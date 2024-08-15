Школьные олимпиады 2025-2026

Олимпиады — это интеллектуальные соревнования для школьников. Только в России их проводится более 700. Олимпиады дают возможность школьникам проявить себя, раскрыть таланты и расширить кругозор, определиться с интересами и развивать свои способности. Как и любые состязания, они воспитывают целеустремленность, учат преодолевать стресс и не бояться неудач.

Для учителя олимпиады — это способ заинтересовать школьников собственным предметом, продемонстрировать его с новой стороны. Подготовка к состязанию помогает закрепить и углубить знания, мотивировать учеников к дальнейшим занятиям.

Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное. За них не ставят оценки, но они дают льготы при поступлении в вузы. Если предмет интересен, то неважно какие в школе оценки, пусть даже не очень хорошие. Олимпиады проводятся не для проверки знаний, это не контрольная и двоек на олимпиаде не ставят.

Успешно выступив на олимпиаде, можно заработать преимущества при поступлении в вузы — от дополнительных баллов до поступления без экзаменов. Самая значительная льгота для олимпиадников — зачисление без вступительных испытаний. Второе преимущество — максимальный балл за ЕГЭ.

Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем или призером финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из Перечня Минобрнауки. Победители или призёры заключительного этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой вуз на профильное направление. В России проходит множество других интересных олимпиад и конкурсов. Они не дают существенных льгот при поступлении, но вуз может добавить от 1 до 10 баллов за дипломы таких соревнований.

Правом на льготу можно воспользоваться в течение 4 лет.

