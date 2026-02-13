Готовые стихотворения на 8 Марта для старшей группы детского сада 2026: 10 новых коротких и трогательных стихов для утренника

Екатерина Магомедова

8 Марта — самый нежный и тёплый праздник в детском саду. В старшей группе (5–6 лет) дети уже могут выучить 4–8 строк, выразительно прочитать их и подарить мамам, бабушкам, тётям и воспитательницам настоящее удовольствие. Мы подготовили 10 совершенно новых авторских стихотворений 2026 года: простые, ритмичные, с теплотой и лёгким юмором. Они идеально подходят для утренника, поздравительных открыток или семейных вечеров.

Почему стихи на 8 Марта так важны для детей старшей группы

В 5–6 лет ребёнок уже способен чувствовать эмоции и передавать их словами. Стихотворения помогают выразить любовь к близким, развивают дикцию и уверенность перед публикой. Новые сценарии 2026 года: «Цветочный квест» (дети находят части стиха по залу и собирают в финале), «Театр цветов» (роли мамы, бабушки, весны) или «Письма счастья» (стихи вкладывают в конверты-цветы).

10 новых готовых стихотворений на 8 Марта для детей 5–6 лет

1. «Мама — солнышко моё»

Мама — солнышко моё,
Самая родная!
Улыбнётся — и тепло,
Всё на свете знаю!

Классически-нежное, для открытия утренника. Сценарий: дети держат бумажные солнышки и читают хором.

2. «Бабушка — волшебница»

Бабушка — моя волшебница,
Пироги печёт чудесные.
Обнимает крепко-крепко,
И поёт мне песенки!

Тёплое для бабушек. Новый сценарий: «Бабушкин сундучок» — дети дарят рисунки с этим стихом.

3. «Весна пришла к нам»

Восемь марта — праздник мам,
Весна стучится в окна к нам!
Цветы, улыбки, доброта —
Для всех любимых мам всегда!

Весеннее и радостное. Сценарий: дети в костюмах цветов читают по очереди.

4. «Мамочка моя»

Мамочка моя родная,
Самая красивая, самая родная!
Я тебя люблю без меры,
Ты моя весна и лето!

Лаконичное и эмоциональное. Сценарий: «Обнимашки» — дети читают и обнимают мам.

5. «Тётя — как сестрёнка»

Тётя — как большая сестрёнка,
Весёлая и озорная!
Праздник ей сегодня наш,
Счастья, радости желаем!

Для тёть и крёстных. Новый сценарий: «Секретный подарок» — стих прячут в конверте.

6. «Воспитательница наша»

Воспитательница наша,
Самая хорошая!
Учит, ласково смеётся,
Нас всех очень любит!

Благодарность воспитателям. Сценарий: дети дарят цветы и читают хором.

7. «Мама — мой маяк»

Мама — мой маяк в ночи,
Светит ласково всегда.
С ней не страшно никогда,
С мамой — счастье навсегда!

Глубокое и трогательное. Новый сценарий: «Маячок любви» — фонарики-сердечки.

8. «Бабушкины руки»

Бабушкины руки тёплые,
Как пуховые варежки.
Гладят, лечат, обнимают,
Самые родные ласковые!

Очень душевное. Сценарий: «Рукодельный концерт» — дети показывают ладошки и читают.

9. «Праздник весны»

Восемь марта — день весны,
День улыбок и мечты!
Мамы наши — как цветы,
Самые красивые на свете!

Яркое и позитивное. Сценарий: «Цветочный парад» с бумажными цветами.

10. «Любим всех на свете»

Мам, бабушек, тёть родных
Мы сегодня поздравляем!
Любим всех на свете сильно,
Счастья, радости желаем!

Финальное, общее. Сценарий: «Хоровод любви» с общим кругом и объятиями.

Как использовать стихи на утреннике 8 Марта в старшей группе 2026

В старшей группе дети уже уверенно выступают. Новые сценарии 2026:

  • «Цветочный квест» — стихи спрятаны в цветах по залу, дети находят и читают
  • «Театр цветов» — роли мамы, бабушки, весны, каждый читает свою часть
  • «Письма счастья» — стихи вкладывают в конверты-цветы и дарят мамам
  • «Семейный микрофон» — дети читают, а мама/бабушка отвечает объятием

