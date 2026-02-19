Готовимся к ВПР / ОГЭ / ЕГЭ: что уже пора начинать в марте 2026 — полный план

Март 2026 — последний «спокойный» месяц перед экзаменационным сезоном. Уже в апреле стартуют ВПР, в мае — основные дни ОГЭ и ЕГЭ, а в июне — резервы и пересдачи. Если вы до сих пор откладывали подготовку, то именно сейчас нужно включить максимальную скорость. В этой статье — актуальный (на февраль 2026) календарь, чёткий план по классам и предметам, дедлайны и советы, чтобы к маю не пришлось «догонять паровоз».

Календарь экзаменов 2026 (по состоянию на февраль 2026)

ВПР (4–11 классы): апрель – начало мая 2026

ОГЭ (9 класс): основные дни — 20–30 мая, резерв — 10–20 июня

ЕГЭ (11 класс): досрочный период — март–апрель, основной — 26 мая – 1 июля 2026

Март — это время заложить фундамент. Если начинать серьёзно только в апреле, качественно закрыть пробелы уже почти невозможно.

9 класс → ОГЭ: что обязательно сделать в марте

Март для девятиклассников — самый критичный месяц за всю школу. Если не начать сейчас, в мае будет аврал.

Математика

Закрыть пробелы 5–6 классов (проценты, дроби, уравнения, геометрия) — дедлайн: конец марта

Выучить все формулы и теорию по справочнику ФИПИ

Начать решать полные варианты ОГЭ каждую неделю (1–2 раза)

Русский язык

Начать писать сочинение-рассуждение 9.1–9.3 каждую неделю (по демоверсии 2026)

Выучить все 14 клише и шаблонов аргументов

Пройти все орфограммы и пунктуацию 5–9 классов — дедлайн: конец марта

Обществознание / Информатика / Физика / Химия / Биология

Пройти весь курс 5–8 классов по выбранным предметам (март – апрель)

Начать решать по 1 полному варианту ОГЭ в неделю с марта

Иностранный язык

Начать практиковать раздел «Говорение» каждую неделю (записывать себя)

Пройти весь словарь 5–9 классов (Oxford Word Skills или аналог)

Обязательно в марте для 9 класса

Сдать 2–3 пробных ОГЭ по каждому предмету в реальных условиях

Проанализировать каждую работу (с репетитором или в онлайн-школе)

Составить индивидуальный план повторения до мая

11 класс → ЕГЭ: что срочно делать в марте

Март — последний месяц, когда можно спокойно закрывать пробелы и нарабатывать темп.

Обязательно в марте (если ещё не начали — экстренно)

Сдать первый полный пробный ЕГЭ по профильным предметам (с таймером)

Зафиксировать стартовый балл и понять, сколько нужно добрать

Начать еженедельные полные варианты по каждому предмету (1–2 в неделю)

Математика профиль

Закрыть все темы 10 класса и 70–80 % 11 класса

Начать решать задачи 13–19 части каждую неделю

Русский язык

Начать писать сочинение ЕГЭ каждую неделю (по демоверсии 2026)

Выучить все клише и шаблоны аргументов из банка ФИПИ

Обществознание / История / Физика / Химия / Биология / Информатика

Пройти весь курс 10 класса и 50–70 % 11 класса

Начать решать полные варианты ЕГЭ (1–2 в неделю)

Иностранный язык

Начать практиковать Speaking каждую неделю (записывать, отправлять репетитору)

Пройти весь словарь и грамматику 10–11 классов

4–8 классы → ВПР: что делать в марте

Начать решать демоверсии ВПР прошлых лет (1 вариант в неделю по каждому предмету)

Повторить все темы 5–7 классов (особенно математика, русский, окружающий мир/история)

Выучить все формулы, правила, даты, термины, которые будут в ВПР

Общий план действий на март 2026 (для всех классов)

Сдать стартовые пробники (полные варианты) по всем предметам — зафиксировать уровень

Составить индивидуальный план повторения до мая/июня (лучше с репетитором или в онлайн-школе)

Начать регулярные полные варианты (1–2 в неделю по каждому предмету)

Закрыть пробелы 5–8 классов (март — последний комфортный месяц)

Начать отрабатывать самые сложные задания (в ОГЭ — 19–25, в ЕГЭ — 13–19 часть)

Выбрать репетиторов / онлайн-курсы и начать занятия в марте (не в мае!)

Почему март — критический месяц

Апрель — уже ВПР

Май — основные экзамены 9 и 11 классов

Июнь — резерв и пересдачи

Если начинать серьёзно только в апреле — времени на качественное закрытие пробелов почти не остаётся

Краткий чек-лист на март 2026

[ ] Сдали стартовые пробники по всем предметам

[ ] Составлен план повторения до мая/июня

[ ] Начаты еженедельные полные варианты

[ ] Закрыты пробелы 5–8 классов

[ ] Выбраны репетиторы / онлайн-курсы и начаты занятия

[ ] Выучены все формулы, правила, шаблоны, словарь

Заключение: март — время действовать