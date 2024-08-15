Итоговое сочинение 2026/27: что нужно знать?

2 декабря российские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Итоговое сочинение — это своеобразный допуск к ЕГЭ и один из первых звоночков, что экзамены уже совсем скоро.

Для успешного написания работы одиннадцатиклассникам необходимо уметь составлять связный грамотный текст определенного объема с опорой на литературный и культурный материал, также ребятам необходимо уметь рассуждать, анализировать для того, чтобы максимально глубоко раскрыть тему задания.

У учеников есть своеобразное преимущество — сняты ограничения в использовании литературных произведений, на которые можно опираться при выполнении работы. Естественно, что при выборе примера необходимо опираться на здравый смысл и уместность применения того или иного материала, выпускникам не стоит эпатировать проверочную комиссию, рекомендуется использовать те примеры, в которых есть стопроцентная уверенность.

Итоговое сочинение сложно назвать строго структурированным текстом, но всякая свобода имеет свои ограничения. Тип текста у вас — рассуждение, а это предполагает вступление, основную часть (те самые литературные примеры и аргументы) и заключение. Что именно вы положите в основу рассуждений, зависит только от вас и вашего полета мысли. Но композиция должна быть в порядке, а логические ошибки, любые бессмысленные повторы и провалы в тексте — то, чего быть как раз не должно. Повторяемые всюду клише и затертые штампы — это плохо; богатая, разнообразная, умная и грамотная речь — это хорошо. Стоит писать своим языком, избегая канцеляризмы.

Не надо давать в заключении советы, также не стоит предлагать что-то прочитать/подумать/представить тем, кто вас проверяет. Это выглядит неуместно, поскольку скорее всего у вас выйдет пример крайне неудачной метафоры,да и совета у вас никто не спрашивал. Итоговое сочинение — это работа, а не переписка с лучшим другом. Даже если вдруг тема так звучит, что так и хочется нечто такое написать, все равно лучше этого не делать.

Отдельное внимание стоит уделить количеству слов. Строгих рамок здесь нет, но есть нижний предел — не менее 250 слов. 350 слов — средняя норма. По статистике хорошие и уверенные работы содержат в себе около 500. Если у вас нормально прописаны все части работы, объем набирается сам, главное тогда — успеть все написать в отведенное время. Об этом будущие выпускники часто забывают.

Но что же делать, если вы, наоборот, впали в ступор и не можете написать ни словечка? Выход из любого ступора — действие. У вас шесть тем, вам надо начать с их разбора: там либо вопрос, что уже подталкивает к рассуждению, либо утверждение, но там тоже есть отправная точка. Цитаты великих людей в качестве темы тоже могут быть, и тоже там есть «ключики».

Сначала тему надо разобрать и выделить в ней слова-ограничители, задающие вам рамки. Писать надо строго по теме, вот и обозначьте для себя ее поле.

Запишите наиболее понравившуюся тему на черновике и подчеркните в ней ключевые слова — это уже начало работы. Все темы кажутся «плохими» — тогда запишите все, во всех подчеркивайте нужное. В процессе что-то найдется. Дальше мозг придет в себя, и дело пойдет.

Набросайте план, он тут предельно прост: вступление, аргумент 1, аргумент 2, заключение. В процессе вы уже что-то вспомните — и сразу записывайте все, потом исправите.

С текстом стоит работать следующим образом: половину выделенного времени потратить на черновик, а половину на переписывание работы в бланк. Работайте по следующей схеме: сначала записывайте всё, что пришло в голову по теме, чтобы ни одной мысли не потерять. Возможно, получится кривовато, но главное — чтобы все ценное из головы было зафиксировано. Потом две минуты на отвлечение: смотрим в окно, в потолок, в пол… куда угодно, только не на свой лист. Мозгу надо переключиться с проделанной только что работы. Но не засиживаться, время-то идет.

А уж потом беремся править написанное. И вот тогда можно заметить, что где-то смысловые блоки надо поменять местами (иногда это даже целые аргументы целиком), чтобы не страдала логика. Или обнаружить неудачные формулировки и убрать их, исправить на удачные или более тщательно обдумать высказывание в целом. Обязательно проверить речь, корректность и однозначность высказываний. Помните: всякая двусмысленность и неточность формулировок работают против вас. Это всегда так, не только на сочинении.

Когда до сочинения остается совсем немного времени, лучшее, что вы можете сделать — это много читать и писать. Потому что работа письменная и проверяет начитанность — все логично. Даже если вы проспали всю литературу за весь школьный курс, еще есть шанс наверстать малую форму: у вас в программе много замечательных авторов, писавших рассказы и повести. Это и классики, и современники — так что выбор у вас довольно велик.

И помните: практика всегда значит очень много! Пишите сочинения по темам прошлых лет, выполняйте задания, которые дают вам учителя в школе, репетиторы или курсы — смотря по тому, как и где вы готовитесь. Сейчас самое время выполнять все-все письменные работы на совесть, а не пренебрегать ими.

Самые важные правила на Итоговом сочинении.

Нельзя:

Списывать. Подменять анализ пересказом. Лить воду вместо рассуждений по сути.

Надо: