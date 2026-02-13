8 Марта — самый нежный и тёплый праздник в детском саду. В старшей группе (5–6 лет) дети уже могут выучить 4–8 строк, выразительно прочитать их и подарить мамам, бабушкам, тётям и воспитательницам настоящее удовольствие. Мы подготовили 10 совершенно новых авторских стихотворений 2026 года: простые, ритмичные, с теплотой и лёгким юмором. Они идеально подходят для утренника, поздравительных открыток или семейных вечеров.

Почему стихи на 8 Марта так важны для детей старшей группы

В 5–6 лет ребёнок уже способен чувствовать эмоции и передавать их словами. Стихотворения помогают выразить любовь к близким, развивают дикцию и уверенность перед публикой. Новые сценарии 2026 года: «Цветочный квест» (дети находят части стиха по залу и собирают в финале), «Театр цветов» (роли мамы, бабушки, весны) или «Письма счастья» (стихи вкладывают в конверты-цветы).

10 новых готовых стихотворений на 8 Марта для детей 5–6 лет

1. «Мама — солнышко моё»

Мама — солнышко моё,

Самая родная!

Улыбнётся — и тепло,

Всё на свете знаю!

Классически-нежное, для открытия утренника. Сценарий: дети держат бумажные солнышки и читают хором.

2. «Бабушка — волшебница»

Бабушка — моя волшебница,

Пироги печёт чудесные.

Обнимает крепко-крепко,

И поёт мне песенки!

Тёплое для бабушек. Новый сценарий: «Бабушкин сундучок» — дети дарят рисунки с этим стихом.

3. «Весна пришла к нам»

Восемь марта — праздник мам,

Весна стучится в окна к нам!

Цветы, улыбки, доброта —

Для всех любимых мам всегда!

Весеннее и радостное. Сценарий: дети в костюмах цветов читают по очереди.

4. «Мамочка моя»

Мамочка моя родная,

Самая красивая, самая родная!

Я тебя люблю без меры,

Ты моя весна и лето!

Лаконичное и эмоциональное. Сценарий: «Обнимашки» — дети читают и обнимают мам.

5. «Тётя — как сестрёнка»

Тётя — как большая сестрёнка,

Весёлая и озорная!

Праздник ей сегодня наш,

Счастья, радости желаем!

Для тёть и крёстных. Новый сценарий: «Секретный подарок» — стих прячут в конверте.

6. «Воспитательница наша»

Воспитательница наша,

Самая хорошая!

Учит, ласково смеётся,

Нас всех очень любит!

Благодарность воспитателям. Сценарий: дети дарят цветы и читают хором.

7. «Мама — мой маяк»

Мама — мой маяк в ночи,

Светит ласково всегда.

С ней не страшно никогда,

С мамой — счастье навсегда!

Глубокое и трогательное. Новый сценарий: «Маячок любви» — фонарики-сердечки.

8. «Бабушкины руки»

Бабушкины руки тёплые,

Как пуховые варежки.

Гладят, лечат, обнимают,

Самые родные ласковые!

Очень душевное. Сценарий: «Рукодельный концерт» — дети показывают ладошки и читают.

9. «Праздник весны»

Восемь марта — день весны,

День улыбок и мечты!

Мамы наши — как цветы,

Самые красивые на свете!

Яркое и позитивное. Сценарий: «Цветочный парад» с бумажными цветами.

10. «Любим всех на свете»

Мам, бабушек, тёть родных

Мы сегодня поздравляем!

Любим всех на свете сильно,

Счастья, радости желаем!

Финальное, общее. Сценарий: «Хоровод любви» с общим кругом и объятиями.

Как использовать стихи на утреннике 8 Марта в старшей группе 2026

В старшей группе дети уже уверенно выступают. Новые сценарии 2026:

«Цветочный квест» — стихи спрятаны в цветах по залу, дети находят и читают

«Театр цветов» — роли мамы, бабушки, весны, каждый читает свою часть

«Письма счастья» — стихи вкладывают в конверты-цветы и дарят мамам

«Семейный микрофон» — дети читают, а мама/бабушка отвечает объятием