Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Об образовании

Готовимся к ВПР / ОГЭ / ЕГЭ: что уже пора начинать в марте 2026 — полный план

4 мин. чтения
eye58
preview_image
author_avatar
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Март 2026 — последний «спокойный» месяц перед экзаменационным сезоном. Уже в апреле стартуют ВПР, в мае — основные дни ОГЭ и ЕГЭ, а в июне — резервы и пересдачи. Если вы до сих пор откладывали подготовку, то именно сейчас нужно включить максимальную скорость. В этой статье — актуальный (на февраль 2026) календарь, чёткий план по классам и предметам, дедлайны и советы, чтобы к маю не пришлось «догонять паровоз».

Календарь экзаменов 2026 (по состоянию на февраль 2026)

  • ВПР (4–11 классы): апрель – начало мая 2026
  • ОГЭ (9 класс): основные дни — 20–30 мая, резерв — 10–20 июня
  • ЕГЭ (11 класс): досрочный период — март–апрель, основной — 26 мая – 1 июля 2026

    • Март — это время заложить фундамент. Если начинать серьёзно только в апреле, качественно закрыть пробелы уже почти невозможно.

    9 класс → ОГЭ: что обязательно сделать в марте

    Март для девятиклассников — самый критичный месяц за всю школу. Если не начать сейчас, в мае будет аврал.

    Математика

    • Закрыть пробелы 5–6 классов (проценты, дроби, уравнения, геометрия) — дедлайн: конец марта
    • Выучить все формулы и теорию по справочнику ФИПИ
    • Начать решать полные варианты ОГЭ каждую неделю (1–2 раза)

      • Русский язык

      • Начать писать сочинение-рассуждение 9.1–9.3 каждую неделю (по демоверсии 2026)
      • Выучить все 14 клише и шаблонов аргументов
      • Пройти все орфограммы и пунктуацию 5–9 классов — дедлайн: конец марта

        • Обществознание / Информатика / Физика / Химия / Биология

        • Пройти весь курс 5–8 классов по выбранным предметам (март – апрель)
        • Начать решать по 1 полному варианту ОГЭ в неделю с марта

          • Иностранный язык

          • Начать практиковать раздел «Говорение» каждую неделю (записывать себя)
          • Пройти весь словарь 5–9 классов (Oxford Word Skills или аналог)

            • Обязательно в марте для 9 класса

            • Сдать 2–3 пробных ОГЭ по каждому предмету в реальных условиях
            • Проанализировать каждую работу (с репетитором или в онлайн-школе)
            • Составить индивидуальный план повторения до мая

              • 11 класс → ЕГЭ: что срочно делать в марте

              Март — последний месяц, когда можно спокойно закрывать пробелы и нарабатывать темп.

              Обязательно в марте (если ещё не начали — экстренно)

              • Сдать первый полный пробный ЕГЭ по профильным предметам (с таймером)
              • Зафиксировать стартовый балл и понять, сколько нужно добрать
              • Начать еженедельные полные варианты по каждому предмету (1–2 в неделю)

                • Математика профиль

                • Закрыть все темы 10 класса и 70–80 % 11 класса
                • Начать решать задачи 13–19 части каждую неделю

                  • Русский язык

                  • Начать писать сочинение ЕГЭ каждую неделю (по демоверсии 2026)
                  • Выучить все клише и шаблоны аргументов из банка ФИПИ

                    • Обществознание / История / Физика / Химия / Биология / Информатика

                    • Пройти весь курс 10 класса и 50–70 % 11 класса
                    • Начать решать полные варианты ЕГЭ (1–2 в неделю)

                      • Иностранный язык

                      • Начать практиковать Speaking каждую неделю (записывать, отправлять репетитору)
                      • Пройти весь словарь и грамматику 10–11 классов

                        • 4–8 классы → ВПР: что делать в марте

                        • Начать решать демоверсии ВПР прошлых лет (1 вариант в неделю по каждому предмету)
                        • Повторить все темы 5–7 классов (особенно математика, русский, окружающий мир/история)
                        • Выучить все формулы, правила, даты, термины, которые будут в ВПР

                          • Общий план действий на март 2026 (для всех классов)

                          1. Сдать стартовые пробники (полные варианты) по всем предметам — зафиксировать уровень
                          2. Составить индивидуальный план повторения до мая/июня (лучше с репетитором или в онлайн-школе)
                          3. Начать регулярные полные варианты (1–2 в неделю по каждому предмету)
                          4. Закрыть пробелы 5–8 классов (март — последний комфортный месяц)
                          5. Начать отрабатывать самые сложные задания (в ОГЭ — 19–25, в ЕГЭ — 13–19 часть)
                          6. Выбрать репетиторов / онлайн-курсы и начать занятия в марте (не в мае!)

                            7. Почему март — критический месяц

                            • Апрель — уже ВПР
                            • Май — основные экзамены 9 и 11 классов
                            • Июнь — резерв и пересдачи
                            • Если начинать серьёзно только в апреле — времени на качественное закрытие пробелов почти не остаётся

                              • Краткий чек-лист на март 2026

                              • [ ] Сдали стартовые пробники по всем предметам
                              • [ ] Составлен план повторения до мая/июня
                              • [ ] Начаты еженедельные полные варианты
                              • [ ] Закрыты пробелы 5–8 классов
                              • [ ] Выбраны репетиторы / онлайн-курсы и начаты занятия
                              • [ ] Выучены все формулы, правила, шаблоны, словарь

                                • Заключение: март — время действовать

                                Март 2026 — это последний месяц, когда подготовка может быть системной и спокойной.

                                ← Все новости