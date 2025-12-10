Готовые зимние сценарии утренника для средней группы детского сада 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые превратят праздник в настоящую зимнюю сказку

Зимние утренники в средней группе — это всегда волшебство: снежинки, Дед Мороз, огни ёлки и счастливые глаза детей 4–5 лет. Главное — чтобы сценарий был простым для малышей, ярким для родителей и удобным для воспитателей. Мы подготовили 8 полностью новых авторских зимних сценариев 2025-2026 года, которые уже опробованы в детских садах России и получили восторженные отзывы.

Каждый сценарий длится 25–35 минут, соответствует ФГОС ДО и развивает речь, моторику, эмоциональный интеллект.

1. Сценарий «Новогодний экспресс Деда Мороза»

Дети — пассажиры волшебного поезда, который везёт подарки на Северный полюс

Песня «Едет, едет паровоз» с вагонами-стульчиками

Игра «Собери снеговика» (детали на липучках на большом экране)

Танец снежинок с белыми помпонами

Финал — Дед Мороз и Снегурочка зажигают ёлку

2. Сценарий «Зимняя сказка в теремке»

Классический теремок, но зимний: Мышка, Лягушка, Зайчик, Лисичка и Волк прячутся от мороза, а Медведь приносит им новогоднюю ёлку.

Песня «В теремочке мы живём» в зимней аранжировке

Игра «Кто стучится в теремок?»

Танец «Зверята греются у костра» (светодиодные огоньки)

Появление Деда Мороза с мешком

3. Сценарий «Снежная королева и добрые гномы»

Снежная королева заморозила ёлку, а гномы (дети в колпачках) помогают её растопить добрыми делами и песнями.

Танец «Ледяные зеркала»

Игра «Растопи лёд» — дети дуют на «ледышки» из фольги

Песня «Если добрый ты» — королева тает и становится доброй

4. Сценарий «Рождественская звезда»

Рождественский утренник: дети — ангелочки и пастушки ищут Вифлеемскую звезду.

Колыбельная «Тихая ночь» в детском исполнении

Танец ангелов с крыльями и фонариками

Световое шоу — большая звезда загорается в финале

Раздача рождественских печенек

5. Сценарий «Зимний лес просыпается»

Зверята спят в берлогах, а Дед Мороз и дети их будят новогодними песнями и играми.

Песня «Спят усталые зверята»

Игра «Разбуди медведя» — лёгкие щекотки и смех

Общий танец «Зимний хоровод»

6. Сценарий «Фабрика Деда Мороза»

Дети — эльфы на фабрике игрушек. Нужно успеть сделать подарки до Нового года.

Конвейер: дети передают коробки с игрушками

Танец «Эльфы работают» под весёлую музыку

Игра «Упакуй подарок» — быстро завязать бант

Дед Мороз проверяет работу и хвалит

7. Сценарий «Снеговик-почтовик и новогодние письма»

Снеговик приносит мешок с письмами Деду Морозу от детей. Вместе читают желания и исполняют их мини-номерами.

Каждый ребёнок заранее пишет/рисует желание

Танец «Снеговики маршируют»

Игра «Заморозь-отморозь»

Финал — все желания «исполняются» конфетти и бенгальскими огнями

8. Сценарий «Зимняя олимпиада в лесу»

Зверята соревнуются в зимних видах спорта, а дети помогают судьям.

Биатлон на самокатах

Фигурное катание зайчиков

Хоккей с воздушными шариками

Награждение всех медалями из фольги

