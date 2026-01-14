Утверждено расписание ЕГЭ-2026: ключевые даты и резервные дни

Минпросвещения России и Рособрнадзор официально утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год. Документы зарегистрированы в декабре 2025 года и опубликованы на портале правовой информации. Основной период сдачи экзаменов стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Это значит, что выпускники получат чуть больше времени на подготовку после окончания учебного года (последний звонок — 26 мая 2026).

Расписание составлено так, чтобы учесть все обязательные и предметы по выбору, а также дать возможность исправить результат по одному экзамену. Вот основные даты основного периода, которые уже точно известны родителям и одиннадцатиклассникам.

Основной период ЕГЭ-2026 1 июня — история, литература, химия 4 июня — русский язык 8 июня — математика (базовый и профильный уровни) 11 июня — обществознание, физика 15 июня — биология, география, письменные экзамены по иностранным языкам 18–19 июня — устная часть иностранных языков и информатика Резервные дни для всех предметов: 22–25 июня. Они предназначены для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине (болезнь, совпадение дат) или для выпускников прошлых лет.

Пересдача одного предмета

Важная новость для выпускников 2026 года: по желанию можно пересдать один из предметов по выбору, чтобы улучшить результат и повысить шансы на поступление. Даты пересдачи — 8 и 9 июля. Предыдущий балл аннулируется, и учитывается только новый.

Это правило действует уже несколько лет и даёт второй шанс без потери года. Главное — успеть подать документы в вуз до окончания приёмной кампании (обычно до конца июля — начала августа).

Другие периоды ЕГЭ-2026

Кроме основного, предусмотрены:

Досрочный период: 20 марта — 20 апреля (для олимпиадников, спортсменов, тех, кто не может присутствовать в июне по уважительным причинам)

Дополнительный период: 4–25 сентября (для тех, кто не сдал или пропустил по болезни в основной период)

Рекомендуем заранее проверить адрес пункта проведения экзамена (ППЭ), прибыть за 30–40 минут и взять с собой паспорт, гелевую ручку, линейку (если нужно) и другие разрешённые предметы.

Расписание утверждено — теперь самое время сосредоточиться на подготовке. Удачи всем выпускникам 2026 года! Пусть результаты будут выше ожиданий.