проходят онлайн — удобно, безопасно и в комфортной обстановке. Никаких дополнительных оплат, подписок или тарифов: поддержка входит в стоимость обучения.

Почему это важно именно в онлайн-обучении

Многие родители волнуются, что дистанционное обучение может быть «холодным» — без живого общения. Но практика показывает обратное. В «Доме Знаний» дети чувствуют себя комфортно именно потому, что получают внимание, поддержку и понимание.

Наши психологи и кураторы ежедневно работают с детьми и видят, как важно вовремя заметить тревожные сигналы: усталость, потерю интереса, замкнутость. Благодаря профессиональной поддержке школьники учатся управлять эмоциями, становятся увереннее и успешнее.

Какие результаты даёт психологическая поддержка

Ребёнок становится спокойнее и увереннее в себе;

Учёба перестаёт быть источником стресса;

Появляется внутренняя мотивация — «я хочу знать», а не «я должен»;

Родители видят, как ребёнок меняется — становится организованнее, открытее, счастливее.

Мы видим это каждый день: когда ребёнку дают поддержку, вера в себя возвращается, а вместе с ней — интерес к знаниям и достижениям.

Онлайн-школа «Дом Знаний»: учёба с вниманием к личности

В отличие от традиционных школ, где внимание сосредоточено на отметках, мы в «Доме Знаний» ставим в центр личность ребёнка. Мы помогаем не только учиться, но и развиваться эмоционально, искать себя, формировать уверенность и устойчивость к стрессу.

Обучение проходит дистанционно, но с живыми преподавателями, интерактивными уроками и персональной поддержкой. У нас есть:

Государственная аккредитация — дети получают аттестат государственного образца;

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;

Кураторы и наставники, которые сопровождают ребёнка весь учебный год;

Бесплатная психологическая поддержка — всегда доступна и без дополнительной оплаты.

Попробуйте обучение без стресса и тревоги

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок учился с удовольствием и чувствовал поддержку не только педагогов, но и психологов — попробуйте обучение в «Доме Знаний».

Запишитесь на бесплатную пробную неделю и посмотрите, как ребёнок раскрывается, когда учёба становится комфортной, доброжелательной и вдохновляющей.