Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Общие темы

Готовый сценарий новогоднего утренника 2026 для детского сада и 1 класса

3 мин. чтения
eye1483
preview_image
author_avatar
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Каждый год воспитатели и учителя первых классов ищут свежий, современный и одновременно простой сценарий новогоднего праздника. Мы подготовили универсальный сценарий 2026 года, который подойдёт для младшей, средней, старшей и подготовительной группы детского сада, а также для 1–2 классов школы. Всё уже продумано: вход героев, стихи, песни, игры, хороводы и кульминация — появление Деда Мороза и Снегурочки.

Сценарий рассчитан на 30–40 минут, 12–18 действующих лиц (можно сократить), минимум реквизита и максимум восторга детей.

Персонажи

  • Ведущая (Снежинка или Фея)
  • Дед Мороз
  • Снегурочка
  • Снеговик
  • Зайчик
  • Лисичка
  • Волк
  • Медведь
  • Белочка
  • Ёлочка (девочка в костюме ёлки)
  • Снежинки (4–6 девочек)
  • Дети-звездочки, снежки и т.д.

    • Реквизит и оформление

    • Ёлка (настоящая или искусственная) с гирляндой, которую дети зажгут
    • Мешок с подарками
    • Снежки из ваты или поролона
    • Светящиеся снежинки на нитках
    • Музыкальный центр или колонка

      • Полный сценарий

      Выход ведущей

      Ведущая:

      Тихо падает снежок,
      За окошком Новый год!
      Ёлка в зале засияла,
      И ребяток позвала!
      Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправимся в волшебный лес встречать Новый 2026 год!

      Танец снежинок

      Музыка: «Вальс снежинок» П. И. Чайковский (или современная обработка)

      Выбегает Зайчик

      Зайчик:

      Ой-ой-ой, беда, беда!
      Ёлочка наша погасла опять!
      Огоньки не горят, не сияют!
      Кто поможет нам ёлочку зажечь?

      Выход лесных зверей (по очереди)

      Каждый зверь читает короткий стишок и дарит ёлочке украшение (звёздочку, шарик и т.д.).

      Песня «В лесу родилась ёлочка»

      Все дети поют + движение руками (ёлочка растёт).

      Игра «Снежки»

      Дети делятся на две команды, кидают поролоновые снежки в корзины.

      Появление Деда Мороза и Снегурочки

      Музыка: «Дед Мороз идёт» (торжественный вход)

      Дед Мороз:

      Здравствуйте, ребятишки,
      Девчонки и мальчишки!
      Я к вам с подарками пришёл,
      Но сначала — зажжём ёлку вместе!

      Зажигается ёлка

      Дети хором: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

      Финальная песня «Новый год к нам мчится» (в стиле Jingle Bells Rock)

      Хоровод вокруг ёлки + раздача подарков.

      Как провести утренник без стресса для детей и воспитателя

      Главный секрет — репетировать по 10–15 минут в день и не требовать идеала. Дети 4–7 лет быстро устают и теряют интерес, если давить.

        ← Все новости