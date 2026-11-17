Новогодние фильмы и мультики для просмотра всей семьей 2025-2026: топ-25 добрых, волшебных и смешных картин
Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы собраться всей семьёй у экрана, завернуться в пледы, налить какао и посмотреть что-то тёплое и волшебное. В 2026-2027 году выбор новогодних фильмов и мультиков огромен: от вечной классики до свежих новинок. Мы собрали топ-25 картин, которые подойдут и малышам, и школьникам, и взрослым. Здесь есть и советская добрая анимация, и голливудские хиты, и современные российские мультфильмы.
Семейный просмотр — это не только развлечение, но и возможность обсудить ценности, доброту и мечты. А после каникул, когда придёт время возвращаться к учёбе, многие родители задумываются о комфортном формате образования — например, о дистанционном обучении в онлайн-школах для детей с государственной аккредитацией.
Классика советских новогодних мультфильмов: вечная доброта
- «Морозко» (1964) — сказка с Настенькой и Иванушкой. Идеально для детей 5+.
- «Зима в Простоквашино» (1984) — продолжение любимой истории с Дядей Фёдором и Шариком.
- «Ну, погоди! Выпуск 8» (1974) — новогодний выпуск с ёлкой и подарками.
- «Снеговик-почтовик» (1955) — трогательная история о Новом годе в лесу.
- «Ёлки-палки» (1988) — короткометражка про новогодние приключения.
Эти мультфильмы учат доброте и дружбе. Многие семьи после просмотра обсуждают, как важно сохранять традиции — в том числе образовательные. Например, выбирать онлайн-школу с аккредитацией, где ребёнок получает государственный аттестат без ежедневных поездок в школу.
Современные российские новогодние мультфильмы и фильмы
- «Иван Царевич и Серый Волк 5» (2025, новинка) — свежая часть франшизы с новогодними приключениями.
- «Снежная королева: Хранители чудес» (2024) — продолжение популярной серии.
- «Три богатыря и Конь на троне» (2021) — зимние подвиги с юмором.
- «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2021) — сказка с новогодним настроением.
- «Фиксики: Новый год» (спецвыпуск) — образовательный мульт про науку и праздник.
Новинки 2025-2026 года особенно радуют качественной анимацией. После просмотра родители часто ищут развивающие активности для детей, включая подготовку к ОГЭ в онлайн-школах с государственной аккредитацией.
Голливудские новогодние и рождественские хиты для всей семьи
- «Один дома» (1990) — вечная классика с Кевином и грабителями.
- «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992) — продолжение с ещё большим весельем.
- «Гринч» (2018, мульт) — добрая история о том, как украли Рождество.
- «Холодное сердце» (2013) — зимняя сказка с Эльзой и Анной.
- «Полярный экспресс» (2004) — волшебный поезд к Деду Морозу.
- «Клаус» (2019, Netflix) — трогательная анимация о происхождении Санта-Клауса.
- «Чудо на 34-й улице» (1994) — про веру в Рождество.
- «Реальная любовь» (2003) — для родителей, но с детьми постарше (12+).
Эти фильмы создают праздничное настроение. Многие семьи после киносеанса обсуждают планы на год — включая образование. Если вы думаете о переходе на дистанционное обучение, обязательно прочитайте как выбрать онлайн-школу и не ошибиться, чтобы ребёнок получил качественную подготовку к ЕГЭ и государственный аттестат.
Новогодние фильмы и мультфильмы
- «Кощей. Начало» (спецвыпуск 2025) — новая история с новогодним твистом.
- «Маша и Медведь: Новогодние серии» (2025) — свежие эпизоды.
- «Щенячий патруль: Новогоднее спасение» (2025) — для малышей.
- «Крудс: Новогоднее приключение» (ожидаемая новинка) — семейная анимация.
- «Энканто: Новогодняя магия» (фан-спецвыпуск) — яркие песни.
- «Семейка Аддамс: Холодное Рождество» (2025) — с чёрным юмором для подростков.
После просмотра дети полны энергии — самое время подумать о балансе отдыха и учёбы в онлайн-школах для детей с дистанционным обучением.
Как организовать семейный киносеанс на Новый год
Советы:
- Подготовьте тематические закуски: мандарины, имбирное печенье, горячий шоколад.
- Сделайте «кинотеатр дома»: гирлянды, подушки, пледы.
- Обсудите фильм после просмотра — это развивает речь и критическое мышление.
- Составьте плейлист заранее на Кинопоиске, IVI или YouTube.
Такие традиции укрепляют семью. А когда каникулы заканчиваются, многие переходят на гибкое дистанционное обучение с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ в аккредитованных онлайн-школах, получая государственный аттестат без стресса.
Новогодние фильмы и мультики — это магия, которая объединяет поколения. Выберите из нашего топ-25 то, что понравится именно вашей семье, и создайте незабываемые воспоминания в 2026-2027 году. А если после праздников вы думаете о комфортном образовании — онлайн-школы с аккредитацией помогут сохранить баланс между учёбой и семейным временем.
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