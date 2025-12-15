Новогодние фильмы и мультики для просмотра всей семьей 2025-2026: топ-25 добрых, волшебных и смешных картин

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы собраться всей семьёй у экрана, завернуться в пледы, налить какао и посмотреть что-то тёплое и волшебное. В 2025-2026 году выбор новогодних фильмов и мультиков огромен: от вечной классики до свежих новинок. Мы собрали топ-25 картин, которые подойдут и малышам, и школьникам, и взрослым. Здесь есть и советская добрая анимация, и голливудские хиты, и современные российские мультфильмы.

Классика советских новогодних мультфильмов: вечная доброта

«Морозко» (1964) — сказка с Настенькой и Иванушкой. Идеально для детей 5+.

«Зима в Простоквашино» (1984) — продолжение любимой истории с Дядей Фёдором и Шариком.

«Ну, погоди! Выпуск 8» (1974) — новогодний выпуск с ёлкой и подарками.

«Снеговик-почтовик» (1955) — трогательная история о Новом годе в лесу.

«Ёлки-палки» (1988) — короткометражка про новогодние приключения.

Эти мультфильмы учат доброте и дружбе.

Современные российские новогодние мультфильмы и фильмы

«Иван Царевич и Серый Волк 5» (2025, новинка) — свежая часть франшизы с новогодними приключениями.

«Снежная королева: Хранители чудес» (2024) — продолжение популярной серии.

«Три богатыря и Конь на троне» (2021) — зимние подвиги с юмором.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2021) — сказка с новогодним настроением.

«Фиксики: Новый год» (спецвыпуск) — образовательный мульт про науку и праздник.

Новинки 2025-2026 года особенно радуют качественной анимацией.

Голливудские новогодние и рождественские хиты для всей семьи

«Один дома» (1990) — вечная классика с Кевином и грабителями.

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992) — продолжение с ещё большим весельем.

«Гринч» (2018, мульт) — добрая история о том, как украли Рождество.

«Холодное сердце» (2013) — зимняя сказка с Эльзой и Анной.

«Полярный экспресс» (2004) — волшебный поезд к Деду Морозу.

«Клаус» (2019, Netflix) — трогательная анимация о происхождении Санта-Клауса.

«Чудо на 34-й улице» (1994) — про веру в Рождество.

«Реальная любовь» (2003) — для родителей, но с детьми постарше (12+).

Эти фильмы создают праздничное настроение.

Новинки новогодних фильмов и мультфильмов 2025-2026

«Кощей. Начало» (спецвыпуск 2025) — новая история с новогодним твистом.

«Маша и Медведь: Новогодние серии» (2025) — свежие эпизоды.

«Щенячий патруль: Новогоднее спасение» (2025) — для малышей.

«Крудс: Новогоднее приключение» (ожидаемая новинка) — семейная анимация.

«Энканто: Новогодняя магия» (фан-спецвыпуск) — яркие песни.

«Семейка Аддамс: Холодное Рождество» (2025) — с чёрным юмором для подростков.

Эти новинки идеальны для каникул 2025-2026.

Как организовать семейный киносеанс на Новый год

Советы:

Подготовьте тематические закуски: мандарины, имбирное печенье, горячий шоколад.

Сделайте «кинотеатр дома»: гирлянды, подушки, пледы.

Обсудите фильм после просмотра — это развивает речь и критическое мышление.

Составьте плейлист заранее на Кинопоиске, IVI или YouTube.

Такие традиции укрепляют семью.

Новогодние фильмы и мультики — это магия, которая объединяет поколения. Выберите из нашего топ-25 то, что понравится именно вашей семье, и создайте незабываемые воспоминания в 2025-2026 году.