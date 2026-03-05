Устный экзамен по истории в 9 классе: с 2027–2028 года вводят обязательное собеседование перед ОГЭ

Родители девятиклассников, внимание! Министр просвещения Сергей Кравцов сделал заявление: начиная с учебного года 2027–2028 все ученики 9-х классов будут сдавать единый устный экзамен по истории. Это не просто дополнительная контрольная — это обязательный допуск к основному государственному экзамену (ОГЭ). Формат — собеседование, где проверят не только знания, но и умение думать, аргументировать и излагать мысли вслух.
Новость прозвучала на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Кравцов подчеркнул: «Мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене». По сути, это логичное продолжение линии на усиление роли истории в школьной программе — после введения исторического сочинения в ЕГЭ теперь очередь девятиклассников.
Что именно изменится и когда
С 2027–2028 учебного года устный экзамен по истории станет обязательным для всех без исключения. Он пройдёт в январе–апреле и будет считаться формой допуска к ГИА (государственной итоговой аттестации). Без успешной сдачи — к ОГЭ по другим предметам не допустят, как сейчас с итоговым собеседованием по русскому языку.
Материалы обещают разработать строго по новым государственным учебникам. Уже готовится план подготовки учителей и школьников — времени на раскачку хватит, ведь полноценно экзамен стартует только через два учебных года.
Ключевой момент: это не замена ОГЭ по истории (если он выбран), а отдельный обязательный устный этап перед основной аттестацией. По словам Кравцова, такой формат лучше всего соответствует традициям изучения истории — здесь важно не просто зазубрить даты, а показать, как ребёнок размышляет и связывает события.
История выходит на первый план: что происходит с программой и поступлением
Это не разовая акция. В последние годы роль истории в школе серьёзно усилили:
Если ваш ребёнок сейчас в 5–8 классе, эти изменения уже касаются его напрямую. А если в 9-м — готовьтесь к собеседованию по истории уже через пару лет.
Что делать родителям и школьникам прямо сейчас
Не паниковать, но и не откладывать на потом. Вот реальный план действий:
Мы будем держать руку на пульсе: как только появятся демоверсии, критерии оценки или примерные темы — разберём всё по полочкам. А пока — делитесь в комментариях: как вы относитесь к такому повороту? Полезно для развития речи и мышления или лишняя нагрузка?
