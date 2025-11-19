«Дом Знаний» — победитель конкурса «Старт-1» | Запуск системы «Виртуальный учитель»

Онлайн-школа «Дом Знаний» — победитель конкурса «Старт-1»! Мы запускаем уникальную систему «Виртуальный учитель»

Онлайн-школа «Дом Знаний» стала победителем престижного конкурса «Старт-1» Фонда содействия инновациям. Это важнейшее признание нашей работы и подтверждение того, что мы развиваем образование в России на самом современном уровне.

Полученный грант позволит нам масштабировать и запустить инновационный проект «Виртуальный учитель» — интеллектуальную систему, которая помогает детям учиться легче, быстрее и эффективнее.

Что такое «Виртуальный учитель»?

«Виртуальный учитель» — это не бот-ассистент и не справочная система. Это полноценный ИИ-помощник, разработанный командой «Дома Знаний» и адаптированный под реальные учебные процессы детей 1–11 классов.

Его задача — усилить работу педагога и сделать дистанционное обучение максимально персонализированным.

ИИ-система умеет:

Проверять письменные и устные задания — быстро, объективно и без задержек.

Отвечать на вопросы учеников в режиме 24/7 — помогает, когда педагог занят или урок уже завершён.

Отслеживать понимание темы — фиксирует сложные моменты и подсказывает, где требуется помощь.

Контролировать посещаемость и активность — помогает родителям и учителям видеть реальное вовлечение ребёнка.

Главная цель: не заменить учителя, а усилить его

Педагог остаётся ключевой фигурой в обучении. Именно живой контакт, поддержка и понимание делают школьный процесс успешным.

«Виртуальный учитель» снимает рутинные задачи — проверку тем, анализ ошибок, мониторинг активности — и помогает учителю сосредоточиться на творческой и методической работе:

индивидуальные беседы с детьми;

разбор сложных тем;

поиск мотивации и поддержка интереса;

создание увлекательных уроков и проектов.

Такой союз человека и технологии делает обучение современным, гибким и глубоко персонализированным.

Как «Виртуальный учитель» меняет дистанционное обучение

Благодаря инновациям обучение в онлайн-школе «Дом Знаний» становится:

Гибким — ребёнок получает ответы и подсказки в любое время.

Адаптивным — система подстраивается под темп, уровень и стиль обучения ученика.

Персональным — выводит рекомендации, учитывая успехи и трудности.

Осознанным — помогает ребёнку видеть свои результаты и понимать, где нужно улучшить знания.

Это ещё один шаг к созданию цифровой образовательной среды, где ребёнок не теряется среди заданий, а движется вперёд уверенно и спокойно.

«Дом Знаний» — аккредитованная онлайн-школа с современными технологиями

Мы сочетаем традиции российского образования и современные ИИ-инструменты. И это делает обучение эффективным и комфортным.

У нас дети получают:

государственный аттестат — благодаря официальной аккредитации;

дистанционное обучение в удобном формате;

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными учителями;

поддержку кураторов, наставников и психологов;

современные цифровые инструменты, включая «Виртуального учителя».

Мы гордимся тем, что развиваем российское образование и делаем его ближе, удобнее и интереснее для детей.

Попробуйте современное обучение уже сейчас

Хотите увидеть, как технологии улучшают учебный процесс?



Онлайн-школа «Дом Знаний» — победитель конкурса «Старт-1» и одна из самых инновационных дистанционных школ России. Мы создаём обучение, где технологии помогают детям учиться с интересом и без стресса.

SEO Title: