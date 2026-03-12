«Дом Знаний» запускает уникальный тариф «Заочный» — официальное обучение по доступной цене!



Автор
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Март 2026 года. Всё больше родителей ищут формат, который сочетает официальное образование с государственным аттестатом и полную свободу графика для ребёнка. Именно такой вариант теперь есть в онлайн-школе «Дом Знаний» — новый тариф «Заочный».

Что такое тариф «Заочный»?

Ребёнок учится самостоятельно на современной платформе «Дома Знаний» — в любое удобное время, без обязательных звонков и жёсткого расписания. При этом он официально зачислен в школу, а вся ответственность за успеваемость, промежуточные аттестации и итоговые экзамены берёт на себя образовательная организация.

Главные преимущества тарифа

  • Полная свобода графика — ребёнок сам решает, когда заниматься: утром, днём, вечером или даже ночью
  • Более 10 000 качественных видеоуроков + тесты, тренажёры, интерактивные задания по всем предметам 1–11 классов
  • Обучение строго по ФГОС — никаких «самодеятельностей»
  • Официальное зачисление в школу — без перехода на семейную форму образования
  • Государственный аттестат по окончании 9 и 11 классов — такой же, как в обычной школе
  • Все промежуточные и итоговые аттестации включены в стоимость — никаких скрытых платежей
  • Школа сама ведёт журнал, подаёт данные в реестры, готовит всю документацию
  • Доступная цена — 4 000 рублей в месяц, в которую уже входят аттестации

    • Кому идеально подойдёт тариф «Заочный»

    Это отличный выбор, если:

    • Ребёнок быстро усваивает материал и хочет учиться в своём темпе
    • Он серьёзно занимается спортом, музыкой, танцами или программированием
    • Семья часто путешествует или живёт за границей, но нужен российский аттестат
    • Хотите избавить ребёнка от ежедневного стресса «успеваемости» в обычной школе
    • Нужен дистанционный формат с официальным статусом по минимальной цене

      • Почему тысячи родителей доверяют «Дому Знаний»

      • Опыт и тысячи выпускников, успешно поступивших в вузы
      • Полная государственная лицензия и аккредитация — все документы открыты на сайте
      • Круглосуточная поддержка: кураторы, педагоги и техническая служба всегда на связи
      • Фокус на самостоятельности и развитии — ребёнок учится осознанно, а не «для галочки»

        • Оставьте заявку на сайте — менеджер свяжется в течение 10 минут, расскажет детали и поможет оформить зачисление. Начать можно в любой момент учебного года!

