«Дом Знаний» — победитель конкурса «Старт-1» | Запуск системы «Виртуальный учитель»

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Онлайн-школа «Дом Знаний» — победитель конкурса «Старт-1»! Мы запускаем уникальную систему «Виртуальный учитель»

Онлайн-школа «Дом Знаний» стала победителем престижного конкурса «Старт-1» Фонда содействия инновациям. Это важнейшее признание нашей работы и подтверждение того, что мы развиваем образование в России на самом современном уровне.

Полученный грант позволит нам масштабировать и запустить инновационный проект «Виртуальный учитель» — интеллектуальную систему, которая помогает детям учиться легче, быстрее и эффективнее.

Что такое «Виртуальный учитель»?

«Виртуальный учитель» — это не бот-ассистент и не справочная система. Это полноценный ИИ-помощник, разработанный командой «Дома Знаний» и адаптированный под реальные учебные процессы детей 1–11 классов.

Его задача — усилить работу педагога и сделать дистанционное обучение максимально персонализированным.

ИИ-система умеет:

  • Проверять письменные и устные задания — быстро, объективно и без задержек.
  • Отвечать на вопросы учеников в режиме 24/7 — помогает, когда педагог занят или урок уже завершён.
  • Отслеживать понимание темы — фиксирует сложные моменты и подсказывает, где требуется помощь.
  • Контролировать посещаемость и активность — помогает родителям и учителям видеть реальное вовлечение ребёнка.

    • Главная цель: не заменить учителя, а усилить его

    Педагог остаётся ключевой фигурой в обучении. Именно живой контакт, поддержка и понимание делают школьный процесс успешным.

    «Виртуальный учитель» снимает рутинные задачи — проверку тем, анализ ошибок, мониторинг активности — и помогает учителю сосредоточиться на творческой и методической работе:

    • индивидуальные беседы с детьми;
    • разбор сложных тем;
    • поиск мотивации и поддержка интереса;
    • создание увлекательных уроков и проектов.

      • Такой союз человека и технологии делает обучение современным, гибким и глубоко персонализированным.

      Как «Виртуальный учитель» меняет дистанционное обучение

      Благодаря инновациям обучение в онлайн-школе «Дом Знаний» становится:

      • Гибким — ребёнок получает ответы и подсказки в любое время.
      • Адаптивным — система подстраивается под темп, уровень и стиль обучения ученика.
      • Персональным — выводит рекомендации, учитывая успехи и трудности.
      • Осознанным — помогает ребёнку видеть свои результаты и понимать, где нужно улучшить знания.

        • Это ещё один шаг к созданию цифровой образовательной среды, где ребёнок не теряется среди заданий, а движется вперёд уверенно и спокойно.

        «Дом Знаний» — аккредитованная онлайн-школа с современными технологиями

        Мы сочетаем традиции российского образования и современные ИИ-инструменты. И это делает обучение эффективным и комфортным.

        У нас дети получают:

        • государственный аттестат — благодаря официальной аккредитации;
        • дистанционное обучение в удобном формате;
        • подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными учителями;
        • поддержку кураторов, наставников и психологов;
        • современные цифровые инструменты, включая «Виртуального учителя».

          • Мы гордимся тем, что развиваем российское образование и делаем его ближе, удобнее и интереснее для детей.

          Попробуйте современное обучение уже сейчас

          Хотите увидеть, как технологии улучшают учебный процесс? Попробуйте обучение в «Доме Знаний» бесплатно.

          Получить бесплатную пробную неделю обучения и познакомиться с системой, которая делает образование умнее и человечнее.

          Онлайн-школа «Дом Знаний» — победитель конкурса «Старт-1» и одна из самых инновационных дистанционных школ России. Мы создаём обучение, где технологии помогают детям учиться с интересом и без стресса.

          SEO Title:
