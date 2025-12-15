Общие темы

Новогодние фильмы и мультики для просмотра всей семьей 2025-2026

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Новогодние фильмы и мультики для просмотра всей семьей 2025-2026: топ-25 добрых, волшебных и смешных картин

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы собраться всей семьёй у экрана, завернуться в пледы, налить какао и посмотреть что-то тёплое и волшебное. В 2025-2026 году выбор новогодних фильмов и мультиков огромен: от вечной классики до свежих новинок. Мы собрали топ-25 картин, которые подойдут и малышам, и школьникам, и взрослым. Здесь есть и советская добрая анимация, и голливудские хиты, и современные российские мультфильмы.

Семейный просмотр — это не только развлечение, но и возможность обсудить ценности, доброту и мечты.

Классика советских новогодних мультфильмов: вечная доброта

  1. «Морозко» (1964) — сказка с Настенькой и Иванушкой. Идеально для детей 5+.
  2. «Зима в Простоквашино» (1984) — продолжение любимой истории с Дядей Фёдором и Шариком.
  3. «Ну, погоди! Выпуск 8» (1974) — новогодний выпуск с ёлкой и подарками.
  4. «Снеговик-почтовик» (1955) — трогательная история о Новом годе в лесу.
  5. «Ёлки-палки» (1988) — короткометражка про новогодние приключения.

    Эти мультфильмы учат доброте и дружбе.

    Современные российские новогодние мультфильмы и фильмы

    1. «Иван Царевич и Серый Волк 5» (2025, новинка) — свежая часть франшизы с новогодними приключениями.
    2. «Снежная королева: Хранители чудес» (2024) — продолжение популярной серии.
    3. «Три богатыря и Конь на троне» (2021) — зимние подвиги с юмором.
    4. «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2021) — сказка с новогодним настроением.
    5. «Фиксики: Новый год» (спецвыпуск) — образовательный мульт про науку и праздник.

      Новинки 2025-2026 года особенно радуют качественной анимацией.

      Голливудские новогодние и рождественские хиты для всей семьи

      1. «Один дома» (1990) — вечная классика с Кевином и грабителями.
      2. «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992) — продолжение с ещё большим весельем.
      3. «Гринч» (2018, мульт) — добрая история о том, как украли Рождество.
      4. «Холодное сердце» (2013) — зимняя сказка с Эльзой и Анной.
      5. «Полярный экспресс» (2004) — волшебный поезд к Деду Морозу.
      6. «Клаус» (2019, Netflix) — трогательная анимация о происхождении Санта-Клауса.
      7. «Чудо на 34-й улице» (1994) — про веру в Рождество.
      8. «Реальная любовь» (2003) — для родителей, но с детьми постарше (12+).

        Эти фильмы создают праздничное настроение.

        Новинки новогодних фильмов и мультфильмов 2025-2026

        1. «Кощей. Начало» (спецвыпуск 2025) — новая история с новогодним твистом.
        2. «Маша и Медведь: Новогодние серии» (2025) — свежие эпизоды.
        3. «Щенячий патруль: Новогоднее спасение» (2025) — для малышей.
        4. «Крудс: Новогоднее приключение» (ожидаемая новинка) — семейная анимация.
        5. «Энканто: Новогодняя магия» (фан-спецвыпуск) — яркие песни.
        6. «Семейка Аддамс: Холодное Рождество» (2025) — с чёрным юмором для подростков.

          Эти новинки идеальны для каникул 2025-2026.

          Как организовать семейный киносеанс на Новый год

          Советы:

          • Подготовьте тематические закуски: мандарины, имбирное печенье, горячий шоколад.
          • Сделайте «кинотеатр дома»: гирлянды, подушки, пледы.
          • Обсудите фильм после просмотра — это развивает речь и критическое мышление.
          • Составьте плейлист заранее на Кинопоиске, IVI или YouTube.

            Такие традиции укрепляют семью.

            Новогодние фильмы и мультики — это магия, которая объединяет поколения. Выберите из нашего топ-25 то, что понравится именно вашей семье, и создайте незабываемые воспоминания в 2025-2026 году.

