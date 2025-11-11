Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Психология

Платная ли поддержка психолога в онлайн-школе «Дом Знаний»

4 мин. чтения
eye32
preview_image
author_avatar
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Платная ли поддержка психолога в онлайн-школе «Дом Знаний»?

В последнее время родители всё чаще задаются вопросом: нужен ли ребёнку школьный психолог и как это работает в онлайн-школах? Ведь обучение на дистанции — это не только уроки, но и эмоциональная адаптация, умение организовать себя, уверенность и мотивация. Именно поэтому в онлайн-школе «Дом Знаний» работает собственная психологическая служба, которая помогает детям учиться с интересом и без стресса.

А теперь к главному: психологическая поддержка в «Доме Знаний» — бесплатна в тарифах "Заочный" и "Расширенный" .

Почему психологическая поддержка важна в обучении

Даже самый умный и трудолюбивый ребёнок может столкнуться с трудностями — тревогой перед контрольной, неуверенностью в себе, непониманием со сверстниками или выгоранием от перегрузки. В традиционной школе часто нет времени на индивидуальные беседы, а в онлайн-формате мы можем уделить внимание каждому.

Психологи «Дома Знаний» помогают детям не только решать проблемы, но и:

  • понимать и управлять своими эмоциями;
  • повышать уверенность в себе и самооценку;
  • справляться со стрессом перед ОГЭ и ЕГЭ;
  • находить мотивацию и радость от обучения;
  • налаживать общение с педагогами и родителями.

    • Наша цель — чтобы ребёнок учился в комфортной психологической среде, без давления и страха ошибок. Ведь только тогда знания усваиваются по-настоящему.

    Как работает психологическая служба «Дома Знаний»

    В онлайн-школе «Дом Знаний» психологи доступны ученикам и родителям в течение всего учебного года. Система поддержки построена на принципах доброжелательности, конфиденциальности и открытости.

    Вот как это устроено:

    • Бесплатные индивидуальные консультации. Психолог помогает в решении личных и учебных трудностей, тревожности, стрессовых ситуаций.
    • Групповые встречи и вебинары. Темы — мотивация, уверенность, организация времени, отношения в семье и с одноклассниками.
    • Рекомендации для родителей. Как поддержать ребёнка, не перегружая его, и сохранить доверие в семье.
    • Поддержка кураторов и педагогов. Учителя знают, как мягко реагировать на эмоциональные состояния учеников и вовремя подключать психолога при необходимости.

      • Все консультации проходят онлайн — удобно, безопасно и в комфортной обстановке. Никаких дополнительных оплат, подписок или тарифов: поддержка входит в стоимость обучения.

      Почему это важно именно в онлайн-обучении

      Многие родители волнуются, что дистанционное обучение может быть «холодным» — без живого общения. Но практика показывает обратное. В «Доме Знаний» дети чувствуют себя комфортно именно потому, что получают внимание, поддержку и понимание.

      Наши психологи и кураторы ежедневно работают с детьми и видят, как важно вовремя заметить тревожные сигналы: усталость, потерю интереса, замкнутость. Благодаря профессиональной поддержке школьники учатся управлять эмоциями, становятся увереннее и успешнее.

      Какие результаты даёт психологическая поддержка

      • Ребёнок становится спокойнее и увереннее в себе;
      • Учёба перестаёт быть источником стресса;
      • Появляется внутренняя мотивация — «я хочу знать», а не «я должен»;
      • Родители видят, как ребёнок меняется — становится организованнее, открытее, счастливее.

        • Мы видим это каждый день: когда ребёнку дают поддержку, вера в себя возвращается, а вместе с ней — интерес к знаниям и достижениям.

        Онлайн-школа «Дом Знаний»: учёба с вниманием к личности

        В отличие от традиционных школ, где внимание сосредоточено на отметках, мы в «Доме Знаний» ставим в центр личность ребёнка. Мы помогаем не только учиться, но и развиваться эмоционально, искать себя, формировать уверенность и устойчивость к стрессу.

        Обучение проходит дистанционно, но с живыми преподавателями, интерактивными уроками и персональной поддержкой. У нас есть:

        • Государственная аккредитация — дети получают аттестат государственного образца;
        • Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;
        • Кураторы и наставники, которые сопровождают ребёнка весь учебный год;
        • Бесплатная психологическая поддержка — всегда доступна и без дополнительной оплаты.

          • Попробуйте обучение без стресса и тревоги

          Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок учился с удовольствием и чувствовал поддержку не только педагогов, но и психологов — попробуйте обучение в «Доме Знаний».

          Запишитесь на бесплатную пробную неделю и посмотрите, как ребёнок раскрывается, когда учёба становится комфортной, доброжелательной и вдохновляющей.

          Онлайн-школа «Дом Знаний» — это современное дистанционное образование с государственной аккредитацией, государственным аттестатом и заботой о каждом ребёнке. Мы учим с интересом, поддержкой и без стресса, помогая ученикам развиваться не только академически, но и эмоционально.

          ← Все новости