Готовимся к ВПР / ОГЭ / ЕГЭ: что уже пора начинать в марте 2026 — полный план

Март 2026 — последний «спокойный» месяц перед экзаменационным сезоном. Уже в апреле стартуют ВПР, в мае — основные дни ОГЭ и ЕГЭ, а в июне — резервы и пересдачи. Если вы до сих пор откладывали подготовку, то именно сейчас нужно включить максимальную скорость. В этой статье — актуальный (на февраль 2026) календарь, чёткий план по классам и предметам, дедлайны и советы, чтобы к маю не пришлось «догонять паровоз».
Календарь экзаменов 2026 (по состоянию на февраль 2026)
ВПР (4–11 классы): апрель – начало мая 2026
ОГЭ (9 класс): основные дни — 20–30 мая, резерв — 10–20 июня
ЕГЭ (11 класс): досрочный период — март–апрель, основной — 26 мая – 1 июля 2026
Март — это время заложить фундамент. Если начинать серьёзно только в апреле, качественно закрыть пробелы уже почти невозможно.
9 класс → ОГЭ: что обязательно сделать в марте
Март для девятиклассников — самый критичный месяц за всю школу. Если не начать сейчас, в мае будет аврал.
Математика
Закрыть пробелы 5–6 классов (проценты, дроби, уравнения, геометрия) — дедлайн: конец марта
Выучить все формулы и теорию по справочнику ФИПИ
Начать решать полные варианты ОГЭ каждую неделю (1–2 раза)
Русский язык
Начать писать сочинение-рассуждение 9.1–9.3 каждую неделю (по демоверсии 2026)
Выучить все 14 клише и шаблонов аргументов
Пройти все орфограммы и пунктуацию 5–9 классов — дедлайн: конец марта
Обществознание / Информатика / Физика / Химия / Биология
Пройти весь курс 5–8 классов по выбранным предметам (март – апрель)
Начать решать по 1 полному варианту ОГЭ в неделю с марта
Иностранный язык
Начать практиковать раздел «Говорение» каждую неделю (записывать себя)
Пройти весь словарь 5–9 классов (Oxford Word Skills или аналог)
Обязательно в марте для 9 класса
Сдать 2–3 пробных ОГЭ по каждому предмету в реальных условиях
Проанализировать каждую работу (с репетитором или в онлайн-школе)
Составить индивидуальный план повторения до мая
11 класс → ЕГЭ: что срочно делать в марте
Март — последний месяц, когда можно спокойно закрывать пробелы и нарабатывать темп.
Обязательно в марте (если ещё не начали — экстренно)
Сдать первый полный пробный ЕГЭ по профильным предметам (с таймером)
Зафиксировать стартовый балл и понять, сколько нужно добрать
Начать еженедельные полные варианты по каждому предмету (1–2 в неделю)
Математика профиль
Закрыть все темы 10 класса и 70–80 % 11 класса
Начать решать задачи 13–19 части каждую неделю
Русский язык
Начать писать сочинение ЕГЭ каждую неделю (по демоверсии 2026)
Выучить все клише и шаблоны аргументов из банка ФИПИ
Обществознание / История / Физика / Химия / Биология / Информатика
Пройти весь курс 10 класса и 50–70 % 11 класса
Начать решать полные варианты ЕГЭ (1–2 в неделю)
Иностранный язык
Начать практиковать Speaking каждую неделю (записывать, отправлять репетитору)
Пройти весь словарь и грамматику 10–11 классов
4–8 классы → ВПР: что делать в марте
Начать решать демоверсии ВПР прошлых лет (1 вариант в неделю по каждому предмету)
Повторить все темы 5–7 классов (особенно математика, русский, окружающий мир/история)
Выучить все формулы, правила, даты, термины, которые будут в ВПР
Общий план действий на март 2026 (для всех классов)
Сдать стартовые пробники (полные варианты) по всем предметам — зафиксировать уровень
Составить индивидуальный план повторения до мая/июня (лучше с репетитором или в онлайн-школе)
Начать регулярные полные варианты (1–2 в неделю по каждому предмету)
Закрыть пробелы 5–8 классов (март — последний комфортный месяц)
Начать отрабатывать самые сложные задания (в ОГЭ — 19–25, в ЕГЭ — 13–19 часть)
Выбрать репетиторов / онлайн-курсы и начать занятия в марте (не в мае!)
Почему март — критический месяц
Апрель — уже ВПР
Май — основные экзамены 9 и 11 классов
Июнь — резерв и пересдачи
Если начинать серьёзно только в апреле — времени на качественное закрытие пробелов почти не остаётся
Краткий чек-лист на март 2026
[ ] Сдали стартовые пробники по всем предметам
[ ] Составлен план повторения до мая/июня
[ ] Начаты еженедельные полные варианты
[ ] Закрыты пробелы 5–8 классов
[ ] Выбраны репетиторы / онлайн-курсы и начаты занятия
[ ] Выучены все формулы, правила, шаблоны, словарь
Заключение: март — время действовать
Март 2026 — это последний месяц, когда подготовка может быть системной и спокойной.