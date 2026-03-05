Устный экзамен по истории в 9 классе: с 2027–2028 года вводят обязательное собеседование перед ОГЭ

Родители девятиклассников, внимание! Министр просвещения Сергей Кравцов сделал заявление: начиная с учебного года 2027–2028 все ученики 9-х классов будут сдавать единый устный экзамен по истории. Это не просто дополнительная контрольная — это обязательный допуск к основному государственному экзамену (ОГЭ). Формат — собеседование, где проверят не только знания, но и умение думать, аргументировать и излагать мысли вслух.

Новость прозвучала на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Кравцов подчеркнул: «Мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене». По сути, это логичное продолжение линии на усиление роли истории в школьной программе — после введения исторического сочинения в ЕГЭ теперь очередь девятиклассников.

Что именно изменится и когда

С 2027–2028 учебного года устный экзамен по истории станет обязательным для всех без исключения. Он пройдёт в январе–апреле и будет считаться формой допуска к ГИА (государственной итоговой аттестации). Без успешной сдачи — к ОГЭ по другим предметам не допустят, как сейчас с итоговым собеседованием по русскому языку.

Материалы обещают разработать строго по новым государственным учебникам. Уже готовится план подготовки учителей и школьников — времени на раскачку хватит, ведь полноценно экзамен стартует только через два учебных года.

Ключевой момент: это не замена ОГЭ по истории (если он выбран), а отдельный обязательный устный этап перед основной аттестацией. По словам Кравцова, такой формат лучше всего соответствует традициям изучения истории — здесь важно не просто зазубрить даты, а показать, как ребёнок размышляет и связывает события.

История выходит на первый план: что происходит с программой и поступлением

Это не разовая акция. В последние годы роль истории в школе серьёзно усилили:

Увеличили количество часов на предмет в основной школе;

Ввели новые учебники и единую программу для 5–7 классов;

История постепенно становится альтернативой обществознанию при поступлении в вузы (особенно по направлениям юриспруденция, социология, реклама, философия, госуправление и др.);

В перспективе история может полностью вытеснить обществознание как обязательный предмет для ряда специальностей.

Если ваш ребёнок сейчас в 5–8 классе, эти изменения уже касаются его напрямую. А если в 9-м — готовьтесь к собеседованию по истории уже через пару лет.

Что делать родителям и школьникам прямо сейчас

Не паниковать, но и не откладывать на потом. Вот реальный план действий:

Уделяйте больше внимания истории в повседневной учёбе — читайте учебники, обсуждайте события, смотрите документальные фильмы.

Тренируйте устную речь: умение чётко отвечать на вопросы, аргументировать позицию — это пригодится не только на экзамене.

Следите за официальными анонсами от Рособрнадзора и Минпросвещения — демоверсии и критерии появятся ближе к 2027 году.

Если планируете поступление в вуз по гуманитарным направлениям — уже сейчас ориентируйтесь на историю как на ключевой предмет.

Мы будем держать руку на пульсе: как только появятся демоверсии, критерии оценки или примерные темы — разберём всё по полочкам. А пока — делитесь в комментариях: как вы относитесь к такому повороту? Полезно для развития речи и мышления или лишняя нагрузка?