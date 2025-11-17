Премия RuCode и проект «Виртуальный учитель» — ИИ в образовании | «Дом Знаний»

Премия RuCode и проект «Виртуальный учитель» — ИИ в образовании

eye32
preview_image
author_avatar
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Премия RuCode и проект «Виртуальный учитель»: как «Дом Знаний» меняет будущее образования

Премия RuCode — одно из ключевых событий в сфере технологий и образования, где отмечают проекты, продвигающие искусственный интеллект, машинное обучение и цифровые инновации. Это кульминация большого фестиваля RuCode, в рамках которого эксперты выбирают самые перспективные разработки, меняющие индустрию.

В этом году онлайн-школа «Дом Знаний» вошла в шорт-лист в номинации «ИИ-пространство» с проектом «Виртуальный учитель» — интеллектуальной системой, созданной для поддержки учеников в процессе обучения.

Это важный шаг для всей EdTech-отрасли и ещё одно подтверждение того, что «Дом Знаний» — одна из самых инновационных аккредитованных онлайн-школ России, где дети получают не просто знания, а современный и гибкий образовательный опыт.

Что такое «Виртуальный учитель»?

«Виртуальный учитель» — это уникальная система искусственного интеллекта, разработанная командой «Дома Знаний» для повышения качества и персонализации обучения. Это не просто чат-бот, а полноценный интеллектуальный помощник ученика.

Система умеет:

  • Автоматически отвечать на вопросы учеников — 24/7, без задержек и ожиданий.
  • Проверять письменные и устные задания — быстро и объективно.
  • Отслеживать понимание темы и поведение — помогает вовремя заметить трудности.
  • Контролировать посещаемость — фиксирует активность и участие в уроках.

    • Такие технологии делают обучение гибким, адаптивным и индивидуализированным. Каждый ребёнок получает поддержку в удобное время, а родители и учителя видят объективную картину его прогресса.

    Зачем внедрять ИИ в онлайн-школу?

    Искусственный интеллект не заменяет педагога — он усиливает его возможности. «Виртуальный учитель» решает множество рутинных задач, чтобы живой учитель мог уделять больше внимания индивидуальной работе и эмоциональному контакту с ребёнком.

    ИИ помогает:

    • повысить качество обратной связи;
    • ускорить проверку работ;
    • мгновенно отвечать на вопросы учеников;
    • поддерживать высокий темп обучения;
    • персонализировать образовательный маршрут ребёнка.

      • Результат — ребёнок учится проще, интереснее и без стресса, а обучение становится по-настоящему современным.

      Мотивация и успех: рейтинговая система «Дома Знаний»

      Чтобы поддерживать вовлечённость и стремление к результатам, в школе внедрена объективная рейтинговая система. Она помогает каждому ученику видеть свой прогресс и сравнивать его с личными целями.

      Рейтинг формируется по множеству критериев:

      • активность на уроках;
      • успеваемость;
      • своевременность выполнения домашних заданий;
      • участие в проектах и активности школы;
      • индивидуальный прогресс.

        • На основе рейтинга запускается система поощрений — в классе и по всей школе. Это мотивирует детей стремиться к лучшим результатам, развивать навыки самооценки, добиваться успехов без давления. Учителя, в свою очередь, видят, кому нужна поддержка и по каким темам.

        Онлайн-школа «Дом Знаний»: аккредитация, комфортное дистанционное обучение и подготовка к экзаменам

        «Дом Знаний» — это современная онлайн-школа для детей с государственной аккредитацией. Все выпускники получают государственный аттестат, который принимается в любых колледжах и вузах России.

        Мы предлагаем:

        • дистанционное обучение в удобном формате;
        • подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными педагогами;
        • индивидуальный подход благодаря ИИ-технологиям и работе кураторов;
        • геймификацию и интерактив, которые делают учёбу увлекательной;
        • обучение без стресса и перегрузок.

          • Мы создаём образовательную среду, где дети чувствуют себя уверенно, а родители получают прозрачный контроль над процессом.

          Хотите увидеть, как работает «Виртуальный учитель» и другие технологии «Дома Знаний»?

          Онлайн-школа «Дом Знаний» — лидер в области дистанционного образования с аккредитацией, государственным аттестатом и использованием ИИ-технологий. Мы помогаем детям учиться с интересом и без стресса и готовим их к будущему в мире технологий.

