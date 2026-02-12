23 февраля — День защитника Отечества — особенный праздник в детском саду. Для старшей группы (дети 5-6 лет) это возможность поздравить пап, дедушек и братьев, научиться патриотизму и проявить творчество. Мы собрали 10 совершенно новых авторских стихотворений 2026 года, которые идеально подойдут для утренника: короткие, простые в запоминании, с юмором и трогательными нотками. Эти стихи помогут сделать праздник ярким, а заодно подготовить детей к школе, где чтение и выразительность станут ключевыми навыками.

Почему стихи на 23 февраля важны для старшей группы

В старшей группе дети уже могут запоминать 4–8 строк, выражать эмоции и выступать перед публикой. Стихотворения развивают речь, память и уверенность — навыки, которые пригодятся в 1 классе. Новые сценарии 2026 года: интегрируйте стихи в театрализованный утренник, где дети в костюмах солдат или супергероев читают их по ролям, или создайте "поздравительную цепочку" — каждый ребёнок добавляет строку о своём папе.

10 новых готовых стихов на 23 февраля для детей 5-6 лет

1. "Папа — наш герой"

Папа сильный, как медведь,

Защитит от всех невзгод.

Он и дом построит сам,

И в беде всегда спасёт!

Короткое и трогательное — идеально для начала утренника. Сценарий: дети рисуют папу-героя и читают под музыку.

2. "Дедушка — защитник"

Дедушка наш — ветеран,

Много подвигов совершил.

Он страну от бед хранил,

А теперь нас учит жить!

Для патриотического акцента. Новый сценарий: "Семейный круг" — дети дарят дедушкам открытки с этим стихом.

3. "Маленький солдат"

Я солдат, но маленький,

В шапке, как у папы.

Марширую по ковру,

И кричу: "Ура! Ура!"

С юмором для разрядки. Сценарий: мини-парад с маршем и чтением.

4. "Брат — будущий защитник"

Брат мой старший — молодец,

В армии мечтает быть.

Защитит он нас от бед,

И страну всю сохранит!

Для семей с братьями. Сценарий: ролевая игра "Армейский день".

5. "Папин праздник"

23 февраля —

Праздник пап и дедушек.

Мы их любим, обнимаем,

И подарки дарим им!

Простое для самых маленьких. Сценарий: "Подарочный квест" с поиском сюрпризов.

6. "Защитники Родины"

Защитники нашей страны,

Герои смелые, сильные.

От бед нас всех оберегают,

И мир для нас сохраняют!

Патриотическое. Новый сценарий: "Театр теней" с силуэтами солдат.

7. "Наш папа"

Папа мой — супергерой,

Но иногда смешной такой!

В кухне жарит блинчики,

А потом танцует с нами!

С юмором о повседневных героях. Сценарий: "Семейный флешмоб".

8. "Дедушкины истории"

Дедушка рассказывает,

Про войну и про друзей.

Мы его все уважаем,

И гордимся им всегда!

Трогательное. Сценарий: "Вечер воспоминаний" с фото.

9. "Маленький защитник"

Я ещё мал, но расту,

Буду папу защищать.

От обид и от беды,

Сильным стану, как он!

Мотивирующее. Новый сценарий: "Геройский тренинг" с играми.

10. "Праздник для всех"

23 февраля —

День мужчин и пап наших.

Мы их любим, поздравляем,

И здоровья им желаем!