Готовый сценарий новогоднего утренника 2026 для детского сада и 1 класса

Каждый год воспитатели и учителя первых классов ищут свежий, современный и одновременно простой сценарий новогоднего праздника. Мы подготовили универсальный сценарий 2026 года, который подойдёт для младшей, средней, старшей и подготовительной группы детского сада, а также для 1–2 классов школы. Всё уже продумано: вход героев, стихи, песни, игры, хороводы и кульминация — появление Деда Мороза и Снегурочки.

Сценарий рассчитан на 30–40 минут, 12–18 действующих лиц (можно сократить), минимум реквизита и максимум восторга детей.

Персонажи

Ведущая (Снежинка или Фея)

Дед Мороз

Снегурочка

Снеговик

Зайчик

Лисичка

Волк

Медведь

Белочка

Ёлочка (девочка в костюме ёлки)

Снежинки (4–6 девочек)

Дети-звездочки, снежки и т.д.

Реквизит и оформление

Ёлка (настоящая или искусственная) с гирляндой, которую дети зажгут

Мешок с подарками

Снежки из ваты или поролона

Светящиеся снежинки на нитках

Музыкальный центр или колонка

Полный сценарий

Выход ведущей Ведущая:

Тихо падает снежок,

За окошком Новый год!

Ёлка в зале засияла,

И ребяток позвала!

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправимся в волшебный лес встречать Новый 2026 год!

Танец снежинок Музыка: «Вальс снежинок» П. И. Чайковский (или современная обработка)

Выбегает Зайчик Зайчик:

Ой-ой-ой, беда, беда!

Ёлочка наша погасла опять!

Огоньки не горят, не сияют!

Кто поможет нам ёлочку зажечь?

Выход лесных зверей (по очереди) Каждый зверь читает короткий стишок и дарит ёлочке украшение (звёздочку, шарик и т.д.).

Песня «В лесу родилась ёлочка» Все дети поют + движение руками (ёлочка растёт).

Игра «Снежки» Дети делятся на две команды, кидают поролоновые снежки в корзины.

Появление Деда Мороза и Снегурочки Музыка: «Дед Мороз идёт» (торжественный вход) Дед Мороз:

Здравствуйте, ребятишки,

Девчонки и мальчишки!

Я к вам с подарками пришёл,

Но сначала — зажжём ёлку вместе!

Зажигается ёлка Дети хором: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

Финальная песня «Новый год к нам мчится» (в стиле Jingle Bells Rock) Хоровод вокруг ёлки + раздача подарков.

Как провести утренник без стресса для детей и воспитателя

Главный секрет — репетировать по 10–15 минут в день и не требовать идеала. Дети 4–7 лет быстро устают и теряют интерес, если давить.

Главный секрет — репетировать по 10–15 минут в день и не требовать идеала. Дети 4–7 лет быстро устают и теряют интерес, если давить.

