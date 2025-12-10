Готовые сценарии утренника средняя группа детский сад 2025-2026: 8 новых идей для малышей

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Готовые зимние сценарии утренника для средней группы детского сада 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые превратят праздник в настоящую зимнюю сказку

Зимние утренники в средней группе — это всегда волшебство: снежинки, Дед Мороз, огни ёлки и счастливые глаза детей 4–5 лет. Главное — чтобы сценарий был простым для малышей, ярким для родителей и удобным для воспитателей. Мы подготовили 8 полностью новых авторских зимних сценариев 2025-2026 года, которые уже опробованы в детских садах России и получили восторженные отзывы.

Каждый сценарий длится 25–35 минут, соответствует ФГОС ДО и развивает речь, моторику, эмоциональный интеллект.

1. Сценарий «Новогодний экспресс Деда Мороза»

  • Дети — пассажиры волшебного поезда, который везёт подарки на Северный полюс
  • Песня «Едет, едет паровоз» с вагонами-стульчиками
  • Игра «Собери снеговика» (детали на липучках на большом экране)
  • Танец снежинок с белыми помпонами
  • Финал — Дед Мороз и Снегурочка зажигают ёлку

    • 2. Сценарий «Зимняя сказка в теремке»

    Классический теремок, но зимний: Мышка, Лягушка, Зайчик, Лисичка и Волк прячутся от мороза, а Медведь приносит им новогоднюю ёлку.

    • Песня «В теремочке мы живём» в зимней аранжировке
    • Игра «Кто стучится в теремок?»
    • Танец «Зверята греются у костра» (светодиодные огоньки)
    • Появление Деда Мороза с мешком

      • 3. Сценарий «Снежная королева и добрые гномы»

      Снежная королева заморозила ёлку, а гномы (дети в колпачках) помогают её растопить добрыми делами и песнями.

      • Танец «Ледяные зеркала»
      • Игра «Растопи лёд» — дети дуют на «ледышки» из фольги
      • Песня «Если добрый ты» — королева тает и становится доброй

        • 4. Сценарий «Рождественская звезда»

        Рождественский утренник: дети — ангелочки и пастушки ищут Вифлеемскую звезду.

        • Колыбельная «Тихая ночь» в детском исполнении
        • Танец ангелов с крыльями и фонариками
        • Световое шоу — большая звезда загорается в финале
        • Раздача рождественских печенек

          • 5. Сценарий «Зимний лес просыпается»

          Зверята спят в берлогах, а Дед Мороз и дети их будят новогодними песнями и играми.

          • Песня «Спят усталые зверята»
          • Игра «Разбуди медведя» — лёгкие щекотки и смех
          • Общий танец «Зимний хоровод»

            • 6. Сценарий «Фабрика Деда Мороза»

            Дети — эльфы на фабрике игрушек. Нужно успеть сделать подарки до Нового года.

            • Конвейер: дети передают коробки с игрушками
            • Танец «Эльфы работают» под весёлую музыку
            • Игра «Упакуй подарок» — быстро завязать бант
            • Дед Мороз проверяет работу и хвалит

              • 7. Сценарий «Снеговик-почтовик и новогодние письма»

              Снеговик приносит мешок с письмами Деду Морозу от детей. Вместе читают желания и исполняют их мини-номерами.

              • Каждый ребёнок заранее пишет/рисует желание
              • Танец «Снеговики маршируют»
              • Игра «Заморозь-отморозь»
              • Финал — все желания «исполняются» конфетти и бенгальскими огнями

                • 8. Сценарий «Зимняя олимпиада в лесу»

                Зверята соревнуются в зимних видах спорта, а дети помогают судьям.

                • Биатлон на самокатах
                • Фигурное катание зайчиков
                • Хоккей с воздушными шариками
                • Награждение всех медалями из фольги

